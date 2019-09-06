创业环境好 企业劲头足

8月24日，第四届全球吉商大会吉商投资及经贸合作项目对接洽谈会在长春举行，吉林省各地区的项目负责同志和与会吉商展开沟通交流。

丁 研摄

“当初，回吉林创业是有阻力的。”科大讯飞吉林公司总经理徐艺华回忆2015年组建讯飞子公司时说。

科大讯飞，现已掌握众多拥有自主知识产权的核心技术。4年前，科大讯飞在吉林省布局了子公司，并成立了科大讯飞在全国的第一家专业化的人工智能双创基地。

“最初，提议到长春组建讯飞子公司的时候，集团内部有些质疑的声音。但我是吉林人，我了解吉林。”力排众议的徐艺华，带着只有4个人的团队开启创业之路。

诚然，一句“投资不过山海关”，让无数创业投资者“望而却步”。

面对市场的冰山、融资的高山、转型的火山，吉林持续优化营商环境，为民营经济发展壮大提供更多服务。

“最让我感动的是政府真诚的服务，时常询问企业发展中的困难，帮助企业分忧解愁。”徐艺华说，企业创业成功离不开吉林发展的广阔前景和当前良好的营商环境。

第四届全球吉商大会上，回乡考察的吉商们也纷纷表示，吉林的营商环境让他们感受到了家乡的巨变。

近年来，吉林省坚持以制度创新，以数字政府建设为先导，线上“数字政府”“吉林祥云”与线下“实体大厅”“办事窗口”建设相结合，深化最彻底的“放管服”改革和最高效的“只跑一次”改革，取消、放权比例达30%。

如今，吉林省营商环境已提升至全国第十二位。企业开办时间由过去11天压缩到3个工作日，最快的28分钟就可以办完企业法人执照。去年，年内吉林省级政务服务事项网上可办率达到90%。

吉林省不断加大减税降费力度，在今年上半年为企业和个人减税降费103亿元基础上，争取今年全年达到312亿元。

目前，吉林省还将强化金融支撑，组建省级政策性产业纾困基金，投入100亿元建立吉林产业转型发展基金，对民营企业进行必要的财务救助，为更多吉商“解渴”“输血”。

得益于吉林省良好的营商环境，如今，科大讯飞双创基地孵化企业78家、储备高科技人才近千人、开放云平台企业从300多家增加到9000多家。

企业的发展成就，证实了徐艺华的判断，“吉林省老工业基地，拥有众多知名学府，人才储备丰富，人工智能的技术比较滞后，但前景广阔”。

今年上半年，吉林省内企业类市场主体增长了14%。今年前7个月，全省有资金到位项目共计859个，到位资金1309.7亿元，同比增长33.3%；其中，新签约资金到位项目468个，到位资金796.8亿元，同比增长94.7%。

如今，“投资必过山海关”成了吉商们的远见卓识，“因为有机遇，经济上升空间大，增值的空间大”。

在今年全球吉商大会开幕后，2019神州数码全球合作伙伴峰会在长春举行。神州数码公司携手全球500强科技企业代表、领域内优质合作伙伴，与政府及研究机构代表、投资人一道，共同探讨数字时代行业机遇与发展趋势，为域外企业和投资者了解吉林省经济发展情况、寻求项目投资和产业合作机遇搭建平台。

“作为新吉商到吉林来，希望带领一批东北亚的合作伙伴，把产业带到吉林来。”在吉商大会上，神州数码控股有限公司董事长郭为表示，神州数码将在农村金融改革、物联网建设等方面加强与吉林省的项目合作。

有了良好的营商环境，省内创业有动力，外地投资有收获、有效率、有质量，吉林正敞开怀抱欢迎更多新吉商加入，努力让广大吉商从党的政策中拥有更多获得感。

《 人民日报 》（ 2019年09月06日 17 版）

(责编：杨曦、庄红韬)