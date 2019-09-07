姜明：我国商贸流通企业进入挑战与机遇并存的新阶段

人民网重庆9月7日电 (记者乔雪峰) 当前，全球经济形势错综复杂，亚太地区经济继续保持较快增长，对世界零售业发展带来一定影响。

据国际货币基金组织最新预测显示，2019年全球经济增长3.2%，2020年加快至3.5%，与此同时，新兴和发展中亚洲经济体预计2019-2020年分别增长6.2%。

“随着中国对外开放的步伐越来越大，强大的中国国内市场，将给世界各国商业同行带来更多机遇。”9月6日，中国商业联合会会长姜明在第19届亚太零售商大会暨国际消费品博览会上表示，我国今年实施更大规模的减税降费，更好地为企业减负，加快发展流通、促进商业消费，一些新兴行业、消费领域亮点纷呈，中国商贸流通企业进入挑战与机遇并存的新形势、新阶段。

统计局数据显示，2019年上半年，中国国内生产总值(GDP)达到45万亿元，同比增长6.3%，城镇新增就业737万人，日均新设企业1.94万户，社会消费品零售总额增长8.4%，消费对经济增长的贡献率为60.1%，服务业在GDP的占比达到54.9%。姜明表示，在全球经济整体增速放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内经济面临下行压力的情况下，中国交出了一份成绩令人满意的期中试卷。

据姜明介绍，本届亚太零售商大会的主题是“新零售、新消费、新动力——合作与共享”，由主论坛和14个专题论坛组成，来自23个国家(地区)的超过130位演讲嘉宾出席。

此外，经商务部批准，与第19届亚太零售商大会同期举办的国际消费品博览在重庆国际博览中心盛大启幕。23000平方米的展会面积，1000个标准展位，展会启用了2个展馆，设立多个不同主题展区，包括国际及国内智慧零售展区、自动售货系统设施展区、无人零售配套展区、零售冷链物流展区和高端零售品牌展区等。

在零售业国家(地区)报告专场，中国商业联合会还发布《中国零售业发展报告》(以下简称《报告》)。

《报告》指出，2019年是中华人民共和国成立70周年，是中国人民全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我们将坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控。中国经济具有巨大的潜力和回旋余地。

该《报告》预计，继中国网络实物商品销售总额和占当年社会消费品零售总额比重均稳居世界第一之后，2019年中国经济和消费品市场将会持续稳定增长。未来5年，中国将进口超过8万亿美元商品和更多的服务。中国对外开放的大门只会越开越大，营商环境也将持续优化改善。中国零售业、居民生活服务业和整个商贸流通业将持续稳定，实现高质量发展。

可以说，2019年是零售业,乃至整个商业世界数字化转型的重要时期,智慧零售在未来将以何种姿态发展,以什么样的变革破除发展瓶颈?也许这些难题，可以通过亚太零售商们的“合作与共享”找到答案。

(责编：张桂贵、夏晓伦)