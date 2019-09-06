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激发工业互联网的乘数效应

何  希

2019年09月06日08:36  来源：人民网－人民日报
 

　　【现象】日前，工业和信息化部联合教育部、人力资源和社会保障部等十部门，联合印发了《加强工业互联网安全工作的指导意见》，引起业内人士的关注和热议。《意见》提出，到2020年底，工业互联网安全保障体系初步建立；到2025年，制度机制健全完善，技术手段能力显著提升，安全产业形成规模，基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。这一总体目标，体现了国家对工业互联网安全的高度重视。

　　【点评】工业互联网的概念自2012年出现以来，迅速吸引了全球的关注。不同于消费互联网，工业互联网是把互联网等信息技术融入生产端。这一开放、全球化的网络，可以把设备、生产线、供应商、产品和客户紧密地连接起来，从而极大地激发生产力。

　　作为第四次工业革命的重要支撑，工业互联网在我国受到了充分重视和大力培育。近年来，工信部出台了一系列相关政策举措，推动工业互联网产业快速发展。据预测，2020年中国工业互联网的市场规模将达到7000亿元。工业互联网的广泛应用，将推动新一代信息技术与制造业深度融合，显著推动效率提升。比如，在传统的工业生产中，如果某个设备突然出现意外故障，往往会造成不可弥补的后果。而通过应用工业互联网，设备作业数据将实时上传、集成分析，向工程师发送分析报告、及时预警，从而避免突发意外，提高生产效率。

　　工业互联网连接着复杂庞大的人员、数据和机器网络，安全问题牵一发而动全身。近年来，随着工业互联网在智能制造、智慧交通、能源石化等行业的应用，如何筑牢工业互联网的安全基座，变得十分迫切。无论是工业互联网本身的技术复杂度、面临的潜在安全威胁，还是安全事件可能造成的危害，都对安全工作提出了非常高的要求。在这一背景下，《意见》的出台正当其时。相关具体措施的逐步落地，将更好守护工业互联网的健康平稳发展。

　　对工业互联网企业来说，工业大数据是关键资产，也是首要的安全问题。比如，在一些工业企业中，随着工业互联网的应用，关键零部件的检测实现了自动化。这些实时更新和传输的数据，关系到企业核心竞争力，一旦泄露将造成巨大经济损失。对此，《意见》专门提出“强化工业互联网数据安全保护能力”。数字孪生、工业大数据作为工业互联网的重要应用创新，是制造业和互联网深度技术融合的产物，承载着工业企业的核心知识产权，必须从制度层面加以立体保护。

　　守护工业互联网安全，离不开大量高水平、高素质的专业技术人员。当前，专业人才匮乏，是阻碍行业发展的一个重要因素。随着《意见》的出台，以及产教融合、校企合作等政策的落地，相信会促使相关企业更加重视人才建设，和高校一起培养更多的优秀人才，助推5G、人工智能等新技术和工业互联网的深度融合。这一融合的实现，将释放出更大的乘数效应，从生产方式、组织管理和商业模式等多维度重塑制造业，为加快建设制造强国提供新动能。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月06日 05 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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