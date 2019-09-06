老物件折射新中国税收70年历程 新税务助力实现中国梦

“70年前我就参加工作了，当时的一点一滴还记忆犹新。”年近九旬的国家税务总局东莞市税务局老干部朱善恩已经离休26年了，在他衣柜抽屉的最里面，有一个珍贵的铁盒。他常常在阳光明媚的日子，打开盒子，这里面有穿着税务制服的泛黄老照片、有写满了税收政策的工作笔记、有整整齐齐的党费缴纳记录……“这里面每一个老物件，背后都是一段税收故事。”

新中国成立70年来，特别是党的十八大以来，我国税收事业改革发展日新月异。时间的长河留下了一批丰富的税收物件和史料，它们无声地见证着共和国税收的发展历程，承载了无数中国税务人接续奋斗的梦想。

一枚章

“这就是80年代初财税分家时税务局所用的公章。”国家税务总局佛山市税务局档案管理员翻开泛黄的文件资料，深红色的印油为这份1984年的文件盖下“佛山市税务局”的落款。

新中国成立特别是改革开放以来，我国经济领域多项关乎国计民生、涉及深层矛盾的改革不断推出，而税收作为改革突破口和重要的组成部分，发挥了先行军的作用。一步“利改税”、二步“利改税”、国企改革、价格闯关……税务机构发挥着越来越重要的作用。1982年底，各地各级税务机构普遍建立，并拥有了自己身份的象征与标志——一枚崭新的公章。

（图片来源：国家税务总局）

这枚公章流转在各种公务文书、票证之间，无声见证着税制改革的不断深入，也映照着新中国经济浪潮的起伏——实行外国企业所得税法、实行国营企业“利改税”，国营企业向国家上缴利润转变为缴纳企业所得税。从20世纪80年代初开始，税收占财政收入的比重不断提高，其经济杠杆作用也日渐凸显。

1994年，分税制财政管理体制改革拉开序幕。取代这枚公章的，是分属于国税局和地税局的两枚不同的公章。

谢卫红是分税制改革的亲历者。随着当年的佛山市税务局“一分为二”，谢卫红来到三水区国税局征收管理股。再次与原来的税务老同事“重逢”，已经是24年后。

（图片来源：国家税务总局）

（图片来源：国家税务总局）

2018年，在全面深化改革的关键时期，党中央作出了深化党和国家机构改革的重大决策，新中国在推进国家治理体系和治理能力现代化的道路上迈出了重要的一步，“分家”24载的国税和地税迎来合并。

从合并办公到正式挂牌，从跟进新公章制作到整合税收业务流程，基层税务部门的“三定”工作平稳落地，新成立的国家税务总局佛山市三水区税务局白坭税务所迎来了属于它的新公章。作为白坭税务所副所长，谢卫红由衷感慨：“别看这只是基层税务部门一枚小小的公章，它的诞生凝聚了我们全体税务人的努力，也时刻提醒我们有一份沉甸甸的责任在肩，为新机构新形象新服务不懈努力。”

税务公章内容的变化透视着税收改革的历程，其形态和数量的变化则印刻着税务简政放权的足迹。

江利娴，广东万和新电气股份有限公司的办税员，回忆起自己从业初期办理对外付汇的经历，她戏称其为“游击战”：“我做财务工作好多年了，过去办理对外付汇这类业务，要先到税务局审核备案，再到银行办理付汇，最后还得回到税务局纳税申报，一笔业务办下来要盖好几个章，最快也要一天才能办完。”

如何把流程减下来、速度提起来？

如今，在粤港澳大湾区，一个用“数据跑网路”代替纳税人跑马路的对外付汇系统“国际汇税通”全面上线。

“只要输入付汇信息，就能自动生成备案表、自动计算税金，信息内容实时与外汇管理局、银行三方共享，公章确认也已经变成了线上电子章。税务部门优化审批流程，部门间数据共享进一步降低了办税成本。”江利娴在电脑前熟练操作起来，不到2分钟便完成了一笔对外付汇项目备案。

