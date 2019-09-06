前七月服务贸易总额超三万亿元

本报北京9月5日电 （记者王珂）商务部服贸司负责人4日介绍，1—7月，我国服务贸易总额达到30882.8亿元，同比增长3.2%。其中，出口11005.8亿元，同比增长9.5%；进口19877亿元，同比基本持平。

服务出口增速提高。1—7月，我国服务业生产保持较快增长，服务业生产指数累计同比增速达7.1%，拉动服务出口快速增长。7月当月服务出口增长13.3%，比前6个月明显加快，带动1—7月服务出口继续快速增长；服务出口占服务进出口比重为35.6%，同比上升2个百分点。

服务贸易逆差继续收窄。1—7月，我国服务出口增速高于进口增速9.5个百分点，下拉服务贸易逆差至8871.2亿元，同比下降959.7亿元，降幅为9.8%。

知识密集型服务贸易快速增长。1—7月，我国知识密集型服务进出口达到10572.2亿元，增长10.9%，高于服务进出口整体增速7.7个百分点，占服务进出口总额的比重达到34.2%，同比提升2.3个百分点。其中，知识密集型服务出口5562.8亿元，增长13.3%；进口5009.4亿元，增长8.3%。进出口增长较快的服务领域有：个人文化娱乐服务，增长27.5%；金融服务，增长22.5%；电信、计算机和信息服务，增长19.4%。

《 人民日报 》（ 2019年09月06日 02 版）

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