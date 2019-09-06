原标题：减税降费赋能江苏独角兽企业 注入发展新活力

作为新经济的典型代表，独角兽企业对于催生新业态、培育新动能、创造新模式，引领产业发展变革具有重要作用。胡润研究院发布的《2019年一季度大中华区独角兽指数》显示，目前江苏省已有14家独角兽企业。

近年来，随着减税降费红利释放，政策激励产业结构优化、培育新经济发展的效应已经逐步显现。独角兽企业在此轮减税降费的浪潮中，发展势头愈发强劲。

“药品从研发到投产是一个长期的过程，作为一个刚刚起步的企业，我们眼下的任务就是把研发做扎实。”南京传奇生物科技有限公司是生物医药领域的一家独角兽企业。财务负责人向云表示，去年传奇生物的研发费用高达1个亿，受益于研发费用加计扣除比例提高的优惠政策，企业少交了300多万元的企业所得税。“研发可以说是生物医药企业的‘引擎’，也是我们面对激烈市场竞争的底气所在。减税降费直接降低了研发成本，让我们能够更加安心地加大投入，一点一滴积累出企业的技术优势，早日为患者带去福音。”向云说。

对于独角兽企业来说，研发投入的多少很大程度上决定了企业的出路和发展前景。减税降费为企业带来真金白银的实惠，则正好补足企业资金，为加强科研力量注入了强大的动力。

“新能源汽车产业是一个技术高度密集的行业，技术研发在企业中占有举足轻重的地位。”开沃新能源汽车集团有限公司财务主管诸萍算了一笔账,去年研发费用加计扣除比例提高新政让企业新增所得税减免1259万元，高新技术企业政策减免所得税额3298万元；今年企业集团预计销售收入逾45亿元，增值税预计减免8000余万元。“省下了这么多的资金，我们技术投入也有了保障，目前重卡新能源项目已经开工。”她说，借着新能源汽车行业的春风，开沃集团实现跨越式发展，稳居国内新能源客车第一阵营。

图为税务人员深入企业车间了解了企业生产经营状况。

从分布上看，江苏省独角兽企业集聚发展特征明显，南京一城独占13家，总估值1590亿元，加之南京创新名城建设的持续推进，创新资源在这方土地上加速集聚，越来越多的独角兽企业在南京涌现。今年上半年，南京又新增连尚文学和福佑卡车两只“独角兽”。

“如果说融资是福佑卡车发展道路上的‘燃料升级’，那减税降费就是企业增资与结构优化的‘磨合剂’。”公司税务经理刘汉平表示，税负降低，公司节约成本，有更多支出用于研发团队力量的加强，推动了公司业务的不断增长。“我们看中了南京的税收营商环境和对创新型企业的扶持力度。”他说。

图为税务人员为福佑卡车的涉税问题提出个性化解决方案。

税务部门披露的数据显示，南京13家独角兽企业今年上半年实现营业收入203.7亿元，同比增长约三成；今年上半年实现税收1.9亿元，同比增长约一倍。

除了税负下降、效益增长这些直接感受外，减税降费带来的深层次效应也在逐渐显现。江苏独角兽企业行业分布范围越来越广，从互联网、IT等拓展到了汽车、医疗健康、电子及光电设备等行业，不少企业已经从线上向线下辐射，促进了实体经济发展，也为引导稳就业带来裨益。

车置宝是江苏一家高成长性的独角兽企业。“减税降费给我们带来的是企业效益的增长。”车置宝财务部会计吴晓娟表示，今年前7个月，企业销售收入同比增长23.82%。目前，车置宝的布局扩展到全国102座城市，实体门店开设超过130个，完成交易二手车20万辆，已连续26个季度持续上涨，且增幅高达65%。“在充分享受减税降费政策红利的前提下，车置宝今年销售收入增长超过20%。所以在单位税收成本降低的同时，税收贡献仍然同步增长了5.4%。”税务部门相关人士分析称。

图为税务人员为车置宝送上减税降费政策解读。

“去年加入了汇通达后，我们店的月销售额从2万多元提升到了近4万元，利润也大幅度提升。”在南京市六合区东马村，汇通达会员店、家电经营部个体户李勇也表示，得益于减税降费，虽然今年销售翻番，但他可以少交1.5万元的税款。农村电商领域的独角兽企业汇通达网络股份有限公司通过网络布局，打通了农村市场供销双向流通渠道。目前，这张会员网络已遍布全国21个省和18000多个乡镇，帮助250个贫困乡镇实现了农产品上行，带动了50多万农民创业就业，培育出10多万农村互联网人才。（林穗）

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