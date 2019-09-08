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巴山夜雨 温泉故里 自在北碚

北碚文旅的“晒出来”与“走出去”

2019年09月08日21:19  来源：华龙网
 
原标题：巴山夜雨 温泉故里 自在北碚北碚文旅的“晒出来”与“走出去”

华龙网-新重庆客户端9月4日8时50分讯（记者 刘岱松）认识北碚，也许得从新华字典开始。

“‘碚’字，独指地名，如位于中国重庆市的北碚。”64开小本上不过寥寥两行字，却为北碚打上独特的烙印。

缙云山下，嘉陵江心，一块古名白鱼石的地方，浪花点点如串串音符跳跃——渝州之北，水石盟约，这就是北碚。逶迤而来的千里嘉陵江水在这里一道美丽拐弯，造就了北碚山环水绕的城市诗意。缙云山茂林修竹、北温泉水暖生烟、“巴山夜雨”亦诗亦画，更让不少来到这里的游客如数家珍。

今年4月底，重庆“晒文化 晒风景”（以下简称“双晒”）活动轮到北碚闪亮登场，如今跨过两个季节，仍有慕名而来的游客聆听巴山夜雨的声音。

北碚“双晒”以来，共接待海内外游客1608.11万人次，同比增长42.76%，旅游实际收入64.7亿元，同比增长49.53%。“缙”彩纷呈的北碚，不仅晒出了风采，更赢得了游客的赞誉。

让生态人文“晒出来”、让文旅产业“走出去”，北碚正在全国乃至全球范围，唱响“巴山夜雨、温泉故里、自在北碚”的故事。北碚文旅产业如何形成，又如何做大做强？今（4）日，华龙网-新重庆客户端记者就带你走进北碚，看北碚文旅产业的融合与“进化”。

北碚缙云山。北碚区委宣传部供图 华龙网发

缙云山升级再现主城“肺叶” 北碚故事从这里开始

大多数游客来北碚，定要先去缙云山走一遭。

“君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。”晚唐诗人李商隐在缙云山挥毫写下的千古名篇《夜雨寄北》，早与缙岭云霞、北温泉一道刻进重庆人的脑海。

雨打竹林，琴声悠悠。踏过落叶满地的山路，诗人伏案而坐，挥毫写下“巴山夜雨”四个大字。“双晒”活动中《书记晒文旅》短片，北碚的故事就从缙云山开始。

缙云山常年白云缭绕，早晚霞云姹紫嫣红，又因古人有言“赤多白少为缙”，故得名缙云山。缙云山的“缙岭云霞”是著名的巴渝十二景之一，又因其奇峰耸立、古刹清幽与古今无数文人墨客结下不解之缘。作为北碚区对外吸引游客的一张耀眼名片，缙云山在近年来的改造升级格外引人注目。

自去年6月开始，北碚区全面加快推进缙云山综合整治工作，再现主城“肺叶”。经过一年多整治，缙云山覆土复绿6万多平方米，还修建起了供行人徒步上山的彩色步道，沿途栽培20多万株各类花卉，曾经的乱搭乱建也被改造为赏心悦目的园林小品。如今游客再赏缙云山，不仅可以沿途赏花观景，还可在“缙静”咖啡厅小憩，并在缙云山涂鸦轿厢索道上“打卡”，尽显自在怡情。

北碚：山水相拥的城市。北碚区委宣传部供图 华龙网发

“登山、观景、洗肺、养心。”《书记晒文旅》短片中，北碚区委书记周旭沿着缙云山步道蜿蜒向上，向所有游客发出邀请。

愈发秀丽的缙云山以多样化的面貌向世人敞开怀抱，也让自身形象走向全球。

今年3月，北碚区缙云山国际森林山地马拉松竞赛（以下简称“缙云森马”）在欢乐中正式开跑。来自全球各地的4967名跑者齐聚缙云山脚下，他们从缙云山健身步道、北温泉景区、三花石、黛湖、白云竹海等著名景点飞驰而过，进而被缙云山优美的生态环境所折服。

“在缙云山这个天然氧吧奔跑，感受非常棒。”参加此“缙云森马”的半马女子组选手罗旭当时就发出感叹，她特意从贵州赶到重庆参加此次比赛，缙云山独特的山地赛道令她印象深刻，她希望以后能有更多机会深入了解北碚。

“走出去”的缙云山捷报频传。今年劳动节，随着缙云山综合整治一期工程在“双晒”期间顺利完成，缙云山吸引游客达6.35万人次，同比增长57.62%，而缙云山还将变得更美，走得更远：今年6月，北碚区举行缙云山综合提升项目集中开工仪式，环山绿道、山城步道一系列破土动工，驰名中外的“夜雨巴山”，不久将迎来“二度升级”。

北碚心景酒店。北碚区委宣传部供图 华龙网发

一池温汤诉一城自在 北碚温泉吸引全球目光

缙云山涵养了北碚的生态、人文，也为北碚发展文旅产业带来了“金字招牌”，那便是温泉。

重庆是著名的温泉之都，而北碚的北温泉，当居重庆温泉之冠。北临嘉陵江，南倚缙云山，苍翠之中，关于北温泉的文字记载便有1600多年，清雍正年间，武英殿大学士张鹏翮还为北温泉题名“第一泉”。

泡一池氤氲温汤，赏一眼缙云晚霞，北温泉的蒸腾热气与涓涓暖流，至今吸引着世界各地的旅客，而梳理北碚温泉产业发展史，你不难发现，北碚温泉的成长不仅是一个从单一到全面的完善过程，也是一个从区域走向世界的过程。

