原标题：全力以赴保生产供应 千方百计稳猪肉价格——五问猪肉价格

近期生猪供应出现紧张，猪肉价格明显上涨。猪肉是我国大多数居民最主要的肉类食品，保障供应事关民生、事关大局。

为确保百姓碗里不缺肉、困难群众生活有保障，从中央到地方，从政府到企业，围绕猪肉保供稳价的工作全面展开。

新华社记者近日分赴多地，围绕百姓关心的热点话题，深度采访国家部委、地方政府、农业养殖大户和业内权威专家，带来最新消息。

一问：全力以赴，中央如何应对？

受非洲猪瘟疫情与周期性因素叠加影响，猪肉价格出现明显上涨。

事关民生需求、市场稳定，党中央、国务院高度重视，一系列兼顾当前和长远的政策密集出台，让养殖户、消费者吃下定心丸。

正午时分，河南省新蔡县最大的生猪养殖户刘军建正满头大汗地指挥工人给新建的猪舍安装制冷设备。“新猪舍8000平方米，计划养6000头猪，月底就能投产。”

今年是刘军建从事生猪养殖的第22个年头。受疫情影响，前几个月养殖场存栏率持续减少，但6月份开始稳定。这位经验丰富的“老猪倌”不仅没有心慌，还更有“野心”了。

刘军建正在筹备二期7000平方米的项目，“虽然市场波动，但长期行情看好。政府出台一系列政策支持规模化养殖，正是扩产能的好时机。”

养殖户和企业信心逐步恢复背后，是各项政策的强有力支撑。

年初以来，党中央、国务院紧密部署，各部门已采取一系列行动，政策组合拳集中发力——

3月，农业农村部印发意见，要求地方落实好非洲猪瘟强制扑杀补助、生猪调出大县奖励、能繁母猪和育肥猪保险等政策资金，支持生猪养殖场户尽快恢复生产；

同月，国家发展改革委印发生猪市场保供稳价工作方案和指导地方做好冻猪肉储备调节工作的通知，牵头推动中央和地方冻猪肉储备收储；

6月，农业农村部、财政部要求强化政策性农业信贷担保服务，给予生猪养殖企业贷款贴息支持……

入秋后，随着消费高峰临近，猪肉价格高位运行，新措施密集出台。

8月21日，国务院常务会议召开，明确五大举措，包括综合施策恢复生猪生产；地方立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定；发展规模养殖，支持农户养猪；加强动物防疫体系建设；保障猪肉供应、确保困难群众基本生活。

8月30日，全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议召开，强调各地要严格按照省负总责和“菜篮子”市长负责制要求，坚决完成生猪稳产保供目标任务；要千方百计保障猪肉市场供应，严厉打击囤积居奇和串通涨价等不法行为，积极发展禽肉等替代品生产，加大冻猪肉储备规模。

9月4日，国务院常务会议再次强调，保持物价总体稳定，落实猪肉保供稳价措施，适时启动对困难群众的社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

有钱养、有地养、运得出、供得上，各部门紧锣密鼓、一系列极具针对性的政策措施密集出台——

8月底，交通运输部提出，2019年9月1日至2020年6月30日期间，对整车合法运输仔猪及冷鲜猪肉的车辆，恢复执行鲜活农产品运输“绿色通道”政策；

9月4日，财政部宣布，中央财政决定进一步采取措施，进一步完善非洲猪瘟强制扑杀补助经费发放方式，完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政策，加大生猪调出大县奖励力度，提高能繁母猪、育肥猪保险保额；

9月5日，自然资源部紧急出台文件，明确取消生猪养殖附属设施用地15亩上限规定，在不占用永久基本农田的前提下生猪养殖可用一般耕地等多项保障用地需求的措施……

人们关心，即将到来的中秋、国庆假期，猪肉供应能否满足需求？百姓碗里的肉有保障吗？

年初开始的收储工作正在见效。“目前冻猪肉储备具备相当规模，有能力、有条件保障重要节假日和消费高峰期的居民猪肉消费。”国家发展改革委价格司司长岳修虎说。

“从肉类总体供应看，考虑到替代品生产发展较快、进口增加、猪肉消费下降等因素，今年肉类供应是有保障的，老百姓碗里不会缺肉。”农业农村部畜牧兽医局监测信息处处长辛国昌说。

国家统计局数据显示，今年上半年全国肉牛出栏较去年同期增加39万头，肉羊出栏增加212万只，家禽出栏增加3.05亿只，牛羊禽肉产量同比增长4.3%。上半年猪肉进口81.9万吨，增长26.4%，预计后期还有增加余地。

