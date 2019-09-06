去年我国货物进出口占全球份额超11%

今年上半年，宁波口岸出口汽车3.7万辆，同比增1.9倍，货值26.6亿元，同比增3.7倍，产品远销东南亚、欧洲等地，面对复杂的外部环境和不确定因素，表现亮眼。据统计，今年前7个月，我国货物进出口总额达17.41万亿元，同比增4.2%，继续呈现平稳发展、稳中向好态势。

新中国成立特别是改革开放以来，我国不断推进外贸体制改革创新，紧抓全球贸易快速发展的历史机遇，贸易结构持续优化，国际市场不断拓展，为经济社会发展作出了重要贡献。2018年，我国货物进出口总额占全球份额为11.8%。

图为日前出口马来西亚的国产汽车在宁波舟山港等待装船。

汤健凯摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年09月06日 01 版）

(责编：杨曦、庄红韬)