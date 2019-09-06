人民网>>财经

为世界经济增长开辟新空间

——写在一带一路倡议提出六周年之际①

2019年09月06日08:37  来源：人民网－人民日报
 

　　编者按：2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲，倡议用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带，将其作为一项造福沿途各国人民的大事业。同年10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会发表演讲，首次提出共同建设21世纪海上丝绸之路。

　　6年来，共建“一带一路”倡议同联合国、东盟、非盟、欧盟、欧亚经济联盟等国际和地区组织的发展和合作规划对接，同各国发展战略对接，为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践，为增进各国民生福祉作出了新贡献，成为共同的机遇之路、繁荣之路。

　　值此“一带一路”倡议提出6周年之际，本报驻外记者在共建“一带一路”国家和地区深入采访，一次次见证并感动于共建“一带一路”在世界范围内播撒合作的种子，收获发展的果实。

　　“一带一路”倡议提出6年来，世界在百年未有之大变局中孕育活力、生发动力、凝聚合力。习近平主席亲自倡议、亲自谋划、亲自部署、亲自推动，共建“一带一路”从总体布局的“大写意”，到精谨细腻的“工笔画”，朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高，发展前景越来越好。

　　

　　“共建一带一路取得了具有里程碑意义的成功”

　　哈萨克斯坦，“一带一路”倡议的首倡之地和先行先试地区，首任总统纳扎尔巴耶夫称赞共建“一带一路”前景广阔，“哈萨克斯坦没有出海口，但随着‘一带一路’建设不断深入，现在有6条铁路和11条公路过境哈萨克斯坦，中哈连云港物流合作基地成为哈萨克斯坦直抵太平洋的出海口”。去年，中哈实现货物运输1397.9万吨，同比增长38%。“欧洲西部—中国西部”公路哈境内段全线贯通，历史上首次实现中欧“门到门双向公路货物运输”，过境运输服务创造的直接经济效益达4.6亿美元。

　　在柬埔寨西哈努克港经济特区（西港特区）的洪森大道上，数万名柬埔寨工人每天迎着朝阳、踏着夕阳上下班。截至今年8月，西港特区累计引入企业165家，创造就业岗位近3万个，工业产值对西哈努克省的经济贡献率超过50%。蓬勃发展的西港特区，让当地民众每天的生活变得更加有盼头。柬埔寨首相洪森将特区视为柬中两国“‘一带一路’合作丰硕成果的证明”。

　　2017年，蒙内铁路开通运营，如今，内马铁路一期通车在即，肯尼亚开启了铁路现代化新篇章。肯尼亚交通与基础设施部部长詹姆斯·马查里亚说：“曾经被认为是‘白日梦’的铁路规划正在成为现实。”

　　亚吉铁路开通运营，马尔代夫中马友谊大桥竣工通车，阿联酋阿布扎比码头、马来西亚关丹深水港码头正式开港，被称为巴基斯坦“三峡工程”的巴基斯坦最大水电站首台机组实现并网发电，“电力高速公路”美丽山特高压直流输电工程贯穿巴西南北，贝尔格拉诺货运铁路连接阿根廷内陆和港口……

　　6年来，在各方共同努力下，共建“一带一路”完成立柱架梁的总体布局：“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本成型，一大批互联互通项目成功落地，中欧班列、陆海新通道等大通道建设成效显著，跨国经济走廊合作日益深化，铁路、港口、公路、管网等基础设施项目合作稳步推进，经贸合作园区建设不断取得积极进展。

　　“共建‘一带一路’取得了具有里程碑意义的成功。”美国彭博新闻社这样评价。

　　“创造出前所未有的投资机会，唤醒那些正在沉睡的市场”

　　150个国家、92个国际组织、6000余名外宾、283项务实成果……第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上的数据，折射出“一带一路”的国际影响力、道义感召力、合作吸引力。

　　俄罗斯国家杜马（议会下院）国际关系委员会第一副主席德米特里·诺维科夫说，“一带一路”建设正通过“五通”使沿线国家间建立更加紧密的联系，给亿万民众的生活带来积极影响。

