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“炒鞋”风险大 乱象需警惕

2019年09月06日08:35  来源：经济日报
 
原标题：“炒鞋”风险大 乱象需警惕

　　王 鹏作（新华社发）

　　“球鞋一面墙，堪比一套房”“‘00后’靠‘炒鞋’实现生活费自由”……最近，“炒鞋”的话题引发关注。

　　事实上，“炒鞋”现象已存在多年，最近被关注，是因为“炒鞋”已经从“小众爱好”转向了线上大规模交易。据了解，目前国内热门球鞋的“市场价”，主要来源于毒、nice、斗牛等几家大的球鞋APP交易平台，这些平台的月活跃用户均在300万量级以上。这类平台上销售的价格一般由卖家给出，而球鞋的卖家，绝大部分是散户和鞋贩子，平台具有资讯交流、销售中介和鉴定真伪等功能。用户在平台购买后，卖家先发货至平台，经平台鉴定后再发给用户。当平台的某款鞋在短时间内有大量买入需求，很容易助推该款鞋价格快速上涨。

　　“毒APP”数据显示，今年5月份，最热卖的几款鞋市场交易价格与发售价格相比，涨幅均在100%以上，个别球鞋甚至涨幅达430%。被鞋圈内称为“2019年度鞋王”的AJ1联名款球鞋从原价的1299元，到预售时的5000元左右，如今已飙价超过万元。“钩子一反，倾家荡产”成为圈内对其市场情况的评价。

　　有业内人士指出，这些被炒高的“限量鞋”类似于名包名表，本身既具有一定的使用价值，又因为稀缺限量而被赋予“保值增值”功能。品牌的饥饿营销策略加上众多消费者对球鞋的热爱和迷恋，为“炒鞋”带来了机会。

　　但是，“炒鞋”风险也很大。面对越来越火的“炒鞋”市场，其交易也会存在假货、升值空间不确定等风险，恶意“炒鞋”也不利于球鞋市场良性发展。

　　有品牌鞋企发布官方声明称，不想让自己的鞋被转卖热炒，绝不鼓励任何炒卖行为。同时，一些球鞋APP交易平台也呼吁理性消费，抵制恶意炒作。8月5日起，“nice APP”开始对平台30分钟内频繁取消购买的交易订单收取0.5%手续费，用增加交易成本的方式遏制恶意“炒鞋”，随后，还封禁了近百名恶意刷单的用户。

　　面对越来越火的“炒鞋”市场，参与各方在球鞋消费和交易中还是要多一些理性，少一些投机。相关部门和行业协会也应加强监管和引导，对其中涉及的违法违规行为及时打击，让“鞋穿不炒”成为共识。

(责编：杨曦、庄红韬)
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