原标题：宁吉喆：及时运用普遍降准和定向降准等政策工具

上证报中国证券网讯（记者 梁敏）国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆6日在中国发展研究基金会主办的2019中国发展高层论坛专题研讨会上表示，下一步将坚持稳中求进工作总基调，加大力度做好“六稳”工作，重点推进以下四方面工作：

一是加大逆周期调节力度，保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要加力增效，继续落实落细大规模减税政策，加快发行使用地方专项债，今年限额内的地方政府债券确保9月底前全部发行完毕，并提前下达明年地方专项债部分新增额度。保持稳健的货币政策松紧适度，加快落实降低实际利率水平的措施，及时运用普遍降准和定向降准等政策工具，加大金融对实体经济和小微企业支持力度。

此外，还要增加猪肉、水果、蔬菜等农产品生产供应，保持物价总体稳定。

二是扩大居民消费和有效投资，促进形成强大国内市场。继续加大城镇老旧小区改造等投资力度，新增专项债券重点支持铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气官网和储气设施等能源项目，农林水利项目、城镇垃圾污水处理项目和教育医疗养老等民生服务项目。

三是推动高质量发展，建设现代化经济体。坚持以供给侧改革为主线，巩固“三去一降一补”调结构的成果，增强微观主体活力，提升产业链水平，畅通经济循环。加快出清僵尸企业。大力推动制造业高质量发展，推动先进制造业和现代服务业深度融合。大力推进5G网络部署，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。

四是加快改革步伐，优化营商环境。以重点领域和关键环节的改革、以更加精准的举措打通政策传导的主体，降低制度成本，推进金融供给侧结构性改革，落实房地产市场平稳健康发展长效机制。

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(责编：庄红韬、杨曦)