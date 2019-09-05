原标题：我国服务贸易逆差继续收窄

商务部9月4日发布的最新数据显示，今年1月份至7月份，我国服务贸易总额达到30882.8亿元，同比增长3.2%。其中，出口11005.8亿元，同比增长9.5%；进口19877亿元，同比基本持平。

商务部服贸司副巡视员朱光耀表示，1月份至7月份，我国服务出口增速高于进口增速9.5个百分点，下拉服务贸易逆差至8871.2亿元，同比下降959.7亿元，降幅为9.8%。服务贸易逆差继续收窄。

朱光耀认为，1月份至7月份，我国服务业生产保持较快增长，服务业生产指数累计同比增速达7.1%，拉动服务出口快速增长。7月当月服务出口增长13.3%，比前6个月明显加快，带动1月份至7月份服务出口继续快速增长；服务出口占服务进出口比重为35.6%，同比上升2个百分点。服务出口增速提高。

商务部中国服务外包研究中心服务经济研究部部长李爱民表示，今年上半年，服务业增加值占国内生产总值比重为54.9%。服务业对国民经济增长的贡献率为60.3%，已成为推动我国经济增长的主动力。同时，随着我国服务贸易供给侧结构性改革的深入推进，企业服务供给能力、国际竞争力在不断提升。

李爱民说，从需求侧看，全球已经进入服务经济时代，不断增长的世界服务业给服务贸易发展奠定了基础，数字技术为世界各国开展更广泛的、更深入的服务贸易来往提供了技术条件，全球服务需求增加是大趋势。从供给侧看，我国经济加速向服务经济升级，企业服务出口能力提高。

此外，今年以来我国知识密集型服务贸易也呈现快速增长。1月份至7月份，我国知识密集型服务进出口达到10572.2亿元，增长10.9%，高于服务进出口整体增速7.7个百分点。其中，知识密集型服务出口5562.8亿元，增长13.3%；进口5009.4亿元，增长8.3%。进出口增长较快的服务领域有：个人文化娱乐服务，增长27.5%；金融服务，增长22.5%；电信、计算机和信息服务，增长19.4%。

“一方面，研发服务、ICT（电信、计算机和信息服务）、金融服务等高知识含量的生产性服务贸易比重在提高；另一方面，国际医疗服务、个人文化娱乐等高品质的生活性服务贸易发展较快。”李爱民表示，这正体现了服务贸易高质量发展这一方向。

谈及下半年服务贸易整体情况，商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊表示，仍要充分估计下半年的服务贸易面临的困难，“跟货物贸易相关的一些服务，比如保险、运输以及附加在货物之上的服务受到的影响比较大一些，而知识密集型服务相对受到的影响要小一点”。

李爱民表示，中美经贸摩擦对我国服务贸易影响总体可控，但部分领域值得警惕。例如观光旅游、商务旅行、运输、知识产权使用费等领域可能面临一定压力。

(责编：杨曦、庄红韬)