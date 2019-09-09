原标题：炫富“私人定制”面临道德法律双风险

当你在朋友圈看到有人晒各种炫富短视频和照片、满世界旅游时，你是否曾发出感慨：有钱人真多呀！其实，你看到的不一定是真相。各种“金光闪闪”的小视频，可能只是花几块钱买来的。记者调查发现，与炫富相关的买卖短视频产业链已悄然形成。

在微信群、朋友圈炫富的网友不少，除了微商群体是“炫富重灾区”之外，也有很多普通网友每天都在晒自己在世界各地旅游、住高档酒店、吃豪华大餐的照片、视频。每每看到这些，都让我们心生羡慕嫉妒恨。

然而很多网友不知道的是，这些炫富照片和视频也是有真有假。通过网络平台，网友可以轻易地以几十元上百元的低廉价格“私人定制”炫富照片和短视频，内容足以以假乱真、欺骗朋友圈的网友。至于照片和短视频的内容，则可以根据客户的要求随意选择，只要你提供自己的照片、声音，然后价格出得到位，就是让某位名人明星陪你吃饭也不在话下。

一些微商从业者“私人定制”这样的短视频，主要是为了忽悠消费者，让消费者认为他实力雄厚，值得信赖，或者是通过做微商赚了大钱，过上了好日子，以引诱更多网友成为他的下线，加盟他的“微商事业”。普通网友花钱定制这样的炫富照片、视频，有些纯粹是为了好玩，博网友一笑，有些则完全是出于虚荣心，让自己的微信好友围观自己事业的成功，生活的富足。

然而不管是微商还是普通网友，这种花钱“私人定制”炫富照片和视频的做法，都存在诸多弊端，不值得提倡。

首先从道德角度来看，这显然是一种弄虚作假的做法。微商通过这种手段让别人购买自己的商品，或者是诱使他人加盟自己的微商事业，都可能给他人利益带来损害。普通网友这么做也存在较大的道德风险，势必戴上一个“爱慕虚荣，不诚信”的帽子，同时也影响身边的亲朋好友对当事人的评价。

其次从法律角度来看，这种行为同样存在法律风险。“私人定制”的各种炫富照片、视频，都是从网络上下载而来，有些甚至就是影视剧中的片段，这就涉及知识产权的问题，包括肖像权、隐私权等。这种虚假的视频如果传播范围广泛，传播者会承担相应的法律责任。

由此可见，这样的“私人定制”炫富做法，需要承担道德与法律的双重风险，实在不值得倡导。

(责编：罗知之、庄红韬)