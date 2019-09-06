宁吉喆：中国推动更高水平开放的脚步不会停顿

人民网北京9月6日电 （杨曦）国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在今日举行的2019中国发展高层论坛上表示，面对复杂多变的国际经济形势，中国经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，接下来中国将进一步推进高水平开放，并秉持自由贸易和多边主义的原则，推动全球经济治理体系改革完善。

当前我国经济运行总体平稳、稳中有进

今年以来面对复杂多变的国际经济形势，中国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。宁吉喆表示，“总体平稳”主要表现在四个方面：一是中国经济保持中高速增长， 二是就业和收入总体稳定，三是物价涨势温和，四是国际收支好于预期。

此外，“稳中有进”也表现在四个方面：一是供给侧结构性改革持续推进，二是需求拉动协调性明显增强，三是产业升级的步伐稳步加快，中高端制造业快速增长，四是创新驱动力不断增强，创新创业政策环境不断改善。

同时，宁吉喆指出，我们应当清醒地看到，当前国际环境不稳定、不确定的因素明显增多，贸易保护主义盛行，国内经济结构性的矛盾依然突出，经济下行压力仍然较大。下一步，要重点推进以下四方面任务：一是加大逆周期调节力度，保持经济运行在合理区间；二是扩大居民消费和有效投资，促进形成强大国内市场；三是推动高质量发展，建设现代化经济体系；四是加快改革步伐，优化营商环境。

进一步推进高水平对外开放 维护自由贸易和多边主义

对外开放是中国的基本国策，宁吉喆表示，今年以来中国政府推出了一系列扩大开放的新举措，取得了明显成效，前七个月在全球贸易投资低迷的情况下，中国的货物贸易、服务贸易、实际利用外资均实现了正增长。下一步中国将进一步推进高水平开放，发展更高层次的开放型经济，以开放促改革、促发展，推动形成全面开放新格局。

宁吉喆介绍， 接下来我们将扎实推进共建“一带一路”，深化国际务实合作。另一方面，将进一步放宽市场准入，鼓励外资进入，打造国际一流营商环境。与此同时，我们将秉持自由贸易和多边主义的原则，推动全球经济治理体系改革完善。

宁吉喆强调，当前中国经济长期向好的基本面没有也不会改变。“我们有信心、有能力、有条件实现经济社会发展的预期目标。中国推动更高水平开放的脚步没有也不会停顿，我们欢迎各国企业界和经济界人士更多到中国来投资创业。中国市场空间广阔，我们愿与各方一道共同推动世界经济在遵守和维护全球经贸规则公平合理和权威性的前提下，朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”宁吉喆说。

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