图为 纳税人通过“国际汇税通”填报对外付汇信息，自动生成的电子备案表（图片来源：国家税务总局）

朝着“刀刃向内”的方向阔步而行。近年来，国家税务总局连续推出优化税收营商环境多项硬举措，优化企业税务注销程序、改进优惠备案方式，提出“促进民营企业减税降负”26条具体措施，取消20项税务证明事项，出台数十项便民办税服务举措，打出服务组合拳，解决办税痛堵难问题。

各式各样简化流程、优化体验的创新不断涌现：在浙江，税务部门在办税流程上从“纳税人视角”对办税事项进行了整合归并，实现了“申请开具社会保险费缴费证明”“开具个人所得税完税证明”等6类民生事项仅凭居民身份证即可“一证通办”；在安徽，多部门联动推进简易注销，通过修订安徽省工商、税务等部门信息共享协作备忘录，细化简易注销处理流程，建立以数据库对接方式实现简易注销数据交换、数据对账及数据校验功能。世界银行发布的《2019年营商环境报告》显示，我国纳税指标排名比上年提升了16位，这是税务部门在新中国成立70年之际交出的答卷。

在明瑞宝看来，从实体章到电子公章，再到行政审批备案的简化乃至逐步取消，小小公章的变化正是税务部门简政放权的有力体现，这样的变化在党的十八大以来尤为明显，“最直观的表现，就是我们企业可以把节省下来的办税人力物力资源用于其他工作方面。”

一张票

1998年6月，梅雨季节。在去南屏征税途中，珠海税务干部郭秀珍在经过一个泥坑，一不小心从自行车上摔下来，公文包掉了，她不顾身上的擦伤在泥坑中捞公文包。

“呀，公文包比自己还重要，里面装着啥宝贝？”路旁的群众好奇道，然而，当她拉开公文包拉链时，包里只有两样东西——税票和票证台账。

在那个计算机还没有普及的时代，基层税务干部的征税情况全都记在这本账上，税票是纳税人缴纳税款的唯一凭证，一旦台账和税票丢失，纳税信息将无从查找，当时的税务干部都把票证账本当作战士手中的钢枪一样重要。

图为过去的手工票证分类账本（图片来源：国家税务总局）

厚厚的一叠账本，每月都需要对开具的票证进行整理装订（图片来源：国家税务总局）

手写账本与电脑账本的对比（图片来源：国家税务总局）

改革开放以来，以“两网一站四库十二金”为主体的电子政务改革在全国开展得如火如荼。在这其中，税收票证也实现了初次的信息化发展。“进入90年代，通过计算机系统开具、打印机打印，税收票证的管理逐渐规范与便利。”郭秀珍说。

2016年8月，金税三期征管系统顺利上线运行，税收票证领发、填开、结报缴销全部在计算机上操作，实现了全国税务系统联网和数据国家大集中，税收票证也由原有的40多种精简为现在8种。

围绕“一张票”的创新还在继续：为进一步适应经济社会发展和税收现代化需要，满足纳税人对发票电子化的需求，2015年国家税务总局在全国推行增值税电子普通发票，并重点做好开票量大的行业如电商、电信、快递、公用事业等行业增值税电子普通发票推行，受到企业和消费者的青睐。2019年，我国电子发票开具份数首次超过纸质发票。

针对自然人代开增值税发票的需求，国家税务总局广东省税务局建设了全国首家税务机关代开增值税电子普通发票平台，自然人发票代开业务正式进入“互联网+”时代。现在，通过网上办理渠道，自然人纳税人在任何时间、任何地点就能够轻松办理发票代开业务取得电子发票，实现了纳税人自主申请、系统自动审核、税费网上缴交、电子发票自动推送的全流程电子化、无纸化。

