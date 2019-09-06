李伟：中国坚持对外开放的态度仍然坚定

人民网北京9月6日电 （邢郑）今天，由中国发展研究基金会主办的2019中国发展高层论坛专题研讨会在北京召开，会议主题为“贸易、开放与共享繁荣”。会上，中国发展研究基金会理事长李伟表示，即便遭遇了个别国家单方面挑起的贸易摩擦，中国坚持对外开放、推动建设开放型世界经济的态度也仍然是坚定的。
李伟指出，贸易作为经济全球化最基本的形式，是促进世界经济繁荣的重要引擎。作为世界上人口最多的发展中国家，中国从改善经济民生出发，将对外开放作为基本国策。改革开放40年来，中国人民用自己的勤劳、智慧、勇气创造出了发展的奇迹，同时世界各国人民也在与中国的经贸交往中分享了中国发展带来的机遇和成果。
李伟认为，今天的中国，早已融入世界经济的大海，成为经济全球化的重要参与者和贡献者，也是自由贸易原则、多边贸易体制的坚定维护者和建设者。即便遭遇了个别国家单方面挑起的贸易摩擦，中国坚持对外开放、推动建设开放型世界经济的态度也仍然是坚定的。
李伟还表示，今天的世界经济，早已进入你中有我、我中有你的一体化时代，经济全球化的时代潮流不可逆转，只会不断深化。各个国家在一些问题上存在利益差异和观点分歧很正常，关键是要加强对话、协商、交流、互鉴。期待与会嘉宾就这些议题发表真知灼见、坦诚交流，也期待讨论能够在思想的碰撞中，充分凝聚共识，为“不确定”的世界经济注入更多的“确定性”。
在这一主题下，将围绕全球经济增长展望、中美经贸关系前景、加速开放的中国、英国脱欧与欧盟前景、中国经济的韧性与高质量发展、全球创新合作等重大议题展开讨论。
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