王一鸣：全球经济发展需要坚持开放包容、互利共赢

人民网北京9月6日电 （杨曦）今天，由中国发展研究基金会主办的2019中国发展高层论坛专题研讨会在北京召开，会议主题为“贸易、开放与共享繁荣”。国务院发展研究中心副主任王一鸣在会上表示，当前全球经济下行风险增大、面临多重挑战，在全球化的背景下，坚持开放包容、互利共赢才是正确的方向，携手应对挑战、共谋稳定发展才是正确的选择。
王一鸣认为，当前全球经济面临的挑战主要集中在以下几个方面：第一，贸易摩擦升级和供应链受到冲击；第二，货币政策转向宽松进一步积累风险；第三，国际金融市场动荡加剧市场避险情绪；第四，应对经济衰退的政策空间缩小。此外，地缘政治紧张局势加大了原油等大宗商品价格波动，对全球大宗商品市场带来不确定性，并可能拖累全球经济。
王一鸣强调，在全球化背景下，各国已成为你中有我、我中有你的命运共同体，坚持开放包容、互利共赢才是正确的方向，携手应对挑战、共谋稳定发展才是正确选择。各方应通过对话协商，增进互信，凝聚共识，推动国际贸易秩序早日回归正常，推动全球化重返正常轨道，推动世界经济实现共同繁荣。具体来说，主要应在以下三个方面进行努力：
第一，缓解贸易紧张局势。各国不应该针对双边贸易差额使用关税手段，而是应该强化规则导向的多边贸易体系，找到解决贸易争端的合理方案。
第二，推动世贸组织改革。要通过改革解决对现有贸易体制的问题，在不提高关税和非关税壁垒的情况下化解分歧。
第三，推动全球化重返正常轨道。世界各国都需要适应新趋势，自我调适并协调彼此利益，共同打造一个更加开放包容、普惠平衡、公正共赢的“全球化升级版”，才能携手应对挑战，共享机遇和繁荣。
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