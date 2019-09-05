原标题：麻辣财经：借你一双慧眼，把“房企信誉”看得真真切切

本周，第十一届中国房地产科学发展论坛在上海举行，中国房地产业协会会长冯俊作主题演讲。对于这些年房地产业整体发展，他用于十六个字来概括：成绩斐然，饱受诟病，风险渐显，亟需转型。

成绩斐然，过来的人感受很深。改革之初，我国城镇化率不足19%，人均住房面积不足7平方米，商品房市场一片空白。那个时候职工都是单位分房，但很多单位却无房可分，有的职工甚至已经结婚生孩子了，还居无定所到处“打游击”。

随着我国城镇化推进，房地产行业也进入快速发展时期。到2018年底，我国常住人口城镇化率达到59.58％，人均的住房面积超过40平方米，商品房市场销售额约15万亿元。

饱受诟病，现在人们的感受也很深。“住房的投资品属性在不恰当地膨胀，炒房现象已经成为经济社会发展中的一个顽症痼疾。这不仅扭曲了住房的本质属性，而且对群众生活条件的改善、消费增长构成巨大压力，对结构调整、经济发展构成巨大风险。” 冯俊指出。

所以，7月份召开的中央政治局召开会议强调，要继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

此外，房地产市场的一些乱象，也让老百姓感到闹心。比如，“五证”不全违规销售，质量低下成“楼歪歪”“楼脆脆”，捆绑装修、车位变相提价……这些房地产开放商违规违法的操作我们听说过不少，甚至也见过身边熟人不小心“踩坑”中招而痛苦维权的案例。

对咱老百姓来说，买房可是件大事。那么，能不能借大家一双慧眼，把这纷扰看个清清楚楚、真真切切？

大招来了！就在这次论坛上，中国房地产协会建立的“信用房地产”网站宣布上线试运行。今后打算买房，大家都可以先上这平台查一查，开发商信用怎么样，有没有“不良记录”，让自己买房更放心，住得更舒心。

通过房企信用信息的归集和发布，让房企信用公开透明

麻辣姐的同事杜女士，就遇到过这样的糟心事儿。

新建商品房“限价”政策，让杜女士看到了买房的希望，开发商广告上的价格也很诱人。可到了销售现场，才发现“毛坯变精装”，要买房必须要捆绑精装修。“还要再缴精装修款，房子单价瞬间上浮几千，说好的限价呢？”满怀期待的杜女士最终只能望房兴叹，悻悻而归。

房屋质量有没有问题、房屋售价合不合理、开发商靠不靠谱，消费者往往没有未卜先知的能力，也缺乏查询汇集房企准确信用信息的能力。

“‘信用房地产’平台，是一个房地产开发企业公开的信用信息大数据平台，它的主要作用是信用信息归集，并向社会公众开放。”中国房地产协会诚信建设办公室副主任张莉说，平台依托全国和地方信用信息共享平台，归集整合各地区、各部门、各领域失信信息，登记于同一主体名下，建立完整的主体信用档案。而且，抓取归集来的信用信息，平台也能保障其全面、准确、公正。

张莉介绍，平台涵盖了在中华人民共和国境内注册，专营、兼营房地产开发经营业务，具有独立法人资格的企业及负责人。信息来源主要有两种：一是与第三方企业信用数据机构合作获得，二是利用技术手段共享住建、工商、税务、土地、规划、金融、司法、城管、工程质量等主管部门的信息。

“平台通过合法技术手段，归集公开渠道获得的企业基本信息和信用数据，无须企业填报。部分不能通过授权接口和技术手段获取的信用信息，将由平台工作人员与住建、工商等相关部门建立沟通渠道，定期手动录入。公开发布的方式也便于社会各界共同监督、去伪存真，保证信息的真实可靠、公平公正。”张莉说。

网站通过房企信用信息的归集和发布，满足政府、企业、第三方机构、消费者等各个社会阶层对信用信息共享的需求，可谓多赢。

对消费者来说，可以及时了解企业信用状况，防止跌入消费陷阱，保护自身权益。

对政府部门来说，依据企业信用信息逐步建立的信用报告生成使用制度，能够为建设、土地等有关主管部门提供管理依据和准入参考，成为企业征信管理的资源。

对房地产企业来说，信用信息系统可以制约其经营行为，强化和树立诚信意识，同时能够提高企业信用系统化管理水平，有助于企业减少信用失误、防范经营风险，信用优良的企业还能够优先走绿色金融服务通道。

对房地产行业来说，有助于形成社会监督、各方协同、以信用为基础的新型监管模式，净化市场环境、规范市场秩序，推动行业高质量发展。

未来住房发展还有5件事要做，将与科技深度融合

“房住不炒”这个定位已经明确。那么，房地产业在未来经济社会发展中，应担当什么角色？

“房地产业的发展，在群众居住条件的改善，城市面貌的改变和经济的持续增长等方面，发挥了重要作用。” 冯俊认为，人民群众对美好居住生活的向往，仍然是房地产业发展的根本动力。过去，房地产业的发展解决了人民群众住房极度短缺问题；今后房地产业的发展，是为了人民群众居住得更舒适、更幸福。

冯俊说，就住房发展来说，还有5件事要做：

一是为至少两亿从农村转移的人口提供住房；

二是为将近一亿在城镇间转移就业的人口提供住房，这部分人口就业地的变化，并不增加城镇居民总量，但产生住房需求；

三是要改造现有不成套的、不符合健康标准的住房；

四是农村住房需要从比较简陋进步到比较现代；

五是满足居民家庭改善住房条件的需要。

在新的发展阶段，房地产企业面临的紧迫任务是转型。在房地产开发建设上，现在存在的主要问题是，能源消耗大、材料浪费大，建造精度低、生产效率低，健康保障水平低，居住服务能力低。“要解决这些问题，得依靠技术进步。房地产业的技术进步，重点是三个方面：数字技术，绿色技术，工业化建造技术。”冯俊说。

中国工业经济联合会会长李毅中认为，总结实践经验，我国房地产产业推进数字化、智能化，可从以下方面着手：

——用大数据引导对住房近期中长期需求的市场细分，提高供给能力，做市场调研，要做大数据，要对新建对二手房对老房子的改造也要做市场调研；

——运营数字化技术，优化房子的供给结构，提高场景升级换代，应用先进技术成果提高房产的质量和资源配置的效率，从而提升盈利。把产业链上下游通过数字化技术互联网紧密联系起来，使整个资源得到配置。

“未来房地产与科技将深度融合，并实现双向赋能：即房地产为科技提供应用场景，科技为房地产增加新的内涵和附加值。”绿地集团董事长、总裁张玉良说，从智能家居，到智慧社区，再到智慧城市，无一不与房地产有关。未来房地产与科技将深度融合，房地产为科技提供应用场景，科技为房地产增加新的内涵和附加值。

(责编：马昌、曹昆)