原标题：重庆江津：“跑”出高质量发展“加速度”

华龙网－新重庆客户端9月6日8时讯（记者 岳芷亦）江津，因“地处长江之要津”而得名。近年来，重庆市江津区抢抓“一带一路”倡议和长江经济带发展机遇，立足重庆二环线上重要城市组团、重庆科学城南部创新中心、成渝城市群战略支点等定位，加快推动产业转型升级发展，推进“一轴两翼”同城融城一体化发展，形成了工业经济行稳致远，商贸物流业蹄疾步稳，外向经济格局擘画，城市品质持续提升的局面。

蓬勃发展的江津 江津区委宣传部供图 华龙网发

大数据智能化为“工业跃升”赋能

江津是重庆市工业大区，连续多年位居重庆工业十强区县。

数据显示，今年上半年江津区规模以上工业企业405户，实现规模工业产值672．2亿元，同比增长11．6％。其中，双福、白沙、珞璜、德感四个工业园实现规模工业产值652．9亿元，同比增长11．7％。

双福新区环形天桥流光溢彩 江津区委宣传部供图 华龙网发

近年来，江津区大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，加快推进互联网、大数据、人工智能同汽摩、电子、装备、材料等传统制造业深度融合，推动“江津制造”加快向“江津智造”转变取得良好成效。

团结湖·大数据智能产业园鸟瞰效果图 江津区委宣传部供图 华龙网发

目前，江津区以团结湖·大数据智能产业园、科创中心等为主要阵地，着力培育智能产业、提升智能制造水平、推广智能化运用。其中，正在加快建设的团结湖·大数据智能产业园总面积约3平方公里，将以大数据采集存储和先进算法为基础，重点发展智能传感、智能设备、人工智能为主导的智能产业，打造成为江津乃至重庆又一个新兴科技园区。

白沙工业园 江津区委宣传部供图 华龙网发

江津区还依托四大工业园、现代农业园、江津综合保税区等平台进行招商“引智”，从2017年陆续引进罗普特、医之舟、江渝开物等16家大数据智能化企业，加快打造高新技术企业孵化基地、创新创业人才聚集培育基地、国家级科技企业孵化器等平台。

双福工业园 江津区委宣传部供图 华龙网发

以“智”赋能，创新发展，同样也离不开“平台攻坚”。据了解，目前江津区已建成创新创业平台8个，市级博士后工作站3个，同时西北工业技术、重庆浪尖工业设计等多家研究院也纷纷在津设立研发机构。

江津区科技创新中心 江津区委宣传部供图 华龙网发

不仅如此，江津区还将做到招商与招才“两手抓”，大力实施“津鹰计划”，引进了蹇锡高、刘人怀、宋湛谦、蒋剑春、周远、石学敏等院士及其团队，建成院士专家工作站5个；，引进专业人才30余名建立专家智库，为大数据智能化产业的智慧输出提供有力保障。

德立菲(Duravit)工业4.0车间 江津区委宣传部供图 华龙网发

预计到2020年，全区将引进智能产业相关企业30家以上，智能产业规模超100亿，实现智能装备制造、新能源和智能网联汽车核心零部件、高端医疗器械、新材料等多领域“开花结果”。

重庆海亮铜业有限公司试生产车间 江津区委宣传部供图 华龙网发

开放桥头堡成效凸显 外向型经济发展提速

外贸是经济发展的组成部分和推动力量，进出口总额是一个地区对外开放水平的直接体现。数据显示，今年上半年，江津区实现进出口总额近83亿元，同比增长165％。其中，出口超74亿元，同比增长236％。

重庆江津综合保税区 江津区委宣传部供图 华龙网发

江津区拥有重庆第三个海关特殊监管区域——江津综保区，是重庆南向对外开放的“桥头堡”。重庆江津综合保税区封关运行一年来，交出了一份满意的“成绩单”。在西部陆海新通道的重要开放平台优势和“水公铁”多式联运通道优势作用下，江津综合保税区有效带动了江津区外向型经济发展。

截至今年6月底，重庆江津综合保税区已累计签约明峰医疗、金果源、德邦物流等项目65个，协议投资约570亿元。江津区进出口总额在同类考核区县中位于第4位，增速第1位，增量第3位。

