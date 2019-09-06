原标题：后期蔬菜价格将回落至常年水平

“当前，全国蔬菜价格处于季节性上行阶段，略高于常年同期水平，但上行幅度较常年偏小。”中国农业科学院农业信息研究所研究员孔繁涛说。

8月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤4.13元，环比涨1.5%，同比涨4.0%。环比价格14种上涨，14种下跌。涨幅超过20%的有黄瓜（29.5%）、油菜（28.9%）、菠菜（22.5%）和韭菜（22.7%）。跌幅超过20%的有菜花（25.5%）和莲藕（20.9%）。

为何近期全国菜价上行？农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶认为，一是因为台风和南方持续高温等不利气象，影响到蔬菜短期生产和采收运输，尤其是不耐储运的叶类菜价格上涨相对明显。二是受季节性因素影响，蔬菜供应处于产地转换期，南方产区蔬菜供应有所减少，北方及高山地区冷凉蔬菜保持大量上市，“北菜南运”和“西菜东运”带来的外调菜增加引起成本上涨，拉动菜价上行。不过，由于台风灾害较去年影响较小，浙江、江苏和山东等地生产恢复较快，全国蔬菜价格整体上行幅度小于去年。

与全国蔬菜价格走势比，今年首都北京市场有点“特立独行”。上周五（8月30日），北京新发地农产品批发市场蔬菜加权平均价为1.82元/公斤，比上上周五（8月23日）的1.94元/公斤下降6.19%，比去年同期的2.13元/公斤下降14.55%。周环比明显下降，年同比大幅下降。

“目前，新发地上市蔬菜的产地还是以北方冷凉地区为主。立秋以后，产区气温虽有下降，但是天气较好。当前应季蔬菜基本都已经到了采收阶段，所以上周北京市场蔬菜上市量也明显增加，导致蔬菜价格出现比较明显的下降。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通表示。

今年多地遭遇台风灾害，会否导致后期全国蔬菜价格走高？专家认为不会。

“后期全国蔬菜价格将回落至常年平均水平。”张晶比较肯定地说。她告诉记者，8月份台风“利奇马”对浙江、江苏、山东三省蔬菜生产造成了不利影响，但由于时值夏秋蔬菜交替的生产淡季，加之山东寿光等地吸取去年台风“温比亚”的教训，防范措施到位，蔬菜生产总体损失较小，对后期影响相对较小。今夏北方冷凉地区蔬菜生产没有经历去年那样极端高温和长时间强降雨天气，虽个别产地受天气影响，部分品种价格短期波动较大，但从目前主产区蔬菜长势看，后期市场供应形势或好于去年同期。秋后气温逐步下降，北方冷凉地区的蔬菜产量降低，上市量逐步减少，但华北东部、南部以及西北地区的蔬菜开始进入采收期，上市量会逐渐加大，可补充冷凉地区产量的不足。此外，进入秋季，自然灾害减少、温度适宜，适合蔬菜生长，各地蔬菜产量都会增加，整体菜价将进入相对稳定阶段。此外，由于今年上半年菜价较往年偏高，后期扩种意愿高涨，如果不出现极端天气，接下来的蔬菜供应形势将好于去年。

北京新发地农产品批发市场统计部张君华表示，以北京市场来看，目前，虽然河北北部地区豆角类蔬菜的产量受到降温的影响有所下降，但是东北、华北、西北的蔬菜也开始进入上市期，填补了河北北部上市量减少的缺口。后期，北京市场蔬菜上市量还会继续加大，价格缺乏上涨的基础。

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