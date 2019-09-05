王新哲总经济师出席2019哥伦比亚国际信息与通信大会

人民网北京9月5日电 （栗翘楚）9月4日，2019年哥伦比亚国际信息与通信大会在哥伦比亚卡塔赫纳会议中心拉开帷幕，哥伦比亚总统杜克、工业和信息化部总经济师王新哲、中国驻哥伦比亚经商参赞董蔚等出席开幕式并做大会发言。

我国受邀担任本次大会主宾国，设立中国展区，工业和信息化部组织多家中国信息通信企业参展，集中展示中国信息通信领域的优势企业和创新发展成就。大会中国主宾国活动由工业和信息化部主办，工业和信息化部国际经济技术合作中心承办，大会同期举办中国商务研讨会等配套活动。

王新哲在发言中指出，新一轮科技革命与产业变革正在加速演进。5G、大数据、工业互联网、云计算、人工智能等新一代信息技术与实体经济深度融合，加快了实体经济数字化、网络化、智能化发展进程，从根本上改变了经济发展模式，重塑了全球产业链分工。信息通信业的发展，是推动这一变革的关键力量，已经成为创业创新的活跃领域。

王新哲指出，哥伦比亚高度重视信息基础设施、现代通信技术、互联网等领域发展。我方愿与哥方一道，深挖务实合作潜力，不断开拓新的合作领域，推动中哥信息通信业合作迈上新台阶、取得新成就。

王新哲就进一步深化信息通信业国际合作提出三点倡议：

一是聚集数字经济，共享发展红利。中国愿意在公平、共赢、互补的基础上，持续推动与各国在数字经济领域广泛开展技术创新、设施互通、网络空间治理等多层次、高水平的合作，共同把握数字经济发展机遇，共享数字经济发展红利。

二是加强政策协调，完善基础设施。我们愿与哥伦比亚等国加强政策协调与经验分享，积极支持各国企业合作开展信息通信基础设施建设，促进互联互通，共同提升基础设施对信息通信业创新发展的支撑和保障能力。

三是营造开放环境，提升合作水平。中国将坚定不移深化改革开放，努力营造稳定透明、开放包容、公平公正的发展环境。欢迎哥伦比亚及其他国家企业踊跃来华投资经营，鼓励中国企业在平等互利基础上积极开展对外投资合作，共同促进信息通信业持续健康发展。

开幕式后，王新哲总经济师与哥伦比亚信息与通信技术部部长康斯坦因女士共同出席中国展区开幕式，并与康斯坦因女士、厄瓜多尔通信部部长米切莱纳就深化中哥、中厄在信息通信领域合作交换意见。

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