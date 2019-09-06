采访札记:“老猪倌”心不慌

初秋的河南热浪未退，中午12点多，记者看到河南省新蔡县最大的生猪养殖户刘军建正顶着大日头，满头大汗地指挥工人们给新建的猪舍安装制冷设备。
“新猪舍8000平方米，计划养6000头猪，月底就能投产了。”刘军建说，新猪舍是按最高标准建设的，夏天吹空调，冬天有暖风，自动喂食和打扫粪污，还能放音乐。
刘军建已在生猪养殖行业干了22年，从10头猪发展起来，规模最大时存栏超过1.2万头。此前几个月，受非洲猪瘟疫情影响，刘军建的养殖场存栏量在减少。但从6月开始逐步回升，现在存栏近6000头。虽然当下非洲猪瘟防疫压力仍然较大，但刘军建格外“淡定”。“现在国家和省里防疫工作高标准、严要求，县里经常派人过来指导，疫情肯定能控制得住。”刘军建说。
年初时，刘军建预计猪肉行情会上涨，他信心满满地筹备扩建新厂，8000平方米的新猪舍不仅快速建成，7000平方米的二期项目也开始筹备了。
有信心的“猪倌”可不止刘军建一个人。记者在河南省的新蔡县、正阳县、内乡县等全国生猪大县走访看到，不少养殖户和企业都充满信心。
正阳县光明猪业有限公司总经理钟长银说，市场波动是正常情况，“虽然现在猪肉价格偏高、存栏偏少，但国家正出台多项扶持政策，相信会逐步回归平稳。”
近期，国家和包括河南省在内全国多地陆续出台了一系列举措，项目审批、金融扶持、保险等支持力度不断增强，让养殖户吃下了“定心丸”。
“猪倌”心不慌，市场自然稳。
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