二问：合力应对，地方如何行动？

位于广东省云浮市新兴县簕竹镇新田村深山里的温文选现代家庭农场，虽处在严密的疫情防控中，但存栏量接近饱和。

温文选现代家庭农场工作人员崔骞告诉记者，养猪场设计规模2400头，现存栏2305头。“这批猪出栏后会立马投产下一批，依然满负荷。”崔骞说，当前养猪有双重利好，一是国家和广东省有一系列支持生猪养殖的好政策，二是猪肉价格处于历史高位，利润高。

压实百姓“菜篮子”，地方政府责无旁贷。记者了解到，截至目前，江西、四川、江苏、河南、广东、山东等多地已出台政策，稳定生猪生产和市场供应。

8月，四川省15个部门联合印发全省促进生猪生产保障市场供应九条措施。四川省农业农村厅厅长杨秀彬说，关键要突出发展生猪生产保证市场供应、突出一手抓疫情防控一手抓生产保供、突出“用地、资金、人才”三大要素保障、突出推动生猪产业转型升级，突出打击违法违规行为维护正常秩序。

全国生猪生产大省和调出大省江西已全面启动生猪复产增养行动计划，通过加强政策引导，龙头企业带动，加大引种扩繁力度，新建、改扩建一批标准化生猪规模养殖场，增加生猪存栏规模。

围绕“不敢养”“不想养”“没钱养”“怎么养”等关键问题，河南省强调坚持不懈抓好非洲猪瘟防控，不折不扣落实好各项扶持政策，千方百计加强金融保险服务，因势利导推动生猪产业转型升级。

三问：供应紧张，何时缓解？

记者走访一线养殖企业发现，受高盈利驱动，近期疫情较平稳区域的养殖户信心明显增强。

崔骞所在的养殖场是大型农牧企业温氏食品集团股份有限公司的合作养殖场。温氏集团副总裁梅锦方说，公司正积极扩大生产，加快投产已竣工项目和新项目开工建设。

中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员王祖力说，6月份以来全国生猪养殖盈利大幅提升，部分区域养殖场户补栏积极性明显提高，生猪生产恢复出现向好迹象，后市预期趋于乐观。

按照生猪养殖成本与出栏价格测算，当前养殖场户出栏一头120公斤的肥猪，盈利额超过1000元，处在较高盈利区间。

一些大型生猪养殖企业正抓住时机大幅扩张产能。公开报告显示，1至7月，天邦股份累计出栏生猪167.8万头，同比增长55%；正邦科技累计出栏365.3万头，同比增长26%；傲农生物累计出栏生猪39.9万头，同比增幅达63%……

中国农业科学院农业信息研究所副研究员朱增勇说，一般4月到7月是疫情高发期，到9月后疫情会进入相对平稳期，这为生猪产能恢复创造条件。

“生猪养殖从引种到出栏周期较长，供应全面恢复还有一段时间。希望社会和百姓能够保持一定耐心，目前国家、部门、各省区市都在积极行动，全力保障生产恢复和肉品供给。”辛国昌说。

四问：猪肉涨价，会拉动整体物价大幅上涨吗？

国家统计局数据显示，7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.8%，其中，猪肉价格同比上涨27%，影响CPI上涨约0.59个百分点。

“从今后一段时间看，物价不具备全面大幅上涨的基础。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩分析，当前我国工农业产品和服务供给总体充裕，居民消费稳定增长，宏观物价总水平保持基本稳定具备坚实基础。

价格由供求决定。郭丽岩说，猪肉价格上涨虽会对其他可替代肉类价格有拉动作用，但也同样会推动肉禽等替代品生产增加，随着供应量上升，预计价格也将回落。

“近期鲜果、鲜菜价格回落明显，将拉动食品类价格涨幅回落，成为稳定CPI的因素。”她说。

8月30日，新发地市场蔬菜加权平均价为每公斤1.82元，比前一周下降6.19%，比去年同期下降14.55%，处于近几年同期最低点。水果加权平均价为每公斤2.4元，比前一周下降6.98%，同比下降14.29%。

五问：物价上涨，困难群众生活如何保障？

食品价格上涨，关键不能让困难群众的基本生活受到影响。

岳修虎告诉记者，4月份以来，全国多数地方启动了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制。截至目前，已有29个省份和新疆生产建设兵团累计发放价格临时补贴金额约24亿元，惠及困难群众9000余万人次。

据了解，云南省已启动城乡低保对象和特困人员价格临时补贴与物价上涨联动机制，为符合条件的昆明、曲靖、保山等7个州市的185.47万名低收入群众发放了价格临时补贴。武汉市也启动对包括国家定期抚恤补助的优抚对象、城市低保对象、农村低保对象在内的八类困难群体近20万名群众提供物价补贴。

当前尤其要防止不法分子扰乱市场秩序。岳修虎说，国家已作出专门部署，加强市场监管，严厉打击囤积居奇、串通涨价等不法行为。（记者安蓓、于文静、宋晓东、吴涛、周勉、魏玉坤）

(责编：杨曦、曹昆)