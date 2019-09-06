前七月服务贸易总额超三万亿元

本报北京9月5日电 （记者王珂）商务部服贸司负责人4日介绍，1—7月，我国服务贸易总额达到30882.8亿元，同比增长3.2%。其中，出口11005.8亿元，同比增长9.5%；进口19877亿元，同比基本持平。
服务出口增速提高。1—7月，我国服务业生产保持较快增长，服务业生产指数累计同比增速达7.1%，拉动服务出口快速增长。7月当月服务出口增长13.3%，比前6个月明显加快，带动1—7月服务出口继续快速增长；服务出口占服务进出口比重为35.6%，同比上升2个百分点。
服务贸易逆差继续收窄。1—7月，我国服务出口增速高于进口增速9.5个百分点，下拉服务贸易逆差至8871.2亿元，同比下降959.7亿元，降幅为9.8%。
知识密集型服务贸易快速增长。1—7月，我国知识密集型服务进出口达到10572.2亿元，增长10.9%，高于服务进出口整体增速7.7个百分点，占服务进出口总额的比重达到34.2%，同比提升2.3个百分点。其中，知识密集型服务出口5562.8亿元，增长13.3%；进口5009.4亿元，增长8.3%。进出口增长较快的服务领域有：个人文化娱乐服务，增长27.5%；金融服务，增长22.5%；电信、计算机和信息服务，增长19.4%。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】