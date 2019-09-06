原标题：更大力度养老服务支持政策落地在即

全方位大规模支持养老服务业政策将渐次落地。《经济参考报》记者获悉，多个部委正密集部署一揽子支持养老服务业新举措，一批养老服务项目储备计划公布在即。各地也在紧锣密鼓开列政策服务清单，进一步放开市场准入，扩大对外开放，提供更多融资、用地和财税支持。此外，全国统一的养老服务评价标准以及商业长期护理保险发展实施意见也将酝酿出炉。

记者还了解到，目前多路资本正加快布局养老服务业，已具备大健康业务板块的国有企业尤其积极。此外，继长三角国资养老产业发展联盟成立后，由一家国有大行牵头成立的全国层面的大规模养老产业联盟正谋划成立。专家指出，发展养老服务业既是民生所向，又是稳投资促消费的重要领域。在政策红利和市场需求双向驱动下，我国养老服务市场有望迎来新一轮爆发。

由民政部等21个部门组成的养老服务部际联席会议日前召开第一次全体会议。各成员单位深入研究细化政策措施，明确将在全方位扩大养老服务有效供给、进一步发挥社会力量和市场机制作用等方面下功夫，解决养老服务 “堵点”“痛点”和“难点”。

近日召开的国务院常务会部署扩大养老服务供给促进养老服务消费。新建小区和老旧小区改造要把养老服务作为重要配套。财税部门出台了一系列税费优惠政策，比如，9月1日起养老服务机构免征耕地占用税。民政部和财政部公布了第四批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。各大银行对养老服务业的具体融资支持政策也正在酝酿中。国家卫健委等三部门日前联合发文，第一次从国家层面建立老年护理需求评估和规范服务标准。

在更大力度支持养老服务发展方面，据了解，国家相关部门还将公布一批养老服务项目储备计划。民政部正推动建立全国统一的养老服务评价标准。国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉在日前卫健委例行新闻发布会上表示，下一步将出台加强老年护理工作的指导性文件和技术性文件。中国银保监会人身保险监管部副主任刘宏健也在当天发布会上透露，银保监会将进一步展开调研分析，形成我国商业长期护理保险发展的总体思路和实施意见。

地方层面也在加快行动，紧锣密鼓开列政策服务清单。比如，北京强调要加大土地资源供给，并提出研究利用国企自有土地和房屋开办养老机构的支持政策，鼓励国有企业参与养老机构建设。“养老服务业下一步发展，在于遵循供给侧结构性改革的主线，一方面加快落地各项优惠政策措施、深入推进放管服改革，促进和扩大服务有效供给和供需有效对接。另一方面，着力提升养老服务质量，注重医养结合，促进居家、社区和机构养老服务形式融合发展。”中国宏观经济研究院社会所副研究员关博对《经济参考报》记者表示。

大力度政策支持下，各路资本正加快布局，国有企业尤其积极。记者了解到，目前中石油、中石化、国开行、华润、中国诚通等都在积极布局养老服务业。

“积极参与养老服务业，中央企业可在我国养老服务业供给侧结构性改革中发挥重要的中坚力量作用。”中国养老金融50人论坛特约研究员甄新伟对《经济参考报》记者表示，中央企业具备较强的资源协调配置能力，有利于进一步激活养老服务业，而且，中央企业具备承受较长回报周期的产业能力，适合参与养老服务业。

国务院国资委研究中心副研究员周丽莎在接受《经济参考报》记者采访时表示，国有企业布局养老产业主要有以下几种类型，一类是涉足养老地产，运营大型养老机构，比如说华润、华电、中铁等都是通过养老康养地产进入的。还有一类是建立养老产业的专业投资运营平台，中石油就刚刚成立了养老资产管理公司，构建多层次养老保障体系。另外，国有企业还在通过专业整合进入养老健康产业。

关博指出，养老服务业被视为重要的“银发经济”增长点，也是稳内需、促消费的重要领域。不少国企积极布局养老服务业，利用自身的闲置场地、服务业通道等优势，在养老服务领域形成了一定的国资引导带动作用。

不过，甄新伟也指出，中央企业因为发展养老服务业背景不同，养老服务运营管理能力、服务质量，以及经济效益等方面存在较大差异。建议充分发挥资源整合优势，加强与金融机构合作，以及与国有企业、民营企业、外资企业合作，相互取长补短，实现优势互补。

养老产业联盟则是这种合作机制在操作层面的具体体现，也是养老产业规模化的一大亮点。长三角国资养老产业发展联盟已于近日正式挂牌成立。上海市委常委、常务副市长陈寅日前透露，长三角拟推出一批异地养老服务机构，将推进养老标准互通互认，让广大老年人在长三角区域养老享受到相对均衡、基本一致的养老服务。

记者从业内权威人士处获悉，全国层面更大规模的养老产业联盟正酝酿成立，这一产业联盟将突破所有制限制，由一家国有大行牵头，充分发挥金融机构的核心带动作用，在促进更多优惠政策落地基础上，加快释放养老服务发展红利。

(责编：杨曦、庄红韬)