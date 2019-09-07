8月末我国外汇储备规模增至31072亿美元

新华社北京9月7日电（记者刘开雄）国家外汇管理局7日数据显示，截至2019年8月末，我国外汇储备规模为31072亿美元，较7月末上升35亿美元，升幅0.1%；较年初上升345亿美元，升幅1.1%。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，8月，我国外汇市场秩序良好，外汇供求保持基本平衡。受全球经济增长、贸易局势、地缘政治等多重因素影响，美元指数小幅上升，主要国家债券价格上涨。“汇率折算和资产价格变化等因素共同作用，外汇储备规模有所上升。”

“8月份，多数发达国家债券价格涨幅明显。根据国际相关指数计算，涨幅超过2%。这对外汇储备规模增加贡献明显。”国际金融专家赵庆明表示，我国外汇储备有相当数量的债券投资，债券价格波动对外汇储备规模影响较大。

“全球经济和国际金融市场风险挑战明显增多，但我国经济空间大、动力强、活力足，长期向好的发展态势没有改变，并将继续推动全面改革开放，这将为外汇储备规模保持总体稳定奠定坚实基础。”王春英说。

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