原标题：【国际锐评】中国企业在风浪中稳健前行

2019中国企业500强榜单近日发布。相较去年，今年上榜企业的规模持续较快增长、不断向产业链中高端迈进、国际影响力日益提升。在当前复杂严峻的经济形势下，中国企业顶住压力交出一份亮眼的成绩单，来之不易，显示出持久的耐力和十足的韧性。

“中国企业500强”榜单已连续发布18年。它是全面研究和评价中国企业综合实力的权威参考，也是中国经济发展的一面镜子。从2019年榜单来看，“增长”是中国企业的一大关键词：2019年中国企业500强营收近80万亿，同比增长11.14%；资产总额近300万亿元，同比增长超9%；研发投入持续加码，投入9765.48亿元，同比增长21.71％；入围门槛连续17年提高；“千亿俱乐部”企业数量持续增加。

与此同时，中国500强企业的发展质量提升，结构不断转型升级，向产业链中高端迈进。比如，代表先进制造业和现代服务业的企业数量不断增长，在风能太阳能、半导体、集成电路等现代先进装备制造领域均有企业新进榜单。金融行业增加8家，显示服务实体经济的现代金融企业支撑力更强。

此外，报告还显示出中国企业国际地位不断提升，国际影响力持续加大。此次500强企业共参与了1905项国际标准制定，比上年增加350项，连续两年实现增长。而在此前7月发布的2019年财富世界500强榜单中，中国企业首次在数量上超过美国。

当前，贸易保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇逆流，中国企业之所以能逆势向前，首先得益于中国进一步深化改革、扩大开放的坚定行动与政策支持。更大规模减税降费、实施更加稳健的货币政策、进一步改善营商环境、鼓励企业进行科技创新等一系列政策，为企业的开拓发展注入了信心与动力。

同时，这与中国企业长期以来坚持创新驱动的发展道路、不断加快转型升级的努力是分不开的。比如，经历过2008年金融危机的珠三角地区企业，就在不断推进转型升级中发展壮大。浙江湖州有些企业由于产品性能过硬，美国客户自愿承担大部分加征关税也要继续合作。上海的一些汽车企业则在推动传统制造企业向智能制造、先进制造的转型过程中，实现了成本压力的转移。可以说，坚持创新驱动让中国企业在应对挑战时更有底气。

当然，这份成绩单还反映了中国企业家自强不息、积极进取的奋斗精神。正如世界最大硬件加速器HAX公司所说，尽管关税增加，但他们持续增加对华投资，因为在这里他们看到了中国企业人的创新理念、聪明智慧以及全力付出。

企业是一国经济的名片。中国企业的蓬勃发展，见证了中国经济的稳健与韧劲。今年前七个月中国新增外资投资同比增长7.3%，实现逆势上扬。目前报名参加第二届中国国际进口博览会的美国企业不仅数量超过去年，参展面积也比去年增加35%。这是外企外资用实际行动给中国经济投下信任票。

回顾改革开放40多年，中国企业始终在风浪中前行，久经考验，无惧风雨。虽然当前外部环境的不确定性加大，但中国企业仍将踏实做好自己的事，凭借强大的韧性与干劲，在风浪中稳健前行，并让自身变得更加强壮。（国际锐评评论员）

(责编：庄红韬、杨曦)