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经济观察：人工智能机会时代  AI实现从“概念”逐步走向“落地”

2019年09月07日19:38  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月7日电（许维娜）随着人工智能技术的快速发展，AI早已无处不在，正以光速融合到众多行业中。AI如何真正赋能到落地场景中，带来实际价值，成为现阶段我国人工智能面临的现实问题。

在2019年中国发展高层论坛专题研讨会期间，“人工智能”这一热门话题引发各方讨论。与会嘉宾一致认为，人工智能的场景运用多种多样，越来越多的人工智能将进入我们的生活。

2019中国高层发展论坛“以人为中心的人工智能”分论坛现场（来源：主办方供图）

“在AI应用领域，中国目前已有不少优秀的企业案例。未来中国将在AI领域进行更多应用的尝试。”在2019中国高层发展论坛“以人为中心的人工智能”分论坛上，零点有数董事长袁岳作为主持人发言，他表示，无论是巨型企业还是创新创业企业，人工智能或将成为企业战略的重要组成部分。

袁岳指出，由于人工智能的广泛应用，在交通、医疗、教育等领域，人工智能正在有效解决生活中的痛点，让生活更舒适、更自由。

多领域与会嘉宾表示，随着人工智能技术不断进步，更多企业进行更多AI应用落地的创新尝试。

美光科技全球运营执行副总裁马尼什·巴蒂亚指出，以健康领域为例，通过大数据的运用与分析，使得药品的研发加速，能更好地将病例数据化存储，帮助医生进行预测和诊断。他认为，“在人工智能时代，我们不一定要真正的去面见医生，通过人工智能的分析，就可以把你的病情反馈给你，可以让全世界的人都可以获得及时的诊疗。”

“对于医院和医生来说，医疗AI的价值能减少重复性人工劳动，弥补我国医疗服务中劳动力短缺的情况。而对于患者来说，AI技术为癌症早筛、早诊、早治提供了新的可行性，不仅能够提升癌症患者的生存率，还可以有效降低医疗成本，更重要的是提高患者及家人的生活质量。”推想科技创始人兼首席执行官陈宽发言时表示，AI技术使得优质医疗资源下沉变为现实，进而促进我国分级诊疗制度的执行和完善。

“人工智能同样可以帮助改善城市中的交通情况，通过对车流的分析优化，减少拥堵，为城市的交通动脉进行提速和提供便捷。”旷视科技有限公司总裁付英波在发言中提到，人工智能技术还可以应用到城市的楼宇和园区中，不仅提供了快捷的便利的通行体验，也可以有效的保护园区的安全，为人们的工作和生活创造了更好的环境，也创造了更多的便捷。

人工智能的突破点除了应用创新，还给企业带来的一些质变。波士顿咨询公司大中华区主席廖天舒表示，对所有的企业来讲，人工智能已经是一个必选课，而且是不得不选的必选课。拥抱人工智能不一定会成功，但是不拥抱的话失败的可能性是非常大的。

“人工智能是科技带来的变革，但是真正这个变革能够落地的关键，主要是组织的重塑、流程的重塑、人力结构重新的组织及领导力思维的改变。”在廖天舒看来，AI的时代下，科技、算法、数据是非常重要的，但它只是一部分，最大的瓶颈往往来源于这个组织领导力跟人员的重塑。

“希望人工智能将会成为人们最佳的助手，更好地把人们从繁琐的工作中解放出来。”微软亚洲研究院副院长张益肇在接受人民网专访表示，人工智能要以人的需求为基础，每个人都应该活的更健康、更有乐趣。同时，企业也可以更高效。“我们正在努力打造‘负责任的人工智能’，以六大原则即公平、可靠和安全、隐私和保障、包容、透明、负责来引导人工智能的发展，让技术向善，造福社会。”

对于人工智能的发展，也有不少嘉宾表示喜忧参半。

在谈及AI对就业的影响，智联招聘CEO郭盛表示，越来越多的企业更注重培养AI的人才，目前人才供给不够，但未来会逐步好转。另一方面，由于AI的出现，会有机器取代部分岗位的可能，所以AI本身也在取代AI的专家。

高通公司全球高级副总裁赵斌也提醒，如何保证AI更好地服务人类，而不是给人类造成困扰，是必须考虑、且应当提前考虑的事情。“希望全社会共同的意识要提高，尽快的做一些准备的工作”，他说，除技术本身外，还须警惕AI做决策可能会面临的安全、伦理挑战。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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