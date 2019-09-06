原标题：维护多边机制 深化国内改革

中国发展研究基金会9月5日在北京举办“中美经贸关系：焦点问题及提升路径”课题成果发布会暨研讨会。该课题通过对中美双方经贸关系中的产业政策、知识产权、数字贸易等焦点问题的研究，梳理症结所在，寻找解决思路。与会专家建议，应该维护多边机制，在WTO框架内解决中美之间的经贸摩擦问题，同时，中国也应该主动做好自己的事，进一步深化改革。

当前，世界贸易组织正处于一个关键时刻。斯坦福大学胡佛研究所资深研究员迈克尔·麦克福尔表示，应该及时对世贸组织进行改革，而不是抛弃它。中国人民大学经济学院教授程大为表示，中美双方可以在积极推动WTO改革的过程中寻找双边关系改善的路径。双方要维护多边基本框架，注重利益平衡，从简单的问题开始，比如争端解决机制。此外，看待中美关系，要着眼于未来，注重发展问题，以长期战略智慧找到问题的本源和共赢的解决方案。

“中美企业家都不会轻易放弃对方市场的广阔机遇，继续加深两国经贸联系，也是双方企业互利共赢的意愿。”美国艾柯斯科能源与资源合伙企业北京代表处首席代表费嫦晖说，中美两国之间存在巨大利益交会点，发展协调、合作、稳定为基调的中美关系，不仅有利于两个国家，也有利于世界。

专家建议，要进一步深化改革。北京大学光华管理学院博士后张斌表示，不同国家之间限制性的产业政策可能会加剧国际经贸摩擦，因此不同国家之间的政策协调变得更加重要。现有产业政策的实施和未来产业政策的设计应该符合WTO框架内的公平、公正、透明和非歧视原则，遵循市场作为资源配置的主要手段。同时产业政策要和竞争政策、科技政策、贸易政策、投资政策相一致。

北京大学新结构经济学院副院长王勇表示，中国在产业政策调整方面，要加快要素市场化改革，减少对某些产业的依赖；要提升自主创新和教育质量，让科研制度有利于创新；要有针对性地对产业政策进行设计、选择，包括执行和考核的一系列相关配套；对于一些关键产业，特别是有可能被卡住脖子的产业，应该发挥集中力量办大事的制度优势，平衡处理好当前面临的产业政策问题。

(责编：杨曦、庄红韬)