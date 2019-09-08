辽宁辽阳：国企民企携手迈向新征程

原标题：辽阳：国企民企携手迈向新征程

（壮丽70年·奋斗新时代·重温嘱托看变化）辽阳：国企民企携手迈向新征程

新华社北京9月8日电 题：辽阳：国企民企携手迈向新征程

新华社记者刘开雄、王炳坤

初秋的东北黑土地上，到处洋溢着对丰收的期盼。

辽宁辽阳，这座千年古城依旧热火朝天地加快发展。辽阳人心里始终不会忘记这一个日子，2018年9月27日。那天，习近平总书记的到来，使人们深受鼓舞。

无论是在辽阳石化，还是辽宁忠旺，工人们对总书记到来时的情景念念不忘，更是将总书记的嘱托牢记在心。坚持“两个毫不动摇”，在迈向新征程的道路上，在实现中华民族伟大复兴的征途中，携手前行。

决心：要担起“种子队”的重任

中国石油辽阳石化公司是20世纪70年代国家建设的四大化纤基地之一，是一家千万吨级的大型炼化基地。作为新中国第一家生产出“的确良”原料的企业，它的建立投产让中国人从“人均三尺布”一步跃入“人均七尺布”。

然而，就这样一家大型国有企业却曾经连续12年亏损，把人心亏散了、信心亏没了。2017年，在干部员工的一起努力下，企业坚持以市场为导向、以效益为中心，什么有效益就生产什么、怎么有效益就怎么干，通过调结构、抓创新，一举扭亏为盈。然而，用公司党委书记、总经理白雪峰的话说，虽然扭亏为盈，“但总感觉还是有些底气不足。”

2018年9月27日，习近平总书记视察辽阳石化，并亲切地对在场的干部员工说道，“当年你们织出了中国第一块‘的确良’。几十年历经风雨，一路前行，一些新产品达到了世界级水平，填补了空白。希望你们再接再厉，一以贯之，砥砺前行，作为共和国的‘种子队’，打出更好的成绩！”

总书记的鼓励为辽阳石化人注入了强大的精神动力。“现在不少地方都在上石化项目，大连的、浙江舟山的，我们面临很大的竞争压力……”很难想象，这样的行业分析的语言出自油化厂三联合车间白班班长李南。事实上，不仅是李南，整个辽阳石化，每一位员工都是想主人事、干主人活、尽主人责，各方面工作都发生了新的变化。

2018年，辽阳石化销售收入达到445亿元，同比增长了47%，接近2016年的三倍，拉动辽阳市GDP增长1.5个百分点；全年实现利税83亿元。

2019年上半年，辽阳石化迎来建厂以来内容最多、范围最广、深度最深的一次大检修，企业有效生产时间只有5个月。可就这样，企业的原油加工量、商品产量、销售收入都同比增长了20%以上，上缴税费52.5亿元，同比增长了76%。

白雪峰感慨地说，辽阳石化人牢记总书记的谆谆教诲。“政治站位更高了，心胸也就更开阔了。”

安心：这是给民营企业的“定心丸”

空旷的厂房里，没有飞溅的火花，没有机器的轰鸣。在工人们娴熟操作下，自动化生产设备井然有序地运行着。

2018年9月27日，习近平总书记在离开辽阳石化后，来到亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商——辽宁忠旺集团。

记者来到习近平总书记视察过的轨道车体制造车间，看到生产线依旧忙碌。工人米东回忆起当时情景仍十分激动，“总书记非常认真地看我工作，还询问了很多技术细节，他一直看到产品完成才离开，让我非常感动。”

在忠旺，习近平总书记说，“改革开放以来，党中央始终关心和支持民营企业。我们要毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。党的十八大以来党中央出台的很多改革举措都是围绕怎么进一步发展民营经济，党的十九大强调继续贯彻落实好这些举措，这一点民营企业要增强信心。”

“总书记来之后，给忠旺，包括中国所有的民营企业吃了一颗‘定心丸’，打了一剂‘强心针’，也给大家带来干劲和鼓舞。”中国忠旺控股有限公司董事长路长青回忆起当时总书记视察时的讲话，感慨万千。

过去一年来，忠旺牢牢记住总书记的嘱托，发扬企业家精神，心无旁骛发展主业，做更多一流的产品，发展一流的产业，在多个领域均取得了明显的进展。

不久前，辽宁忠旺集团在香港的上市公司中国忠旺公布了半年报，今年上半年，公司销量增长63.7%，总收益增长38.3%，纯利润增长15.7%，公司各项经营指标都实现了双位数的增长。“这在一个制造企业是非常不容易的，公司各项指标都达到了历史新高。”路长青介绍。

“今年上半年公司新招收7000多名员工，而且大多数都是技术工人，预计未来一年还将继续招收这么多数量的员工。”对于未来，忠旺信心满满，用路长青的话说，用工指标就是最直接的体现。

信心：携手踏上新征程

辽阳只是习近平总书记2018年9月东北之行其中一站。但这无论是对被视察的两家企业，还是对整个东北地区，乃至全国而言都具有重要的意义。

在辽阳石化，总书记坚定地说：“我们的国有企业要继续做强做优做大，那种不要国有企业、搞小国有企业的说法、做法是错误的、片面的。任何怀疑、唱衰国有企业的思想和言论都是错误的。特别是我们在国有企业工作的同志，一定要坚定信心。”

在辽宁忠旺集团，习近平总书记回忆起他在浙江工作的经历。他强调，民营企业要进一步弘扬企业家精神、工匠精神，抓住主业，心无旁骛，力争做出更多的一流产品，发展一流的产业。

在辽宁考察期间，习近平总书记重申了“两个毫不动摇”的重大方针，一番话力拨千斤：“我们毫不动摇地发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导、保护民营经济发展。”

牢记嘱托，不忘初心。白雪峰说，我们能做好国企改革，让国有企业发展得更好。

“我能感受到，我身边的民营企业家，听了总书记讲话之后都信心倍增。”路长青说，现在不用考虑别的了，把心放在做好自己的企业上，这对民营经济的发展是非常重要的。

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记者手记：坚持“两个毫不动摇”，是经验更是方向

新华社北京9月8日电（记者刘开雄、王炳坤）在2018年经济下行压力加大的情况下，社会上有些人将公有制经济和非公有制经济对立起来，鼓吹所谓的“国进民退”“国退民进”。

总书记2018年的辽阳之行就是用实际行动重申了“两个毫不动摇”的重大方针，不仅是对那些错误观点的强有力回击，更是给全国的企业吃下了“定心丸”。

要看到，正是因为公有制经济和非公有制经济二者相辅相成、相互促进、相得益彰，这才有了今天中国经济的辉煌。

彼之所得并非吾之所失。放眼未来，中国经济体量之大，中国经济潜力之足，不仅容得下，更是离不开这两种经济形式的共同发展和共同推动。

坚定不移坚持“两个毫不动摇”在中国经济实现高质量发展的道路上，指导着当下的经济工作，更指明了未来的方向。

(责编：冯粒、曹昆)