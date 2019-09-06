“2019中国发展高层论坛专题研讨会”开幕

原标题：“2019中国发展高层论坛专题研讨会”开幕了！ 返回 会议动态 列表>

2019年9月6日上午八点半，“2019中国发展高层论坛专题研讨会”正式开幕。本次研讨会的主题是“贸易、开放与共享繁荣”。

开幕式上，全国政协人口与环境资源委员会主任、中国发展研究基金会理事长李伟致欢迎辞，国务院发展研究中心党组书记、副主任马建堂，美国奥尔布赖特石桥集团联席董事长、美国商务部前部长卡洛斯·古铁雷斯，国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆发表演讲。

开幕式由中国发展高层论坛秘书处秘书长、中国发展研究基金会副理事长卢迈主持。

李伟

全国政协人口与环境资源委员会主任

中国发展研究基金会理事长

我们正处在一个需要并可以造就伟人、需要并可以造就大批真正的企业家、需要并可以造就更多真正的经济学家的时代。

今天的世界经济，早已进入你中有我、我中有你的一体化时代，经济全球化的时代潮流不可逆转，只会不断深化。各个国家在一些问题上存在利益差异和观点分歧很正常，关键是要加强对话、协商、交流、互鉴。

我们很高兴将今年研讨会的主题确定为“贸易、开放与共享繁荣”，在这一主题下，将围绕全球经济增长展望、中美经贸关系前景、加速开放的中国、英国脱欧与欧盟前景、中国经济的韧性与高质量发展、全球创新合作等重大议题展开讨论。

“沧海横流，方显英雄本色”。我们正处在一个需要并可以造就伟人、需要并可以造就大批真正的企业家、需要并可以造就更多真正的经济学家的时代。

马建堂

国务院发展研究中心党组书记、副主任

经济全球化促进了生产要素在全球的自由流动和合理的配置，形成了更加合理的产业链。

全球化已成为世界经济发展的动力源泉。

据统计，1970年至2017年，全球贸易额相当于世界GDP总量的比重由26.7%提升至56.2%，全球GDP的总量从不足20万亿美元升至80万亿美元，人均GDP从5185美元升至10634美元。经济全球化促进了生产要素在全球的自由流动和合理的配置，形成了更加合理的产业链。

发达国家作为全球价值链的传统的主导者，贸易规则的制定者，能够通过全球布局实现利润的最大化，不断向附加值更高端升级。发展中国家作为经济全球化的积极的参与者能够利用外资发展自身的产业，不断地缩小与发达国家的差距。

当然，在财富总量不断增长的同时，由于地区之间、群体之间繁荣与衰落的对比鲜明，资本和国界的矛盾凸显，经济体内部收入差距也在扩大，各种社会矛盾不但集聚，在这种背景下，逆全球化风波骤起，正在冲击着多边主义和自由贸易的体制。

经济全球化遭遇了波折，面对经济全球化进程的滞缓，中国坚持走包容普惠、互利共赢的人间大道，坚定不移扩大对外开放，坚定不移维护全球多边贸易体制，为全球经济繁荣和建设开放型世界经济提供中国的智慧，贡献中国的力量。

卡洛斯·古铁雷斯

美国奥尔布赖特石桥集团联席董事长

美国商务部前部长

战后建立的全球贸易和投资体系在近四十年内不断加强，今天在座的所有人都从中有所受益。

我们绝不能忘记几十年来在关税及贸易总协定 (General Agreement on Tariffs and Trade,GATT) 和世界贸易组织 (World Trade Organization, WTO) 框架下进行的多边谈判在减少贸易投资壁垒方面取得的成就；

不能忘记中国40多年来推行的雄心勃勃的改革开放政策；也不能忘记通过谈判达成的一系列双边和区域贸易与投资协议 —— 所有的这些共同促进了市场的开放，创造出前所未有的全球性经济繁荣。

世贸组织着重强调全球贸易和投资规则，为跨境贸易创造了一个更公平透明、更可预测的环境，其争端解决机制亦体现了这一全球贸易体系透明度、公平性和可预见性等核心原则。

战后建立的全球贸易和投资体系在近四十年内不断加强，今天在座的所有人都从中有所受益。在所有国家中，美国作为世界上最大的经济体，是其中最大的受益者之一。

中国也从中受益良多，它已成为全球最大的贸易国和最大的外国直接投资目的地之一，中国为全球资本流动做出了巨大的贡献。与此同时，中国提出的"一带一路"倡议也符合这种互联互通的理念。

宁吉喆

国家发展和改革委员会副主任

国家统计局局长

中国将进一步推进高水平开放，发展更高层次的开放型经济，以开放促改革、促发展，推动形成全面开放新格局。

对外开放是中国的基本国策。当今世界正处于百年未有之大变局。经济全球化在曲折中前行，单边主义、保护主义日益抬头，多边贸易体制受到冲击。但中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

今年以来，中国政府推出了一系列扩大开放新举措，取得明显成效。前7个月，在全球贸易投资低迷情况下，我国货物贸易、服务贸易、实际利用外资均实现了正增长。

下一步，中国将进一步推进高水平开放，发展更高层次的开放型经济，以开放促改革、促发展，推动形成全面开放新格局。

中国发展高层论坛2019专题研讨会将于9月6-7日在北京召开，主题为“贸易、开放与共享繁荣”。会议由国务院发展研究中心指导，中国发展研究基金会主办。

中国发展高层论坛是每年3月举办的国家级大型国际论坛，自2000年以来，已经连续举办20届。为了适应快速变化的国内国际形势，自2018年9月起增设中国发展高层论坛秋季专题研讨会，为中国政府高层领导、全球商界领袖、国际组织和中外学者进行开放、务实对话提供更高频次的平台。

关于国务院发展研究中心

国务院发展研究中心是直属中国国务院的政策研究和咨询机构。主要职能是研究中国国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、战略性、前瞻性、长期性以及热点、难点问题，开展对重大政策的独立评估和客观解读，为党中央、国务院提供政策建议和咨询意见。

自1980年成立以来，国务院发展研究中心在事关中国经济改革、对外开放和现代化建设的重大方向、目标及战略举措方面，完成了一系列具有重要价值和重大影响的研究成果，提出了大量切实可行的政策建议，为中国经济社会的历史性发展作出了贡献。

关于中国发展研究基金会

中国发展研究基金会是国务院发展研究中心发起成立的全国性公募基金会，宗旨为“支持政策研究、促进科学决策、服务中国发展”。

自1997年成立以来，基金会已成为集交流、培训、研究和社会试验于一体的高端智库型基金会。基金会承办年度“中国发展高层论坛”，组织“提升企业国际竞争力”等培训班，撰写“中国发展报告”，开展“贫困地区儿童早期发展”社会试验，都取得丰硕成果，成为连接民间与政府、国内与国外的一个重要桥梁。

(责编：邢郑、庄红韬)