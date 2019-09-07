中国经济观察：金融改革助力资本市场为创新融资

人民网北京9月7日电（张玫）为提升金融服务科技创新企业能力、增强市场包容性、强化资本市场功能，中国的金融业的改革和开放不断发力。9月6日，由中国发展研究基金会主办的2019中国发展高层论坛专题研讨会在北京召开，在以“资本市场：为创新融资”为主题的分论坛上，北京大学汇丰金融研究院执行院长、香港交易所董事总经理、首席中国经济学家巴曙松指出，新经济有不同产业的特征，新经济的产品具有不同的风险收益偏好和特征。所以，我们要为创新融资，就需要研究新经济不同于旧经济的特点。

巴曙松通过生物科技行业这一典型案例探讨了新经济融资特点。他表示，“新经济有很多特点，往往找不到合适的融资的支持，最典型的就是生物科技。全世界的生物科技行业都有一个特点，60—80%的资本开支是在一期临床、二期临床、三期临床的研发阶段，等到开始有盈利，达到上市标准的时候，就药品本身来说，它需要的钱已经很有限了。为此，香港交易所做了一个大幅的调整，不要盈利要求，不要现金流，也不要业务记录，只需要有一个产品通过一期临床，不反对进入二期临床，市值到15亿港币，再加上几个基本的条件就可以开始上市。”

“科创板是中国的资本市场改革的一个里程碑”，高盛集团亚太区联席总裁兼亚太区证券部主管白瑞德认为，“科创板可以被看作正在形成的中国的纳斯达克，它是一系列人们期待已久的股市改革的试验场。注册制可以加速市场化的IPO定价，科创板为一些具有创新性的企业提供了一个很好的平台，拓宽了企业的融资渠道，还能够提升资本配置的效率，这对于高科技企业来说非常重要。”

瑞银证券的总经理、瑞银集团亚太执行委员会成员钱于军指出，科创板的注册制改革把实质审核的权利下放到了交易所。

关于审核公司的过程中需要关注的重点，钱于军表示，第一是IP，科创企业必须有核心的IP，要符合科创板上市的几大要求。第二是RND，尤其是研发能力。第三是科研的发明有没有获得有关部门各个级别的认可。第四是核心竞争优势。跟同行比有没有科技的核心竞争优势。第五是发明能不能商业化，能不能带来收入和利润。第六，业务计划永远是重点。若干年以后能不能带来大的股东价值的提升。一定要开放让QFII、RQFII参与到IPO过程中

宜信公司创始人、CEO唐宁表示，中国早期成长期的风投、创投的瓶颈是“长钱”。因为新经济企业风险高、投资周期较长。要为中国科创企业提供资金，一个重要问题是如何提供“长钱”。母基金的形式就应运而生。

唐宁指出，母基金这样的形式可以帮助传统经济创造巨大财富，能够和新经济企业长线资本的需求吻合起来，而且对于高净值、超高净值个人投资者来说，风险非常分散。他认为，中国有非常大的机遇给到国外投资机构参与到中国的创新中。

中国社会科学院社会世界经济与政治研究所的研究员张斌从消费者角度阐述了创新投资的重要意义。他表示，消费的升级和手头存款的保值增值是我们美好生活的保障。消费需要升级，需要更多的服务，这些服务往往是人力密集型。但是人力密集资本性的行业，要更多的靠资本市场，特别是权益类的资本市场。有了权益类资本市场的发展，才能支持新的产业发展，为消费升级提供服务。而从储蓄的角度来看，老百姓要做长期投资，关键是渠道的问题。怎么才能让证券类的资产，包括养老金有更大的增长，背后依托的也是资本市场。

“金融体系牵扯到产品的问题，市场的问题，也会牵扯到从业者的问题、基础设施的问题。不仅是金融领域要改革，财税领域等等都要做配套改革。”张斌说。

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