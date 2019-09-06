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智能新生态,共享新时代 中关村信息谷机器人创新生态研讨会举办

2019年09月06日22:15  
 

　　9月6日，“中关村信息谷机器人创新生态研讨会”在顺义·中关村信息谷创新中心成功举办。本次会议以“智能新生态，共享新时代”为主题，由北京市顺义区人民政府、中关村发展集团主办，北京市顺义区投资促进中心、北京市顺义区南法信镇人民政府、北京中关村信息谷资产管理有限责任公司、北京立德共创智能机器人科技有限公司共同承办。科技部高技术研究发展中心副主任卞曙光、中关村发展集团总经理宣鸿、北京市顺义区委常委、副区长支现伟等来自科技部、顺义区政府、中关村发展集团、中关村信息谷等相关领导，协同机器人领域企业、科研机构、高校学者、创业服务机构、知名企业家代表等200余人共同出席本次活动。活动由中关村信息谷公司副总经理扈德辉主持。

　　创新中国行“中关村信息谷机器人创新生态研讨会”在顺义举办，围绕机器人本体、核心零部件、系统集成及先进制造等重点产业，深入交流如何发挥行业及顺义优势，助推机器人产业发展新动能，构建地区创新创业生态体系，促进创新资源互融共通，实现企业、顺义及中关村互利共赢和协同发展，具有十分重要的意义。

　　科技部高技术研究发展中心副主任卞曙光致辞。他表示，此次活动邀请到政、产、学、研、金各界众多同仁相聚于此，共同探讨优化创新创业环境，壮大创新主体，加强科技创新成果的切实落地。生态是需要共筑的，创新土壤也是需要共同培育的，面对具有学科交叉、产业大融合和行业覆盖面广等特点的机器人领域，‘众人拾柴火焰高’的道理发挥的淋漓尽致。以区域为基础，打造创新高地，推进跨界融合，高效组织，真正促进产学研用融合发展的新生态。希望中关村信息谷公司以‘中关村机器人创新生态示范基地’在顺义启动为起点，向全国区域性中心城市辐射。

　　中关村发展集团总经理宣鸿在致辞中谈到，当前北京市正在制定《机器人产业创新发展行动方案》，打造具有全球影响力的机器人产业创新和应用示范高地。“我们希望顺义·中关村信息谷创新中心能够‘让适宜的种子’在顺义这片‘适宜的环境中’开花结果，茁壮成长，在北京市和顺义区，以及各界朋友的关怀和支持下，发挥中关村发展集团的整体生态优势，立足北京、面向全国、链接世界，加快集聚一批高端创新要素，逐步打造机器人和智能制造高端产业链，为顺义区的发展注入带有‘中关村特色’的新活力。今后，中关村发展集团将一如既往地全力支持顺义·中关村信息谷项目的发展，为北京市、顺义区和中关村的创新发展做出新的贡献。”

　　北京市顺义区委常委、副区长支现伟表示，顺义作为北京新版城市总规中明确的创新产业集群示范区，在优化营商环境，推动全区制造业转型升级，构建高精尖经济结构上采取了一系列重点举措。在各方共同努力下，中关村信息谷公司快速在顺义落地，积极开展工作，并取得了丰硕成果。“我们将一如既往地提供最优惠的政策、最优质的服务、最优美的环境。让我们并肩携手、同心合力，共同为首都‘四个中心’功能建设、顺义美好城市发展做出新的更大贡献。”

　　

北京中关村信息谷公司总经理石七林就“顺义·中关村信息谷机器人创新生态示范基地建设规划”做工作汇报。他表示，创新中心项目于今年6月顺利签约以来，先后举办了3场与机器人定位相关的沙龙、研讨会等活动，吸引近300家国内外优质企业和社会团体，来到顺义考察交流，储备意向企业客户近百家。此次与立德共创携手打造“中关村机器人创新生态示范基地”，通过强强联手，将全国最好的人工智能、智能制造、物联网企业及产品，通过在创新中心展示和应用，在顺义建成以机器人为代表的智能制造产业集聚区。“未来，我们将实现立足顺义，辐射全国，链接上海、广州、重庆、苏州、宁波等多个城市布局的机器人创新窗口，打造国内中关村机器人的创新生态体系。”

　　依托顺义·中关村信息谷创新中心1.4万平米载体空间，中关村信息谷运营团队遵循“引高端、搭平台、建氛围、做示范”的运营思路，发现技术、吸引资本、聚集资源、留住人才，努力打造类中关村创新生态系统。经过短短两个月的运营，捷报频传。

　　当天下午，顺义·中关村信息谷创新中心组织企业参与交流座谈会，共同探讨机器人行业的发展前景，进一步推动项目的合作共建。

(责编：白宇、岳弘彬)
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