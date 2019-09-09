原标题：中国企业历史性崛起彰显中国速度

新中国成立70年来，伴随着中国经济的发展壮大，中国企业在全球范围内实现了历史性的崛起，不仅在数量和规模上实现了爆发式的增长，其结构也在不断发生变化，研发力量和自主创新能力不断提升，并正在全球范围内改变多个产业的竞争格局。

日前，财富中文网发布最新《财富》世界500强排行榜，今年中国共129家企业上榜，首次超过美国（121家），排名跃升最快的前10家公司中有6家来自中国内地。现行的不分行业进行的世界500强排序始于1995年，而在那一年，中国只有3家企业上榜。

近日，中国企业联合会、中国企业家协会发布2019中国企业500强榜单。从入围门槛来看，2019中国企业500强的入围门槛为323.25亿元，较上年高出16.36亿元，连续17年提高。中国企业500强中营业收入规模在1000亿元以上的企业数量为194家，比上年的172家增加了22家。

在中国企业“大鱼”越来越多的同时，企业的质量也在不断提高。2019中国企业500强利润总额、净利润分别比上年增长20.7%、10.3%；净资产利润率为9.7%，比上年提升了0.2个百分点；人均营业收入235.47万元，比上年增加12.47万元，实现三连升。创新实力进一步增强，平均研发强度增长至1.60%，提高了0.04个百分点；专利拥有量增长16.0%，其中发明专利增长17.4%。中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹说，以中国企业500强为代表的我国大企业继续呈现稳健发展的良好态势，转向高质量发展的势头更为明显。

与此同时，中国企业的竞争力和话语权也不断增强，正在世界范围内改变各个行业的竞争态势。数据显示，2019中国企业500强中共有340家企业申报了参与标准制定情况，参与了1905项国际标准制定，比上年增加350项，连续两年实现增长。

世界500强和中国企业500强榜单的变化，是新中国成立70年来特别是改革开放以来中国企业历史性崛起的一个缩影。

20世纪50年代至70年代，我国所有制结构主要是单一的公有制经济，企业以全民所有制企业、集体所有制企业为主，数量较为稳定。改革开放后，特别是1992年党的十四大明确提出建立社会主义市场经济体制以来，包括私营企业、股份合作企业、港澳台商投资企业、外商投资企业在内的非公有制企业迅速发展。国家统计局数据显示，1996年，全国共有企业262.8万个，2017年，企业数量增加到1809.8万个，增长了5.9倍，年均增长9.6%。党的十八大以来，商事制度改革全面推进，通过改革市场准入制度、优化营商环境，企业数量进入爆发式增长阶段，从2012年的828.7万个迅速增长到2017年的1809.8万个，5年间增长了118.4%，年均增长16.9%。

各种所有制企业均获得了长足的发展。1952年，我国国有企业实现利润总额28.2亿元，固定资产原值149亿元。新中国成立后，经过几十年的努力，特别是改革开放40年“扩权让利”“利改税”“承包经营责任制”和“股份制”等艰难探索，国有企业活力、创造力和市场竞争力不断增强。

在数量和规模不断扩张的同时，中国企业的研发力量和自主创新能力也在不断地增强，核心竞争力正在显著增强。国家统计局数据显示，2017年，全国规模以上工业企业中有研发活动的企业达10.2万家，比2004年增长5倍，占规模以上工业企业的比重从2004年的6.2%上升至2017年的27.4%，提高21.2个百分点。2017年，我国规模以上工业有效发明专利数93.4万件，比2004年增长29.8倍。据世界知识产权组织发布的报告显示，2017年中国成为第二大国际专利申请国，仅排在美国之后。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对记者表示，新中国成立以来特别是改革开放以来，中国企业实现了长足的发展，从早期的规模扩张逐渐地走向了国际化，反映了中国经济的总量和实力。现在，中国企业已经不是一个纯粹规模意义上的扩张，而是正在通过科技创新在高科技领域站住脚，从研发和创新来看，其核心竞争力正在不断提高。

(责编：杨曦、庄红韬)