炫富“私人定制”面临道德法律双风险

当你在朋友圈看到有人晒各种炫富短视频和照片、满世界旅游时，你是否曾发出感慨：有钱人真多呀！其实，你看到的不一定是真相。各种“金光闪闪”的小视频，可能只是花几块钱买来的。记者调查发现，与炫富相关的买卖短视频产业链已悄然形成。
在微信群、朋友圈炫富的网友不少，除了微商群体是“炫富重灾区”之外，也有很多普通网友每天都在晒自己在世界各地旅游、住高档酒店、吃豪华大餐的照片、视频。每每看到这些，都让我们心生羡慕嫉妒恨。
然而很多网友不知道的是，这些炫富照片和视频也是有真有假。通过网络平台，网友可以轻易地以几十元上百元的低廉价格“私人定制”炫富照片和短视频，内容足以以假乱真、欺骗朋友圈的网友。至于照片和短视频的内容，则可以根据客户的要求随意选择，只要你提供自己的照片、声音，然后价格出得到位，就是让某位名人明星陪你吃饭也不在话下。
一些微商从业者“私人定制”这样的短视频，主要是为了忽悠消费者，让消费者认为他实力雄厚，值得信赖，或者是通过做微商赚了大钱，过上了好日子，以引诱更多网友成为他的下线，加盟他的“微商事业”。普通网友花钱定制这样的炫富照片、视频，有些纯粹是为了好玩，博网友一笑，有些则完全是出于虚荣心，让自己的微信好友围观自己事业的成功，生活的富足。
然而不管是微商还是普通网友，这种花钱“私人定制”炫富照片和视频的做法，都存在诸多弊端，不值得提倡。
首先从道德角度来看，这显然是一种弄虚作假的做法。微商通过这种手段让别人购买自己的商品，或者是诱使他人加盟自己的微商事业，都可能给他人利益带来损害。普通网友这么做也存在较大的道德风险，势必戴上一个“爱慕虚荣，不诚信”的帽子，同时也影响身边的亲朋好友对当事人的评价。
其次从法律角度来看，这种行为同样存在法律风险。“私人定制”的各种炫富照片、视频，都是从网络上下载而来，有些甚至就是影视剧中的片段，这就涉及知识产权的问题，包括肖像权、隐私权等。这种虚假的视频如果传播范围广泛，传播者会承担相应的法律责任。
由此可见，这样的“私人定制”炫富做法，需要承担道德与法律的双重风险，实在不值得倡导。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】