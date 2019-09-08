八月外储稳中有升 外汇供求基本平衡

本报北京9月7日电 （记者王观）国家外汇管理局7日公布的数据显示：截至2019年8月末，我国外汇储备规模为31072亿美元，较7月末上升35亿美元，升幅0.1%；较年初上升345亿美元，升幅1.1%。

外汇局新闻发言人、总经济师王春英分析，8月，我国外汇市场秩序良好，外汇供求保持基本平衡。受全球经济增长、贸易局势、地缘政治等多重因素影响，美元指数小幅上升，主要国家债券价格上涨。汇率折算和资产价格变化等因素共同作用，外汇储备规模有所上升。

王春英认为，今年以来，面对复杂严峻的外部环境，我国经济运行延续总体平稳、稳中有进态势，稳定性、韧性明显增强，经济结构持续优化。受此支撑，我国国际收支保持总体平衡，外汇储备规模稳中有升。往前看，全球经济和国际金融市场风险挑战明显增多，但我国经济空间大、动力强、活力足，长期向好的发展态势没有改变，并将继续推动全面改革开放，这将为外汇储备规模保持总体稳定奠定坚实基础。

《 人民日报 》（ 2019年09月08日 02 版）

(责编：岳弘彬)