“固高端、强中端、升低端。”按照这一发展思路，北碚引进了柏联、悦榕庄、心景等温泉酒店，以北温泉为核心，打造出一个“高颜值、微度假”的休闲度假目的地，在“强内功”的同时，还放眼全球打起“温泉牌”。

2018年10月，中国首届温泉与气候养生旅游国际研讨会在北碚区召开，来自国家文化和旅游部、国家气象局、世界卫生组织、世界温泉与气候养生联合会、国际自然与森林医学会等国际权威机构的专家学者们，共同见证了北碚温泉产业的兴旺。

谈到北温泉，世界温泉及气候养生联合会主席恩贝托·索里曼就赞不绝口。“重庆是‘中国温泉谷’，北碚就是温泉谷的核心板块！”索里曼表示，他在2014年就被重庆丰富的温泉所折服，而有1600多年历史、至今日出水量都保持着3000立方米、常年水温保持在40℃左右且泉水含氡的北温泉，在世界上都十分罕见。

北温泉的蝶变仍在继续。随着世温联亚太区总部、世界温泉论坛永久会址落户北碚，由恒大健康集团投资400亿元的北碚恒大国际温泉旅游健康小镇项目也在今年破土动工。当前，一个以北温泉为中心，辐射带动心景温泉、大众温泉等温泉群，融合缙云山、西山坪、金刚碑等景点，高水平规划建设的集旅游、文化、康养于一体的生态文明示范核心区正加快建设，享誉全球的北温泉，正带动北碚向世界一流的温泉旅游城市迈进。

北碚历史文化陈列馆内下沉式景观。北碚区委宣传部供图 华龙网发

壮丽70周年 人文北碚用凝固岁月讲好发展故事

如果说缙云山、《夜雨寄北》、温泉丰富了北碚的城市内涵，那么中国著名实业家卢作孚先生则为北碚带来了发展与梦想。

北碚城市的建设，正始于卢作孚先生。

今年3月，讲述中国百年乡村建设故事的《中国乡村建设百年图录》亮相英国伦敦国际书展，而该书封面图就是北碚老城图——92年前，担任嘉陵江三峡峡防团务局局长的卢作孚踏上北碚大地，便制定和实施了北碚乡村建设20年发展规划，北碚得以成为当时乡村建设的样板。

在卢作孚影响下，晏阳初、梁漱溟、陶行知等名人也齐聚北碚，与卢作孚并称“乡贤四杰”，他们在此创建的中国乡村建设学院、勉仁书院、育才学校、中国西部科学院，让特殊年代的北碚熠熠生辉。

现代南京路街区。北碚区委宣传部供图 华龙网发

危难岁月则见证了北碚人对国家民族的血性担当。抗战时期，中国每沦陷一座城市，北碚人就修建或改建一条街道，并用沦陷城市的名称为街道命名，南京路、天津路、北平路……这些街道无不锁定日寇罪行，更体现出北碚人在国家危难时的团结一致。

时过境迁，作孚先生斯人已去，北碚发展也日新月异。而卢作孚当年在北碚洒下关于梦想的种子，如今已结出累累果实。那段难忘岁月，也被北碚人用行动珍藏于心，至今传唱。

新中国成立70周年之际，北碚人正在用那段凝固的岁月，讲述北碚的发展故事。

曾经的南京路如今已被打造为历史文化街区，于今年改造完毕。在保留历史原本风貌的同时，南京路街区也是一条人流熙攘的历史文旅街区，而北碚未来还将用5年时间，将南京路历史文化街区逐步打造为以开埠文化、抗战历史文化街区、中国乡村建设文化遗址为主题的文化旅游目的地。

金刚碑古村。北碚区委宣传部供图 华龙网发

沉寂多年的金刚碑古镇，也正在迎来蝶变新生。随着金刚碑历史文化街区升级改造进入尾声，嘉陵江边这条拥有300多年历史的老街，将再现那个行人如织、名流轻掩的时代。

北碚历史文化陈列馆于去年年底正式开放，宣告着北碚区“1+N”的博物馆聚落群正式形成，老舍《四世同堂》纪念馆、西部科学院旧址、卢作孚故居……点缀在北碚大街小巷的一个个博物馆，更将成为游客认识北碚、读懂北碚城市气质的“文化窗口”。

乡村建设的点点滴滴，抗战文化的苦难辉煌，一座座博物馆、一条条老街，凝固的岁月与朝气蓬勃的城市，是北碚为新中国成立70周年最好的献礼。

“当年，卢作孚‘把世界建成花园一样’只是一个梦想，今天，正在一步一步变成现实。我们将在这片山水环抱、江峡相拥的神奇大地上，行千里、致广大，让更多的梦想变成美丽的现实。”“书记晒文旅”视频末尾，北碚区委书记周旭曾这样许愿。一山烟雨，一池温汤，一城繁华，北碚的形象已经“晒”了出来，北碚的故事正走向世界各地，而“巴山夜雨、温泉故里、自在北碚”背后的乡愁、人文、美景，也将萦绕在更多北碚人心中。

记者手记

“假如你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生中不论去到哪里她都与你同在，因为巴黎是一席流动的盛宴。”美国作家海明威在《流动的盛宴》中如此形容这座他钟爱的城市，而这,也是我对北碚的印象。日新月异的北碚，每天都有新故事流动着：宏伟的高楼拔地而起，缙云山愈发苍翠欲滴，云蒸霞蔚的北温泉、落英缤纷的西大校园……这里一切的人和事，都牵动着这片土地上每个人的心弦。如果你曾向往远方，亦或你曾踏足碚城，那么我希望关于这里的人文、乡愁以及推窗见绿时的惊鸿一瞥，此后都与你同在。 

(责编：冯粒、曹昆)
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