原标题：稳物价、供给足：保障民生有底气

“米袋子”“菜篮子”“果盘子”的价格变化，既是经济议题，更是民生关切。

国家统计局最新数据显示，7月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。今年以来，尽管存在部分食品价格上涨较快等结构性矛盾，但我国物价仍保持了总体平稳的运行态势。

针对部分食品价格上涨较快的结构性矛盾，各有关部委积极行动，出台多项举措，有力保障了重要商品供给，让发展更有温度、更有底气。

涨价原因客观看：

非洲猪瘟叠加“猪周期”

最近一段时间，猪肉价格持续高位运行，受到了社会各方面的高度关注。专家指出，对于此次猪价上涨，是非洲猪瘟疫情与“猪周期”因素叠加的结果。

农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓分析，猪价上涨主要是受非洲猪瘟疫情影响，生猪产能下降较多所致。按照生猪生产规律，母猪从怀孕到产仔需近4个月，仔猪出生到育肥猪出栏约需6个月。

“去年10月份开始的生猪基础产能大幅下降，导致从今年6、7月份开始生猪市场供应明显减少、价格加快上涨。今年7月份，400个监测县生猪存栏环比减9.4%，同比降32.2%，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1730.34万头，环比减少1.6%，同比下降11.3%。此外，非洲猪瘟疫情发生后，生猪养殖防疫有关成本的增加也助推了猪价上涨。”赵卓说。

综合多年历史数据，我国生猪价格波动具有较为明显的周期性特征，被称为“猪周期”，猪价从低点上涨至高位，再回落至低点，一般需要三五年时间。本轮生猪价格于2018年5月跌至周期低点后，步入新一轮上涨通道，之后受非洲猪瘟疫情影响，生猪产能下降明显，猪价短暂调整后持续较快上涨。

“应该说，这轮猪价上涨，是非洲猪瘟疫情与周期性因素叠加的结果，总体符合市场供求规律，对后市的判断也要从市场供求规律出发。从短期看，尽管猪肉市场供给偏紧，但考虑到禽肉、牛羊肉等替代品生产增长等积极因素，预计今年中秋、国庆期间肉类总体供应有保障。”赵卓指出。

专家分析，替代品生产发展较快，能够在相当程度上弥补猪肉供需缺口。据统计，上半年禽肉、牛肉、羊肉的产量同比分别增长5.6%、2.4%、1.5%，特别是禽肉生产周期短，产能处于高位。此外，部分屠宰企业冻猪肉库存量较高，进口鲜冷冻猪肉快速增长，再加上中央和地方储备调节能力增强，都有利于促进中秋、国庆期间猪肉市场均衡供应，今年肉类供应是有保障的，消费者不必担心“买不到肉”。从中长期看，猪肉价格仍将呈周期性波动。

物价平稳基础牢：

食品价格不具备大幅上涨基础

据商务部最新监测数据，8月26日至9月1日，全国食用农产品市场价格比前一周上涨2.4%，生产资料市场价格比前一周下降0.2%。

今年1至7月，我国居民消费价格同比上涨2.3%，扣除食品和能源价格之后的核心CPI涨幅已经连续三个月保持在1.6%的较低水平。

国家统计局新闻发言人刘爱华分析，价格方面涨势总体比较温和，价格上涨主要还是结构性的，主要受食品包括鲜果和猪肉等价格上涨带动。

“从CPI反映来看，农产品价格还是有稳定基础的。目前食品价格虽然同比涨幅较大，但从结构来看，主要是猪肉价格和鲜果价格的推动，多数农产品价格涨幅还是比较温和的，尤其是今年夏粮丰收，早稻长势目前也比较好，粮食价格7月份同比只上涨了0.6%。所以，食品价格在粮食价格平稳的情况下，不具备大幅上涨的基础。”刘爱华说。

当前，我国农产品供给充足、消费品生产能力不断提升、服务供给更加丰富多元、货币政策保持稳健，这都为物价平稳运行提供了坚实基础。

国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，保持物价特别是重要民生商品价格基本稳定，事关人民群众尤其是困难群众的基本生活。国家近期已出台一系列政策措施、制定多项方案预案。比如，实施补贴、信贷、土地等政策措施稳定生猪生产，各级政府收储冻猪肉，加强市场监管，打击市场炒作等不法行为。再如，指导各地切实落实价格补贴联动机制，针对近期食品价格明显上涨的问题，已有多个省份及时向困难群众发放价格临时补贴，有效缓解食品价格上涨对困难群众基本生活的影响。

“预计今后一段时期，物价还将继续保持总体平稳运行态势。国家发改委将会同有关部门密切监测重要民生商品市场价格变化，及时采取调控措施，确保价格运行在合理区间。”孟玮说。

多措并举齐发力：

确保肉类市场供应稳定

面对物价上涨，保供给的政策也在持续加力。一项项举措，标注着发展的刻度，透射着发展的温度。

9月5日，财政部办公厅和农业农村部办公厅联合发出《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》，提出了切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策，完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政策，加大生猪调出大县奖励力度，提高生猪保险保额，支持实施生猪良种补贴等政策，强化省级财政统筹力度六方面重要举措。

其中明确指出，将进一步完善因非洲猪瘟疫情强制扑杀生猪的补助经费发放方式，由现行按年度结算调整为每半年结算发放一次，中央和省级财政资金下达后，县市要加快补助资金拨付进度，在三个月内将补助资金给付到位，切实减轻养殖场（户）垫资压力。

“2019年中央财政适当增加生猪调出大县奖励资金规模，调动地方尽快将增产潜力转化为实际生产能力。暂时提高能繁母猪、育肥猪保险保额，将能繁母猪保额从1000~1200元增加至1500元、育肥猪保额从500~600元增加至800元，扩大育肥猪保险规模，进一步增强生猪养殖风险抵御能力，调动生猪养殖场（户）恢复生猪生产的积极性。”财政部有关负责人说。

商务部新闻发言人高峰表示，商务部将密切跟踪市场动态，会同相关部门适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉，增加肉类市场供应。同时，指导产销区建立稳定的购销协作关系，促进区域间产销衔接，畅通肉类供应渠道。此外，还将按照市场化的原则，继续鼓励扩大猪肉进口，通过综合施策，确保国内肉类市场供应稳定。

交通运输部有关负责人介绍，从2019年9月1日起对整车合法运输仔猪及冷鲜猪肉的车辆，恢复执行鲜活农产品运输“绿色通道”政策。同时，在2019年9月1日至2020年6月30日期间，对整车合法运输种猪及冷冻猪肉的车辆，免收车辆通行费。

国家市场监管总局有关负责人表示，将持续关注猪肉、水果等农副产品市场供应和价格动态，及时解决群众投诉举报和反映的价格问题，为市场平稳运行提供有力支撑。

（本报北京9月5日电 记者李慧、张翼、刘坤、鲁元珍、陈晨、訾谦）

(责编：杨曦、庄红韬)