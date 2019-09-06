美国制造业疲软加剧市场担忧

美国供应管理协会（ISM）9月3日 发布公告称，8月份采购经理人指数（PMI）跌至49.1，低于7月份的51.2，为3年来首次下滑。分析认为，美国政府贸易政策等多重因素带来不确定性，加剧了市场对美国经济衰退的担忧。

此次PMI指数来源于对约300家美国制造企业的调查，基本上是对企业信心的一种衡量，通常低于50即表明制造业经济总体上正在萎缩。此次公布的该指标中，新订单指数连续第二个月放缓，跌至7年多以来的最低水平，生产指数则跌至2015年末以来的最低水平。

在ISM的报告中，运输设备是商业活动萎缩的行业之一。例如，通用汽车公司今年已经停止了在俄亥俄州一家汽车厂和密歇根州一家变速器厂的生产。其他汽车制造商，包括日产汽车、菲亚特克莱斯勒汽车公司和本田汽车也在减少产量。ISM制造业调查委员会主席蒂莫西·菲奥雷表示，8月份的PMI指数是美国35个月经济扩张周期的结束，贸易冲突正对制造业造成重大冲击，而全球贸易疲软是经济活动迟滞的一个原因。

不仅是PMI，其他几个重要指标也显示美国经济增长乏力，例如，目前短期债券收益率超过长期债券收益率，出现“倒挂”，美国10年期公债收益率一度触及2016年7月以来最低点，市场认为这是经济衰退可能来临的信号之一。《华尔街日报》对670多家小型企业进行的月度调查显示，8月份美国小型企业经济信心降至2012年11月以来的最低水平，预计未来12个月经济将恶化的受访者比例升至40%，7月份和1年前这一比例分别为29%和23%。

分析普遍认为，加征关税带来的负担是导致制造业下滑的重要原因。9月4日美联储公布的褐皮书详细阐述了企业对关税的一系列担忧，包括贸易政策的不确定性可能抑制投资前景等。彭博社美国首席经济学家卡尔·里卡多纳表示，关税和日益紧张的贸易关系造成的焦虑正在损害企业信心，制造业疲软可能会渗透到其他经济领域，蔓延至消费领域，而消费在美国经济中占据约2/3的比重。

此外，随着美国政府1.5万亿美元“减税”刺激计划和政府大举支出的力度逐渐消退，美国经济的增长速度正在减缓。通常在经济衰退时期，政策制定者有一套可以使用的工具，例如宽松的货币政策、加大支出和减税等。但由于目前利率已经很低，美联储支撑经济的空间比以往更小，而联邦赤字明年预计超过1万亿美元，进一步降低了刺激措施力度。

美国智库“负责任联邦预算委员会”副主席玛雅·麦克金尼斯表示，货币政策和财政政策即将用尽，应对未来经济挑战将变得更加困难。

（本报华盛顿9月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月06日 16 版）

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