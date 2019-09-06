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生态优先  绿色发展  共建共享

积极探索旅游业高质量发展新路

况顺航

2019年09月06日08:36  来源：人民网－人民日报
 

　　近年来，贵州省赤水市深入践行新发展理念，大力发展全域旅游，依托良好生态环境和丰富旅游资源，深入推进旅游业供给侧结构性改革，走出了一条“生态优先、绿色发展、共建共享”的新路，实现了旅游接待人次、旅游收入快速增长，促进了贫困群众脱贫致富。

　　破除体制机制障碍。近年来，赤水市认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决防止走先污染后治理的老路、守着绿水青山苦熬的穷路、以牺牲生态环境为代价换取一时一地经济增长的歪路，努力走出一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展新路。着力破除影响旅游业发展的体制机制障碍，建立健全党委领导、政府主导、市场主体、综合管理的旅游管理体制，形成对旅游发展统一领导、统一规划、统一建设、统一经营、统一管理的“五统一”模式，破解了“多头管理、交叉管理、重复管理”的发展难题，实现旅游业跨区域跨部门统筹协调发展。实施旅游景区品质、服务接待能力、旅游品牌形象“三提升”行动，全面推进公共服务提升工程和智慧旅游系统建设，构建以高速公路、干线公路、旅游环线、赤水河航道为主体，茅台机场等为依托的立体交通网路，基本建成“快进慢游”旅游交通服务体系。

　　丰富全域旅游内涵。我们积极推进“生态产业化、产业生态化”，以现代山地高效特色农业为载体，大力开发特色农业旅游产品，坚持走“农旅结合、以农兴旅、以旅带农”的特色新路，充分发挥旅游业的拉动、融合、催化、集成作用，为农业发展插上旅游“翅膀”。按照“园区景点化、工厂花园化、产品商品化”的要求，着力发展纸制品、家具制造、特色食品药品、竹集成材等产业，引导企业抢抓旅游发展机遇，建成集生产加工、产品展示、购物销售、观光体验、文化娱乐为一体的“园”“馆”“街”和工业旅游点，既丰富了旅游产品、拉动了旅游消费、提升了旅游经济总量，又为传统产业转型升级提供了新路径。着力培育休闲康养度假、特色美食、文化演艺、山地旅游等新业态，不断丰富全域旅游内涵。

　　努力实现共建共享。增进民生福祉是发展的根本目的。我们坚持把乡村作为旅游发展的主战场，把旅游作为乡村振兴的助推器，将山水田园和产业发展有机结合起来，以彩林工程促山川美、以环境整治工程促村庄美、以提升素质工程促人文美，高标准打造美丽乡村示范点和花卉苗木基地，着力推动“村庄变公园、庭院变花园、农房变客栈”。坚持以旅游标准化建设为载体，建立和完善旅游诚信体系，实现旅游专项执法常态化，切实提升旅游交通、餐饮住宿、康养娱乐等服务质量。坚持把旅游产业发展作为群众脱贫致富的重要路径，通过利益联结、产业联结、就业联结，促进贫困户共享全域旅游发展的好处，探索建立“景区带村、能人带户、岗位带人”的旅游扶贫新模式，让贫困群众真正成为旅游发展的参与者和受益者，带动大量贫困群众依靠旅游脱贫致富，助推赤水成为贵州首个脱贫摘帽县，实现了全域旅游发展成果共建共享。

　　（作者为贵州省遵义市人大常委会副主任、中共赤水市委书记）


　　《 人民日报 》（ 2019年09月06日 09 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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