经济观察：发展数字经济应警惕信息安全隐患

人民网北京9月8日电 （记者车柯蒙）如今，数字经济日益成为全球经济发展的新动能，在全球经济发展中占据着重要位置。不少国家和企业积极发展数字经济，全力抢占经济增长新高地。

数字经济面临哪些机遇与挑战？中国数字经济发展现状如何？如何建立综合性、多层次的安全保障体系？在刚刚闭幕的2019中国发展高层论坛专题研讨会上，多位专家和业界人士围绕这些话题分享了他们的看法。

据有关机构测算，到2018年底，我国数字经济规模达到了31万亿元，占GDP的1/3。随着大数据、云计算、物联网等新一代信息技术取得重大进展，数字经济与传统产业深度融合，成为引领我国经济发展的强劲动力。

“经济数字化或是说经济信息化转型基本上分为三个阶段。第一阶段是ICT驱动的信息化转型；第二阶段是互联网驱动网络化转型的阶段；第三阶段就是我国目前正经历的，大数据、人工智能驱动的数字化转型。”清华大学经济管理学院党委书记兼副院长、互联网发展与治理研究中心主任陈煜波在会上分享了自己关于中国数字经济发展现状的研究成果。

陈煜波认为，中国的数字经济发展与西方发达国家有不同逻辑起点和逻辑路径。我国在还没有完成工业化、城镇化和农业现代化之时，就迎来了信息化。“四化同步”成为我国数字经济发展的时代背景。这既给我国发展数字经济带来巨大挑战，也带来了空前机遇。

“过去大概一二十年，中国大力推动网络和数字基础设施建设以及宽带中国提速降费，成功地将中国巨大的人口红利转化为数据红利。”陈煜波指出。

多位学企界专家对发展壮大数字经济有着高度共识，嘉宾们认为，数字经济是融合性经济，将在经济发展中比重越来越高，但同时也要警惕新技术带来的安全性隐患险。

万事达卡中国区总裁常青分享到，美国最大的银行之一，因为所谓的服务器配置错误，曾被黑客窃取了上亿张的信用卡数据、十多万的社保号码；2017年美国最大的征信机构也遭遇过黑客攻击，1.43亿美国用户的个人重要信息数据遭遇泄漏。

“国内金融监管部门近期围绕电信网络诈骗、信息管理方面的要求不断加强，也能透视出这方面的风险隐患。此外，管理物联网应用引发的网络流量以及带来的风险，对大部分的企业、甚至经济发展也是一个全新的挑战。”常青说。

基于此，常青提出四点建议：第一，构建数字的身份系统，在更大的范围里面使用数字身份证书；第二，采用通用的数据标准，通过加密和标记的方式来得到更加充分的表征，类似采取支付行业的数据安全标准；第三，提高用户的安全意识，包括消费者的教育、标准的数字产品的标签和一些产品评估体系；第四，积极接轨全球的框架，互联互通。

“我们需要一个可信的数字化系统。”全球移动通信系统协会（GSMA）大中华区总裁斯寒也在会上则指出，目前，关于安全网络的争议不断，如何建立全球化的框架，如何实现管理的机制和监管的机制，需要各国包括跨产业的不同政府监管部门共同思考。

在光大证券全球首席经济学家彭文生看来，数据安全涉及到一个公共政策讨论的问题。“如果政府部门掌握数据，从安全性来讲可能是好的，但是可能阻碍创新。支付宝、微信支付利用大数据来改善它们的信用评级能力，可以更好的促进有效的融资。但另一方面，如果它们变成一个非常巨大的数据平台，这些数据放在他们手里会不会带来隐私问题、垄断问题。”他说。

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