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同呼吸共命运积极应对经贸摩擦

王孝松

2019年09月06日08:27  来源：光明日报
 
原标题：同呼吸共命运积极应对经贸摩擦

　　【辩证看待中国面临的机遇与挑战】

　　自2018年以来，中美经贸摩擦不断加剧，给中美双方的经济发展带来了冲击。然而，中美经贸摩擦只是中国发展长河中的一道波澜，在给中国带来挑战的同时，客观上也为中国经济的转型升级提供了推动力量。在强加给我们的经贸摩擦面前，个人、企业同国家的命运是紧密相连的。我们只要共同努力、共克时艰，把握住重要的战略机遇期，是可以化解经贸摩擦带来的短期困难和挑战，实现经济社会的长远发展。

　　贸易战对谁都不利

　　中美经贸摩擦不利于美国，不利于中国，也不利于全球。国内各界之所以关注中美经贸摩擦，甚至一些群体为此感到忧虑，是因为中美双边贸易依存度很高。在贸易战爆发之初，很多出口企业及其上下游相关企业，都担心失去美国市场会给自身发展带来严重影响，这是由于很多企业对美国市场的路径依赖造成的。

　　通过历史数据可知，美国仍是中国重要出口市场，但重要性在下降。在中国进出口总额中，中国对美出口的占比已从1999年的22%左右下降到现在的16%左右，自美进口的占比从2000年的18.3%下降到2018年的12.8%。目前，欧盟已经取代美国成为中国第一大出口市场，中国对东盟的出口比重也从12.8%上升至14%。诚然，美国市场的萎缩势必会对我国一些出口企业产生不利影响，但应对得当也可能成为促进外向型企业开辟多元化市场、提高自主研发能力的外部推动力量。

　　随着中美经贸摩擦的升级，中方反制清单涉及商品的范围不断扩大，2019年8月23日公布的加税清单涵盖了大多数从美国进口的商品。经贸摩擦加剧，已令美国农户苦不堪言，美国制造业衰退迹象愈加明显，同时也使中国相关制造业厂商的负担加重，把压力传导给中国消费者。但另一方面，这些挑战也倒逼国内企业必须通过产业升级来对抗风险，提升竞争力。只有在风雨洗礼中锻造强健体魄，应对风险时才更加自信从容。

　　应该看到，经贸摩擦是美方率先挑起的，每一轮加征关税都是美方在先；中国不得不做出反制，以捍卫自身利益，维护自由贸易原则，不让美方一些人为所欲为。美方一些人这种行为损人又害己，不仅严重破坏国际规则和市场秩序，引发全球市场动荡，也给国际贸易发展和世界经济增长蒙上一层阴影。

　　中国经济仍然能够稳中有进

　　在中美经贸摩擦不断升级的背景下，应该认识到，中国经济仍然保持稳中向好的态势，中国仍处于并将长期处于重要战略机遇期。企业和个人要同国家整体利益紧密结合，抓住战略机遇期的有利时机，保持战略定力，树立发展信心，从容应对经贸摩擦，促进中国经济向更高质量、更高水平发展。

　　在全球经济增长有所放缓、不确定性和不稳定性增多的情况下，2019年上半年，中国经济实现了6.3%的增速，调查失业率稳定在5%左右的水平，核心CPI为1.8%，国际收支较为平衡。而且，消费对经济增长贡献率超过60%；社会领域投资、高技术产业投资、制造业技术改造投资均实现10%以上增速；上半年第三产业增加值占GDP比重为54.9%；高技术制造业增加值同比增长9.0%；单位GDP能耗同比下降2.7%。这些指标都表明，中国经济正在高质量发展的道路上奋勇前进，中国经济潜力大、韧性强，为成功应对不利的外部冲击提供了底气与信心。

　　很多中国出口企业已经在经贸摩擦的背景下走上了转型之路。在中美经贸摩擦加剧、中美经贸往来受影响的情况下，中国企业贯彻市场多元化战略，有效地开辟了新市场，抵消了贸易摩擦的不利影响。2019年1至7月，中国出口9.48万亿元，增长了6.7%；贸易顺差1.55万亿元，扩大了47.4%。很多企业调整了出口方向，开辟出新的业务增长点。中国同“一带一路”沿线国家贸易取得了巨大进展，2019年1至7月，中国对“一带一路”沿线国家进出口增长10.2%，拉动整体进出口增长2.8个百分点。

　　综合来看，尽管中美贸易战持续，但中国出口总体上实现了增长，充分表明中国企业开拓更广泛市场的能力。未来，尽管中美之间的贸易量可能会进一步减少，但随着“一带一路”建设的不断推进，中国同沿线国家之间的经贸往来会更加密切，能起到对冲经贸摩擦影响的作用。同时，中国广阔的市场给世界各国带来巨大机遇，通过积极扩大开放，我们将携手各国推动共同繁荣发展。

　　上下同欲做好自己的事

　　历史和现实告诉我们，发展之路不可能一帆风顺。困难和挑战并不可怕，关键是要通过改革创新化危为机，在攻坚克难中不断提升发展的质量和空间。在应对中美经贸摩擦的过程中，只要我们个人、企业和国家同呼吸共命运，上下同欲，奋发有为，定能妥善化解各种风险挑战，变危为机。

　　对于每个人来说，爱岗敬业，做好自己的事情，就是助力化解经贸摩擦带来的不利影响。当农业生产者为弥补农产品需求缺口而努力工作时，当研发人员以饱满的热情进行核心技术攻关时，当金融从业者沉着冷静地在市场上进行交易时，我们就多了一份应对经贸摩擦的信心、底气和能力。

　　中国的高质量发展主动权在我们手里。作为出口企业，应该充分认识到中美经贸摩擦的艰巨性和持久性，积极将不利的外部冲击转化为推动自身转型升级的内生动力，在开辟多元化市场、加强研发和科技投入、提升技术水平、提高产品的国际竞争力等方面不断努力，使中国产品在国际市场更具竞争力甚至具有不可替代性。

　　中国制造业发展到今天，在产能和产值方面已稳居世界第一。然而，基础性、高精尖的制造业产品是“中国制造”的软肋。这就需要相关企业在承受阵痛的同时，痛定思痛，加大研发投入力度、加快技术创新步伐，建立上下游合作同盟，集中力量补好短板，牢牢掌握住发展的主动权。

　　贸易摩擦也对政府的治理能力和管理水平提出了新的挑战。经过多年的发展，我国各级政府已经具备了较好的宏观调控能力和社会治理水平，未来仍要在管理方面不断破除体制机制障碍，释放创新活力，坚持深化改革扩大开放，推动经济高质量发展跨上新台阶。

　　 （作者：王孝松，系中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、经济学院教授）

(责编：杨曦、庄红韬)
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