（白沙工业园）江小白生产流水线 江津区委宣传部供图 华龙网发

近年来，江津抓住共建西部陆海新通道契机，主动“走出去、请进来”，多次带队前往新加坡、广西等西部陆海新通道沿线国家和地区考察对接，在参与西部陆海新通道建设上取得显著成效。

德感工业园 江津区委宣传部供图 华龙网发

2018年11月，重庆江津—广西防城港跨区域合作示范项目正式启动，双方结为友好城市，在通道建设、物流领域、产业协同、对外贸易、开放平台、文化旅游、科技人才等方面展开全面合作。2019年5月，江津与广西钦州市签署了《共建“陆海新通道”推动区域物流产业协同发展合作框架协议》；2018年12月，江津开行了西部陆海新通道江津首发班列，至今年7月已实现常态化开行。另外，江津还依托江津综保区启动运营了中国西部（重庆）东盟商品分拨中心、中国西部（重庆）东盟农副产品分拨中心，并在综保区开设了东盟商品直销中心……

东风小康汽车涂胶机器人正在作业 江津区委宣传部供图 华龙网发

据悉，接下来，江津区将进一步突出重庆江津综合保税区的“火车头”牵引作用，积极拓展口岸功能，大力发展保税加工、保税物流、保税服务，提升外向型经济发展水平；进一步加强与西部陆海新通道的主要出海口——广西的主要口岸城市开展深度合作，打造“综保区＋交通枢纽＋口岸＋分拨中心”的复合型开放平台，全面融入西部陆海新通道。

（珞璜工业园）珞璜长江枢纽港 江津区委宣传部供图 华龙网发

城市“颜值”加快提升 商贸物流“后来居上”

一座城市的品质，体现在方方面面。环境、生态、绿化、城建、交通、商贸等都直接关系着市民的生活水平和幸福指数。只有城市品质得到提升，居民们才能切切实实感受到社会经济发展所带来的红利和实惠。

江津滨江新城全景 江津区委宣传部供图 华龙网发

在城市规划建设方面，近年来，江津区一体坚持、一体贯彻新发展理念，充分利用中心城区地形地貌及“一江两岸”40公里沿江岸线，构建“一轴两翼”城市发展新格局，打造“滨江亲水、绿色生态、品质品位、宜居宜业”的美丽滨江之城，美丽山水的城市气质逐步显现。

（双福工业园）双福国际农贸城 江津区委宣传部供图 华龙网发

在城市绿化方面，江津也依托自然禀赋，不断增绿添园，“绣”出“高颜值”城市。今年上半年，全区新增城市绿地45万平方米，补植补栽乔木940余株、灌木78万余株、地被植物6900余平方米，完成鲜花栽植47万余盆，提升了城市景观品质，为市民营造出开门见绿的美丽环境。

珞璜工业园 江津区委宣传部供图 华龙网发

同时，江津陆续建成开放江津区科技馆、文化馆、博物馆、档案馆、图书馆和青少年活动中心、妇女儿童活动中心（即“五馆两中心”）。这里不仅有一流的文化设施，还合围有一个8万平方米的市民广场、5万平方米的疏林草地，前来休闲游玩的市民络绎不绝……

（德感工业园）重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司高精密涡轮增压器主构件数字化车间 江津区委宣传部供图 华龙网发

在交通方面，备受市民关注的轨道交通5号线跳磴至江津段计划于2019年底建成通车，届时将与主城轨道5号线贯通运营，市民从江津圣泉寺站出发，无需换乘可30分钟到达主城，比现在乘坐客运班车约缩短一半时间。

重庆耐世特转向系统有限公司EPS数字化生产车间 江津区委宣传部供图 华龙网发

在商贸物流方面，近年来，江津抢抓重庆主城大型专业市场外迁机遇，沿二环周边布局建设了双福国际农贸城、和润国际汽摩城等一大批百亿级大专业市场。2018年双福农贸城、和润汽摩城、五金机电城、攀宝钢材市场实现商品流通额602亿元，从过去“短板”的商贸物流业实现了“后来居上”。

以位于江津双福时代广场的双福星街为例，目前该商业体已进驻各类商家200余家，永辉精致超市、德克士、中国黄金……各类商家云集，已成为集购物、休闲娱乐、商务办公为一体的核心商业体。得益于商圈发展给力，双福新区上半年实现限额以上批发零售和住宿餐饮销售额34．6亿元，同比增长26．9％。

(责编：冯粒、曹昆)