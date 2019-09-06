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“中国应聚焦国内市场激发内生增长动力”

记者 王恒涛 曾德金 成都报道

2019年09月06日08:27  来源：经济参考报
 
原标题：中国应聚焦国内市场激发内生增长动力

　　9月4日，在成都举行的“2019企业内生增长高峰论坛”上，2018年诺贝尔经济学奖获得者保罗·罗默作主旨发言。张涛 摄

　　9月4日，在成都举行的“2019企业内生增长高峰论坛”上，2018年诺贝尔经济学奖获得者、内生增长理论领军人物、纽约大学斯特恩商学院经济学教授保罗·罗默（Paul M.Romer）在接受《经济参考报》记者采访时表示，在当前国际金融形势动荡的背景下，中国应该把注意力聚焦国内市场，激发内生增长动力；企业发展在追求自身利益的同时，也应注意结合社会价值的实现，而这其中需要政府平衡社会和企业的利益；对于企业商业模式，罗默则建议，必须敢于放弃那些好看却不切实际的发展方案。

　　发展路径：坚定走中国特色发展之路

　　罗默在接受记者采访时表示，在当前中国高质量发展阶段，对于外部世界经济杂音，中国需要坚定信心，走一条具有中国特色的发展之路，把更多注意力投到内贸的发展上。

　　罗默向记者说，“回溯20世纪七八十年代，当时美联储上调了基准利率，美国经济出现通胀和萧条，那个时候中国是怎么做的呢？一般来说，如果外部存在不确定性或者存在经济萧条，不应对自己国内的政策进行改革和开放，但那个时候邓小平果断作出改革开放的决定，因为他认为这对中国而言是一件好事。所以，最重要的事情是，要决定什么样的事情对中国是最有利的。”

　　罗默强调说，中国没必要追随其他国家的发展路径，需要走自己的路。在这方面，“中国的数字科技战略，就体现了远见，我认为这是一条非常好的路径。”罗默在论坛上指出。

　　不过，罗默也指出，在发展数字科技方面，“中国现在需要去探索创新的方式，创造更好更新的模式来发展数字科技。”

　　罗默进一步指出，中国应着力消除经济发展的阻碍因素，推动人口流动，比如推动更多人去深圳就业和创业，建立更多的公司推动创新。

　　商业创新：果断放弃好看不中用的“花”

　　如何通过创新推动发展？在采访中，罗默表示，当前，中国企业在制定未来发展方案的过程中，一定要坚持务实的原则，进行有效的商业模式创新。罗默建议企业管理者放弃那些最难实现的目标，放弃那些看似美好、但最终不会化为现实的“花”。

　　对于企业管理者而言，罗默指出，企业需要充满“想象力”，需要对未来发展进行多种可能性的探索，“要有科学的规划。我相信科学会为我们带来更多的可能性。科学，意味着要倾听别人的想法，承认自己的错误想法，企业领导人要做到这一点。”同时，“我认为最好的方式是‘百花齐放’。比如在100个参与者中，找出合适的方案。”

　　罗默强调说，要避免过度过远的规划，因为实际情况往往是“计划赶不上变化”。还要“有勇气放弃那些看起来非常漂亮、但最终产生不了好的效益的‘花’，我们需要放弃那些不切实际的想法。”罗默说。

　　什么是好的“花”？罗默说，“我们认为，（这种花）是那种既能为企业创造利益，也能满足人的需求，且能更好地实现社会价值。”中国需要有这样的发展理念，才能避免成为一个“追随者”。

　　创新不是简单的技术问题，罗默认为，更重要的是商业模式的创新。政府的资源是有限的，在公益项目方面，建议探索一些创新的商业模式解决收益问题。比如，全世界已经建有很多座机场，这就需要思考，我们在建设新机场时，必须要有更加创新的商业模式。

　　融合发展：兼顾经济效益和社会效益

　　企业的经济效益和社会效益如何和谐共生？罗默认为，中国当前已经迈入高质量发展阶段。在前一段时期，发展是为了满足基本的物质需求，但现在进入到满足更高层次需求的阶段。“我们要创新商业模式，既要满足企业效益，也要兼顾社会效益，这才是高质量的发展。”

　　罗默认为，平衡好企业效益和社会效益，这不仅是中国面临的挑战，西方国家也是如此。

　　罗默还指出，在全球层面上，需要相互协同和合作，来实现从未实现过的成就，比如减少碳排放解决全球气候问题——尽管全球达成统一的协议还是有点难度。

　　最后，罗默强调说，在当前全球经济面临越来越多不确定性的情况下，中国应该探索更多的发展可能性，加强内贸的发展，走好自己的路。

(责编：杨曦、庄红韬)
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