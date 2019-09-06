原标题：减税降费为外贸企业提气增力

今年以来，在复杂的国际贸易形势下，外向型企业面临的市场不确定性风险持续增加。另一方面，今年实施的更大规模减税降费政策加速落地生效。记者近期采访多家外向型企业时发现，减税降费“真金白银”的红利，不断为企业注入信心和活力，普遍提高了他们抵御国际贸易风险的能力。

位于江苏的莱克电气股份有限公司是一家知名的吸尘器制造商，产品销往100多个国家和地区。据该公司财务总监姜皓介绍，今年上半年，企业实现利润同比增加163%，很大一部分来自于国家减税降费政策。比如，国内销售环节增值税及附加预计全年减少税费552万元；进出口环节各项税收全年预计减少1009万元；社保降费可减少支出750万元；预计研发费用加计扣除将带来税收减负700万元……

“国家减税降费政策实实在在地降低了企业成本，增添了我们抵御国际贸易风险的信心。”姜皓说。

江苏连云港味之素冷冻食品有限公司财务经理国丽美算了一笔账：出口退税率调整直接降低了公司出口产品销售成本87万元，预计全年将降低销售成本150万元。今年5月份养老保险费率从19%调整到16%，也大大降低了企业用工成本，预计5月份至12月份节约用工成本80万元。

珠海市纳思达股份有限公司出口业务占全公司主要业务的80%左右。该公司财务总监陈磊说：“增值税税率下调后，预计2019年比2018年企业增值税及附加税税额将降低1000万元。减税降费政策红利，让我们有更多资金和精力集中到创新研发上，不断增强自身在国际市场的核心竞争力和应变能力。”

减税降费红利让企业倍感暖心，不断优化的税收服务则让企业更加省心。比如，浙江税务部门大力推行出口退税企业差别化管理，为企业开通从申报到退库的全程“网上办理”，实现所有一、二类企业出口退税时间压缩到5个工作日内。

广东省佛山市税务部门推出“减税宝”系统，实现大额税款“一键退税”，有效降低了办税成本。据统计，按原来的退税方式，处理1万条退税数据需要1个月才能完成，使用“减税宝”只需2天就能全部完成，退税效率得到了大幅提升。

在体验“减税宝”后，广东星联精密机械有限公司总经理姜晓平忍不住点赞：“减税降费线上一站式服务既能有效节约我们公司的人力、财力及时间成本，也提升了资金回笼速度，让我们在防范贸易风险时更有底气。”

记者从国家税务总局了解到，该局自去年11月份印发《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》并推出5方面26条措施以来，全国各级税务机关以此为指引，开始了新一轮针对民营企业的大走访、大调研，确保减税降费红利不折不扣精准及时落袋。随着税收营商环境不断优化，税收服务持续升级，更多外贸型企业更快更好地收获了减负红利。

红利到手，信心更足。记者发现，很多外向型企业都将减负红利用在了加大研发投入、提高管理水平、引进人才等多方面，发展信心和活力不断增加。

浙江圣雪休闲用品有限公司董事长朱晓辉说：“受益于国家增值税税率下调，公司每年可减少500万元成本。有了国家这些优惠政策支持，我们可以放手建设15万平方米智能生产线厂房，争取在5年内把年产值做到10亿元。”

连云港市国际商会会长杨保东说，在国家减税降费政策支持下，外贸企业出口国别结构更趋均衡，目前当地企业对“一带一路”相关国家市场出口总额持续增长，出口风险防范能力比以前更强，转型升级步伐正在加快，并向更高质量发展的层级迈进。

(责编：杨曦、庄红韬)