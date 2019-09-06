“炒鞋”风险大 乱象需警惕

王 鹏作（新华社发）
“球鞋一面墙，堪比一套房”“‘00后’靠‘炒鞋’实现生活费自由”……最近，“炒鞋”的话题引发关注。
事实上，“炒鞋”现象已存在多年，最近被关注，是因为“炒鞋”已经从“小众爱好”转向了线上大规模交易。据了解，目前国内热门球鞋的“市场价”，主要来源于毒、nice、斗牛等几家大的球鞋APP交易平台，这些平台的月活跃用户均在300万量级以上。这类平台上销售的价格一般由卖家给出，而球鞋的卖家，绝大部分是散户和鞋贩子，平台具有资讯交流、销售中介和鉴定真伪等功能。用户在平台购买后，卖家先发货至平台，经平台鉴定后再发给用户。当平台的某款鞋在短时间内有大量买入需求，很容易助推该款鞋价格快速上涨。
“毒APP”数据显示，今年5月份，最热卖的几款鞋市场交易价格与发售价格相比，涨幅均在100%以上，个别球鞋甚至涨幅达430%。被鞋圈内称为“2019年度鞋王”的AJ1联名款球鞋从原价的1299元，到预售时的5000元左右，如今已飙价超过万元。“钩子一反，倾家荡产”成为圈内对其市场情况的评价。
有业内人士指出，这些被炒高的“限量鞋”类似于名包名表，本身既具有一定的使用价值，又因为稀缺限量而被赋予“保值增值”功能。品牌的饥饿营销策略加上众多消费者对球鞋的热爱和迷恋，为“炒鞋”带来了机会。
但是，“炒鞋”风险也很大。面对越来越火的“炒鞋”市场，其交易也会存在假货、升值空间不确定等风险，恶意“炒鞋”也不利于球鞋市场良性发展。
有品牌鞋企发布官方声明称，不想让自己的鞋被转卖热炒，绝不鼓励任何炒卖行为。同时，一些球鞋APP交易平台也呼吁理性消费，抵制恶意炒作。8月5日起，“nice APP”开始对平台30分钟内频繁取消购买的交易订单收取0.5%手续费，用增加交易成本的方式遏制恶意“炒鞋”，随后，还封禁了近百名恶意刷单的用户。
面对越来越火的“炒鞋”市场，参与各方在球鞋消费和交易中还是要多一些理性，少一些投机。相关部门和行业协会也应加强监管和引导，对其中涉及的违法违规行为及时打击，让“鞋穿不炒”成为共识。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】