发票的形态、开具方式不断变化，带来纳税人不同的体验。

作为税务部门掌握社会经济活动的最原始、最细微的交易信息，发票的数据成为税收服务国家治理的“金山银山”。在落实减税降费过程中，税务部门不仅利用税收经济分析为地方各级政府提供社会发展建设服务，税收大数据还智能分析纳税人可享受的优惠政策，及时申报提醒、精准推送宣传，让“躺着睡觉”的税收数据变成税收服务“智慧帮手”。

从一张票到一组数据，新中国成立70年来，税收管理的“颗粒度”越来越小，“精细度”越来越高。

一扇门

这一天，53岁的会计赖宁来到先锋西路办税服务厅。前台、导税台、等候区、电子办税区、自助办税区各区域划分分明，是市区纳税人最喜欢去的办税厅之一。

进门，取号，在电子填单台打开“闪填”系统，3分钟完成填报。拿着系统生成的二维码走到前台，扫码录入资料，确认，完成。赖宁发现，完成这些动作，不过20分钟，他不禁感叹办税厅的变化。

“以前，国税地税分设，我还同时负责市里两个区几个公司的会计，办税要跑好几个地方。去年，国税地税合并，加上同城通办、微信预约、叫号机取号等候，我进一扇门、坐着等叫号，很快就可以办好各种税费业务。”赖宁说。

变化的办税服务厅（图片来源：国家税务总局）

“更方便的是新引进的‘闪填’系统。”赖宁边操作边说。“完成身份验证后，系统就自动调出需要我填写的申报表格，自动带出历史数据，自动完成税额计算和信息校对。”填写完毕的表单会立刻生成二维码，前台窗口人员根据二维码调取表单信息，确认无误后即可录入税收征管系统。

“以前是手工填报，至少要花二三十分钟才能填写完，现在，我5分钟就可以完成这项业务。”赖宁说。

70年峥嵘岁月，一步一个脚印。随着中国经济的发展，更好地发挥政府作用、推动经济高质量发展，成为市场主体的热切期盼。党的十八大提出，要调整优化政府机构职能，建设人民满意的服务型政府。国家税务总局党委深刻认识到，服务要在改革中先行，力量要向纳税人端下沉。在国税地税征管体制改革中，国家税务总局提出要确保服务融合先行一步。2018年，国家税务总局在全国范围推出统一的电子税务局，提供功能更加强大、办税更加便捷的网上办税服务厅。这一年，在首届数字中国建设峰会上，国家税务总局选送的“金税工程?电子税务局”获评年度最佳实践项目。

一年来，“金税工程?电子税务局”项目建设历经了国税地税机构合并后的“金三”并库、落实减税降费政策系统升级和推行全国统一建设规范的“三级跳”。如今，“全覆盖、全天候、全方位、全流程、全联通”的智慧税务生态已初步构建。

“自从有了电子税务局，大部分涉税事项我足不出户就可以办完。”赖宁说。最近，他又欣喜地发现，在广东集成民生服务的微信小程序“粤省事”上，广东省税务局更新了税务服务项目，新增包括纳税人资格信息查询、发票查询业务、纳税人状态查询等15项纳税人常用办税业务。

在金税三期系统的信息化支撑下，几十年间，办税服务厅实现了“大变身”：从建在陆地上的实体厅，到建在网络、手机端的在线厅，还“说走就走”，“驻点”到银行、汽车4S店、大企业、创业园区，让办税服务触手可及。

“新中国成立70年间，时代的变迁就在你我身边，每一个习以为常的税收物件都连着历史那端的一段改革故事。在‘老’的记忆中积蓄起智慧和力量，在新起点上不懈努力，每一个税务人都是新税务的见证者，也是税收现代化的建设者，更是助力实现伟大中国梦的推进者。税收现代化大道将越走越坚定、越走越宽广。”国家税务总局税收科学研究所所长李万甫说。

(责编：杨曦、孙阳)