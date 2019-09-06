马建堂：全球化已成为世界经济发展的动力源泉

人民网北京9月6日电 （庄红韬）今天，由中国发展研究基金会主办的2019中国发展高层论坛专题研讨会在北京召开，会议主题为“贸易、开放与共享繁荣”。会上，国务院发展研究中心党组书记、副主任马建堂表示，经济全球化促进了生产要素在全球的自由流动和合理的配置，形成了更加合理的产业链。

马建堂在发表演讲时表示，全球化已成为世界经济发展的动力源泉。据统计，1970年至2017年，全球贸易额相当于世界GDP总量的比重由26.7%提升至56.2%，全球GDP的总量从不足20万亿美元升至80万亿美元，人均GDP从5185美元升至10634美元。经济全球化促进了生产要素在全球的自由流动和合理的配置，形成了更加合理的产业链。

马建堂表示，发达国家作为全球价值链的传统的主导者，贸易规则的制定者，能够通过全球布局实现利润的最大化，不断向附加值更高端升级。发展中国家作为经济全球化的积极的参与者能够利用外资发展自身的产业，不断地缩小与发达国家的差距。

马建堂认为，当然，在财富总量不断增长的同时，由于地区之间、群体之间繁荣与衰落的对比鲜明，资本和国界的矛盾凸显，经济体内部收入差距也在扩大，各种社会矛盾不断集聚，在这种背景下，逆全球化风波骤起，正在冲击着多边主义和自由贸易的体制。

马建堂说，经济全球化遭遇了波折，面对经济全球化进程的滞缓，中国坚持走包容普惠、互利共赢的人间大道，坚定不移扩大对外开放，坚定不移维护全球多边贸易体制，为全球经济繁荣和建设开放型世界经济提供中国的智慧，贡献中国的力量。

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