健康旅游迎来黄金时代

外国游客参观东阿阿胶体验馆。

姜 凯摄

外国游客在北京学打太极拳。

新华社记者 任鹏飞摄

与传统旅游相比，医疗卫生、中医中药、健身康养等健康资源正成为越来越重要的旅游吸引物。健康旅游作为中国旅游行业中重要细分的领域，日渐受到中外游客的青睐。

以“健康旅游——引领健康、快乐、幸福人生”为主题的第三届北京国际健康旅游博览会近日举办。该博览会作为中外健康旅游产业的学术研究、产品开发、行业合作的交流交易平台吸引了国内众多企业和海外12个国家的参展商，助推了旅游健康产业的融合发展。

健康旅游 大有可为

在博览会开幕式上，文化和旅游部副部长张旭说：“今年7月15日，国务院出台《健康中国行动（2019—2030年）》规划纲要，提出了要发展健康产业，加强供给侧结构性改革，支持发展健康医疗旅游等健康服务新业态，不断满足人民群众日益增长的多层次多样化健康需求。作为最能体现人民幸福感的产业形态，旅游业与健康产业的融合发展，正在迎来发展的黄金时代。”

“截至目前，中医药已经传播到世界上183个国家和地区。中国与40多个国家政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议，支持在“一带一路”沿线国家建设了30个高质量中医药海外中心。”国家中医药管理局国际合作司司长王笑频说：“健康旅游是中医药发展面临的新课题，健康+旅游的新模式契合了人民群众健康需求的新特点。中医药健康旅游是以中医药文化、健康理念及养生、康复、医疗技术方法体验为核心，通过多种旅游活动的方式，达到健康促进、疾病防控、文化传播目的的专项旅游，是全新的探索性的。中医药和旅游，两者相得益彰，相辅相成。”

中国旅游研究院院长戴斌表示：“健康旅游必将是中国的文化和旅游融合新时代的新增长点，要大力扩大健康旅游的观念推广和理念导入，加大数据、科研、教育领域中的公共投入，培育健康旅游的市场主体，并扩大健康旅游的国际合作。”

内容丰富 体验多样

联合国世界旅游组织顾问黄宏炳介绍，健康旅游一般分为医疗旅游和养生旅游两部分。健康旅游是旅游业中发展非常快速的领域，预计年增长率可以达到7.5%-9%。

近几年，健康和旅游的融合发展一直在不断探索。健康旅游产品日益丰富，其中，医疗出境游持续热门。携程旅游的报告显示，中国游客喜欢去海外一边体检一边旅游，包括全身健康检查、早期防癌检查、心脏检查、全基因检测等。凯撒旅游相关负责人介绍，日本早癌筛查体检，泰国亚健康功能排毒修复之旅、泰国预防阿兹海默症大脑健康之旅以及日本、新加坡、泰国、英国等国家的体检定制游产品，都受到游客青睐。众信旅游的日本、芬兰、德国、美国等国的体检类产品以及芬兰的乳腺健康和治疗,日本、瑞士的干细胞等专项医疗产品也受到游客喜爱。

另一大类养生旅游的产品也很丰富。康养度假、康养旅居等都有不错的市场。从携程的跟团游和自由行数据可以看到，“氧吧旅游”近一两年持续受游客青睐，还带火了一些生态好的新兴目的地，比如浙江景宁、安徽霍山和石台、内蒙古多伦、广西金秀、陕西留坝、商南和太白、湖北英山、云南新平等地的旅游热度都同比增长一倍以上。定制游也成为氧吧游客追捧的新潮流。休闲度假、时间放松、居住舒适成为了健康游的关键词。

中医药游 魅力独特

日前，世界首座药典博物馆在山东枣庄正式向中外游人开放。该博物馆作为首批国家中医药健康旅游示范基地，是中国向全球游客展示中医药魅力的重要窗口。在另一家首批国家中医药健康旅游示范基地——河北新绎七修酒店，游客能从德、食、功、书、香、乐、花七个方面体验到什么是健康的生活方式，通过健康课程、养生营、工作坊、雅集等，学到中医健康养生的方法……中医药旅游是健康旅游中最有特色的内容，已成为中外游客的人气之选。

8月28日，斯里兰卡、乌兹别克斯坦等十几个国家的50余名外国游客走进山东东阿阿胶世界参观体验。外国游客在中国阿胶博物馆、东阿阿胶城、阿胶体验工厂、毛驴博物馆等处，亲身感受阿胶传承了近3000年的文化底蕴，连连点赞。

山东东阿阿胶世界是首批国家中医药健康旅游示范基地，以中医药文化为依托，以工厂为舞台，围绕游客创新体验模式，为中外游客呈现中医药健康旅游的“多姿多彩”，运用全息投影、4D体验、裸眼5D等技术，营造宏观和微观世界不同的场景，直观地展示中医药“循经走脉、润养调补”的作用机理，给游客带来刺激性、趣味性、科普化的中医药文化体验。同时，注重引导游客通过研学、科考等活动学习中医药知识，通过深度沉浸式体验引发对健康、养生和生活方式的思考。阿胶世界2018年接待游客119万人次，今年上半年接待游客74.1万人次，全年预计达到150万人次。

王笑频认为，中医药健康旅游有医疗旅游的属性，但不完全止于医疗旅游，可以通过中医药健康旅游，用中医药的医疗方式改善人们的身体状况，治疗疾病，促进健康。游客在中医药健康旅游中，还能体会天人合一、阴阳平衡的生活方式，领略中国丰富的哲学思想和人文精神。

北京把中医药健康旅游作为吸引海外游客，提升入境游的重要内容，已向海外推出了多条中医药健康游的线路和中医药国际医疗服务包。据了解，北京广安门医院为了深入在海外推广中医药文化，医院专门成立了北京中医国际医疗旅游研究中心，配备专业的人员进行多语种推广，并推出中医嵌入式体验项目。

中国文化和旅游部中外文化交流中心、国家中医药管理局日前首次联手向海外推广中医药旅游路线，在新西兰推广了北京中医药健康旅游路线。该路线涵盖北京故宫、颐和园、听鹂馆等经典景区以及同仁堂、世园会的百草园、中国中医科学院等行程。

(责编：杨曦、庄红韬)