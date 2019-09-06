李稻葵：金砖国家经济前景为全球经济带来希望

人民网北京9月6日电 （邢郑）6日，2019中国发展高层论坛专题研讨会在北京召开。新开发银行首席经济学家、清华大学中国经济思想与实践研究院创始院长李稻葵在会议中表示，金砖国家已经成为世界经济增长的重要引擎，未来金砖国家能够继续保持增长势头。
李稻葵认为，金砖国家在过去十年间对全球经济增长贡献约为43%，未来五年其贡献将超过50%。全球经济现在面临一些挑战，但金砖国家正在进行结构调整、结构改革，相信在未来几年当中，金砖国家将继续保持增长势头。
李稻葵说，新开发银行正在探索创新多边开发银行新模式，这主要体现在国别体系、以本币提供贷款与融资方面。
李稻葵表示，金砖银行2018年批准贷款47亿美元，2019年将达75亿美元。
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