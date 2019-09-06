隆国强：三个维度理解现阶段中国对外开放的特点

人民网北京9月6日电 （庄红韬）今天，由中国发展研究基金会主办的2019中国发展高层论坛专题研讨会在北京召开，会议主题为“贸易、开放与共享繁荣”。会上，国务院发展研究中心副主任隆国强表示，中国现阶段的对外开放有三个非常重要的特点：

第一，全面开放。党的十九大提出要以“一带一路”为重点，构建全面开放的新格局，涉及到开放的领域越来越全面。比如说在贸易领域，中国自主地降低了关税水平，实行了大量的贸易便利化的举措，大大地降低了通关的速度和费用，提高了通关的便利化。在投资领域，中国采取了一系列的投资自由化和便利化的措施。如果说和以往相比，这一轮的开放很突出的特点是以服务业的开放为重点，当然，制造业也在进一步地推进开放。除了在“引进来”领域不断地扩大开放，我们也在持续地推动“走出去”的开放，从而构建出一个“走出去”和“引进来”互动，货物贸易和服务贸易相结合，贸易和投资并重的一个全面开放的新的格局。

第二，制度性开放。中国一个非常重要的经验就是开放和改革互动。在新一轮的开放里面，我们更加注重建立一些新的开放型经济的新体制。比如说从自由贸易试验区开始，我们试行了外商投资准入前国民待遇加负面清单的管理新模式。这个负面清单从一开始，上海自贸区有190条，现在最新版的自贸试验区是37条，全国也只有40条，我们的开放水平大幅度提升。与此同时，对外商投资，在便利化方面也采取了很多措施，包括转变政府的职能，营造一个内外资平等竞争的制度环境、市场环境。我们今年制定了新的《外商投资法》，现在正在制定细则，把我们在改革开放探索中一些重要的进展，以法律的方式、以政策的方式把它固定下来，形成涉外经济的新体制。所以更加注重制度建设，是这一轮开放非常鲜明的特点。

第三，自主开放。与以往的开放背景不一样，这一轮开放的国际背景是在2008年全球金融危机以后，一些国家，包括大的经济体出现了民粹主义、保护主义抬头现象，我们观察到不少的国家在贸易领域，进行了政策调整。在此背景下，中国不是说通过对外谈判，而是自主地决定扩大开放。我们自主地降低了进口的关税水平。我们自主地开放了大量的外商投资的新的领域，我们也创造性地举行了中国进口博览会等等。

隆国强表示，与此同时，我们还提出了“一带一路”倡议，也积极地参与WTO的改革，充分彰显了中国作为一个负责任的大国，推动建设开放型的世界经济，不断地推动全球的贸易和投资体制的完善。当然，中国的这种自主开放也需要国际社会大家共同努力，来共同建设一个更加开放、更加透明、平等互利合作的世界经济体系。

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