原标题：挖掘顾炎武实学思想 助推昆山高质量发展

8月24日上午，由中国实学研究会、中共中央党校报刊社、中共昆山市委、昆山市人民政府共同主办的“实学思想家故里行”走进顾炎武故里——江苏昆山暨“顾炎武思想及其当代启示”主题报告会成功举办。

全国政协委员、教授王秦丰，中央档案馆、国家档案局原局长杨冬权，中国记协书记处原书记祝寿臣，江苏省政协原副主席、党组副书记徐鸣，中共中央党校(国家行政学院)报刊社副社长胡敏，中共中央党校(国家行政学院)教授、中国实学研究会会长王杰出席会议。来自陕西省周至县、浙江省余姚市、湖南省衡阳市、浙江省杭州市上城区、江苏省泰州市、广东省江门市蓬江区、山东省乐陵市等“实学思想家故里行”城市代表以及江苏省昆山市社会各界人士近百人参加了报告会。

中共昆山市委副书记张月林在致辞中表示，昆山有着6000多年文明史和2000多年建城史。昆山人民与时俱进地继承和弘扬了顾炎武实学思想。改革开放以来形成的“昆山之路”精神，从“唯实、扬长、奋斗”，到“艰苦创业、勇于创新、争先创优”，到“敢于争第一、勇于创唯一”，再到“忠诚、担当、落实、创新、清正”，充分体现了顾炎武思想中的爱国情怀、担当意识和实干精神。

江苏省政协原副主席、党组副书记徐鸣在致辞中表示，昆山是江苏改革开放的排头兵，多年蝉联经济百强县第一。希望通过“实学思想家故里行”活动，挖掘国学精髓，倡导实学、实政、实业，把顾炎武等开创的“实事求是、知行合一、经世致用”等新实学思想融入经济社会发展之中，推动实体经济发展，推动经济高质量发展。

中国记协书记处原书记祝寿臣在致辞中表示，昆山是中国著名思想家顾炎武的故乡。顾炎武的实学思想，具有积极的时代意义和当代价值。顾炎武的朴素唯物论、爱国“经世”思想、“行己有耻”的道德教育观、“实证求是”的科学精神是我们宝贵的精神财富。

中共中央党校(国家行政学院)报刊社副社长胡敏在致辞中表示，顾炎武先生经世致用思想及其民族忧患意识、社会责任意识、使命担当意识激励了一代代昆山人。如今的昆山连续14年位居全国百强县首位等经济社会发展成就正是实学精粹在当代的最生动写照，体现的是中华民族伟大复兴志存高远、脚踏实地的最实实在在的精神力量。

中国实学研究会会长、中共中央党校(国家行政学院)教授王杰表示，中国实学研究会大力推动实学思想、实学理念、实学精神在各行业、各领域的应用，通过举办“实学思想家故里行”活动，汲取历史文化资源，服务当代治国理政，致力于把实学、实政、实业有机结合起来。顾炎武的经世致用、行己有耻、民为邦本等思想今天仍具重要现实意义。要从中汲取积极养分，实现昆山“硬实力”与“软实力”共同提高。

全国政协委员、教授王秦丰在主旨发言《慕先圣哲思 育耻感心理》中表示，顾炎武认为廉耻是做人的根本，强调耻在礼义廉耻四维之中居于关键地位，“耻尤为要”。耻是传统文化的重要观念，也是重要的道德行为准则。继承和弘扬耻感文化，注重培育人们耻的心理和情感，要加强修身、坚持改过。

中央档案馆、国家档案局原局长杨冬权在主旨发言《“文须有益于天下”与文学的社会使命和责任》中表示，顾炎武实学思想中“文须有益于天下”这句话，对当下知识界一些不良风气、社会上一些弊病具有棒喝和医治作用。我们提倡一切传播正能量的文章。可以把“文”扩展到“行”，同时也发出“行须有益于天下”的倡议。提倡实学实行，阻遏各种歪风劣行;仿效顾炎武的一句名言，提倡“阻遏劣行，匹夫有责”。

国家发改委《宏观经济管理》原主编宋承敏在主旨发言《“引古筹今”思想与发掘传统文化的当代价值》中表示，昆山不仅经济非常发达，而且具有深厚的历史，要古为今用，充分发挥优秀传统文化在现代化建设中的作用。汲取优秀传统文化中的智慧，解决人和人、人和社会、人和自然、人和自己的矛盾。

中共中央党校(国家行政学院)文史部教授、博士生导师、文化政策与管理教研室主任刘东超在主旨发言《论顾炎武的生态思想》中表示，顾炎武是明清之际“读万卷书，行万里路”的典型代表。他关注环境变迁，整理了大量涉及自然环境本身的演化与人类活动导致的环境变异方面的历史材料;他提倡尊重自然，节约资源，认为政府承担着改善生态的巨大责任，提出了积极的政策建议。

中国社会科学出版社总编辑魏长宝在主旨发言《顾炎武与清代学术的方向》中表示，亭林先生提出把经史之学、义理之学和经世之学结合起来，重新建立一种不同于宋明理学的新理学，这就是“经学即理学”的新学术纲领:以经学为本、以理学为宗、以经世为用。这就改变了一个时代学术话语、转变了一时学术风气，奠定了清学学术规模，开创了清学治学门径，成为时代学术领路人。

苏州大学东吴智库首席专家、苏州大学教授、博士生导师方世南在主旨发言《顾炎武实学思想的新时代重大价值》中表示，实学思想是顾炎武全部学术思想和理论观点的精髓以及最大亮点，反映了中国古代进步思想家的治学理念和对社会的责任担当，是新时代推动我国社会主义文化繁荣发展的取之不尽、用之不竭的宝贵精神财富。

主旨发言结束后，专家学者与来自各界的参会人员作了互动交流，现场提问环节可谓精彩致胜。

会议期间，与会嘉宾参观了亭林园顾炎武纪念馆、“与时俱进的昆山之路”成果展、千灯顾炎武故居等处，探访先贤足迹，观摩昆山成果，感悟实学精神。

据悉，“实学思想家故里行”第三站将于2019年9月20日走进李二曲的故里——西安周至。(王艳芳)

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