　　2016年，行业巨头河钢集团入股斯梅代雷沃钢厂；2018年，紫金矿业集团收购博尔铜矿；不久前，中国山东高速集团承建的E763高速公路奥布雷诺瓦茨—利格段通车，“圆了塞尔维亚70多年来的梦想”……塞尔维亚总统武契奇说，依托“一带一路”，塞尔维亚正变成“世界最具吸引力的投资基地之一”。

　　一直关注“一带一路”建设进展的咨询公司德勤观察到，“一带一路”建设不仅推动诸多发展中国家实现转变，也为相对发达的欧洲国家带来积极影响。

　　截至2018年底，中欧班列已联通亚欧大陆16个国家的108个城市，累计开行1.3万列，运送货物超过110万标箱。其中，数条中欧班列将德国杜伊斯堡与中国成都、西安和武汉等地连接起来，这吸引了不少国际铁路、物流和进出口贸易公司在杜伊斯堡设点，也带动了当地服务业的发展。德国杜伊斯堡经济促进局局长拉尔夫·莫伊雷尔表示，互联互通为地区经济发展注入了活力。

　　瑞士联邦主席毛雷尔认为“一带一路”是面向未来的倡议，大家都可以从改善和提升基础设施水平中受益。法国总统马克龙称赞“一带一路”倡议意义重大。德国总理默克尔提出，欧方应该积极探讨参与“一带一路”这个重要合作倡议。

　　今年3月，意大利同中国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，成为七国集团中首个签署这一合作文件的国家。乘着“一带一路”的东风，越来越多意大利优质产品进入中国大市场。意大利总理孔特说，愿意加入“一带一路”合作，正是因为参与“一带一路”合作“为意大利提供了增加对外经贸往来等多种机遇”。

　　“‘一带一路’倡议创造出前所未有的投资机会，唤醒那些正在沉睡的市场。”塞尔维亚贝尔格莱德大学亚洲和远东研究中心主任米特洛维奇认为，“一带一路”建设带来的互联互通，将推动全球经济增长，让各参与方享有公平的发展机会。

　　“改善世界经济发展模式，使经济全球化更加健康”

　　“在‘一带一路’建设国际合作框架内，各方秉持共商、共建、共享原则，携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现优势互补、互利共赢，不断朝着人类命运共同体方向迈进。”习近平主席如是指出这一倡议的初心。

　　“在一些国家质疑全球化、多边主义，甚至开始采取一些贸易保护主义政策的背景下，共建‘一带一路’恰恰给我们提供了一个促进开放合作、推进自由贸易的好平台。”智利总统皮涅拉的评价，道出众多共建“一带一路”国家人民的心声。

　　动员更多资源，拉紧互联互通纽带，释放增长动力，实现市场对接，让更多国家和地区融入经济全球化，共同走出一条互利共赢的康庄大道。日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由把共建“一带一路”视为中国改革开放进程更加国际化的标志，造福各方的国际公共产品和开放包容的国际合作平台。

　　中非合作论坛北京峰会上，非盟及许多非洲国家同中国签署共建“一带一路”政府间谅解备忘录。“非洲国家一致认为，共建‘一带一路’对于非洲来说极其重要。非洲大陆正在享受共建‘一带一路’带来的切实成果。”非盟委员会主席办项目协调官范塔洪如是说。

　　联合国秘书长古特雷斯称赞，“一带一路”倡议“通过经济合作改善世界经济发展模式，使经济全球化更加健康”。

　　应潮流、得民心、惠民生、利天下。历史的足迹，往往因回望而更加清晰。经过6年的发展，世人更加相信，共建“一带一路”一定会创造一个更加美好的世界。

　　（本报记者李满、王新萍、黄发红、周翰博、刘军国、赵益普、李强、吕强、李滢嫣、李晓骁、张晓东）


　　《 人民日报 》（ 2019年09月06日 03 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved