杭州：打开数字经济未来之门

饱含东方意蕴，流淌千年时光。古城杭州正紧紧抓住千载难逢的历史机遇，始终围绕数字经济，打造创新活力之城、移动支付之城、云计算之城、人工智能之城。

2018年，杭州数字经济核心产业主营业务收入超过1万亿元，同比增加3356亿元，占杭州市GDP的比重达24.8%，对全市经济增长贡献率超过50%；2019年上半年，继续增长15.5%，连续17个季度保持两位数增长。数字经济已成为杭州转型发展的主动力、经济稳增长的“压舱石”。

发力打造“数字经济第一城”

从“中国电子商务之都”发展到全产业走向数字经济，杭州在信息技术革命的浪潮中可谓如鱼得水，争做时代的弄潮儿。

已经成功举办了十年的天猫“双11”网络购物节，全天成交额超过2135亿元，最高的实时计算处理峰值达到17.18亿条/秒，阿里巴巴每秒能处理49万笔交易。今天，阿里巴巴的业务不仅限于电子商务，而是形成了一个横跨商业、金融、物流、云计算各个领域的独特数字经济体。

阿里巴巴20年的成长史，就是一部杭州数字经济的发展史。本世纪之初，杭州着眼产业变革趋势，提出“天堂硅谷”战略；2014年，杭州在全国率先实施信息经济“一号工程”；2018年，又适时提出打造“全国数字经济第一城”。

杭州提出打造“全国数字经济第一城”，是基于对形势的客观判断和现实的理性思考，自信来自于实力、人才和环境。杭州估值10亿美元以上的30家企业中，数字经济企业占比96.7%；估值1亿美元以上的138家企业中，数字经济领域的企业占比82%。2018年，杭州人才净流入率、海外高层次人才净流入率和互联网工程师人才净流入率居全国前列。杭州实事求是、精耕细作，形成鼓励探索、嘉奖创新、宽容失败的社会风气与价值理念，打造国际一流营商环境。截至目前，全市各级公布的“最多跑一次”事项，已经覆盖同级企业和群众到政府办事事项的80%以上。

杭州抓住并引领了数字经济的发展大潮和趋势，数字经济正成为杭州的“柱”和“梁”，体现着杭州城市发展的高度和速度。从受益者到贡献者、引领者，杭州的印记，深深刻进中国数字经济发展的进程中。

“三化融合”赋能高质量发展

为打造“全国数字经济第一城”，杭州正全面实施“三化融合”行动，即推进数字产业化、产业数字化和城市数字化。

对杭州许多企业来说，从“一片云”上能清晰看到数字经济作为转型发展核心引擎的澎湃动力。目前国内最大的轮胎生产企业中策橡胶通过企业上云，对整个工艺过程进行数字化改造，极大地提升了全球竞争能力。经过数字化和智能化改造，娃哈哈生产线工人数由18人缩减为3-4人，生产效率提高10%以上，能源利用率提高20%以上。

中策橡胶和娃哈哈的场景之变，彰显的是传统产业对数字经济“为我所用”的融合智慧。杭州用理念先行引导数字经济布局，在杭州每个行业都意识到与数字经济的密切关系，传统行业与数字经济持续产生着“化学反应”。杭州不光有电子商务、云计算、数字安防等高新产业集群，站上数字经济的发展高地；还有中策、娃哈哈、吉利、西子、万向、恒逸等传统骨干企业打造的云上工厂、智造样板、“ET工业大脑”。目前，杭州累计实施工厂物联网项目1167项，实施智能制造试点示范项目114项，推广工业机器人6648台，上云企业超过8.9万家。无论是“为我所用”的融合智慧，还是“我要参与”的理念进阶，都充分展示了传统行业进军数字经济领域的强大可塑性。这也是杭州数字经济发展的亮点和优势，数字经济与传统产业并进齐飞、良性互动，成为杭州高质量发展的“双引擎”，促进产业发展的高层次和经济发展的高质量。

“数字治理”让百姓享高品质生活

数字经济的目标，始终是满足人民群众对美好生活的向往。

一部手机就能走遍全城，实现吃、住、行、游、购、娱；20多万个停车位实行“无感停车”，可以“先离场、再付款”；所有市属医院都实行“先看病、后付费”，为患者平均缩短2小时以上就诊时间；到杭州旅游可以做到“10秒找空房”“20秒景点入园”“30秒酒店入住”，让游客“多游一小时”……这些数字化带来的新场景，正是今天杭州人的生活图景。数字经济早已像柴米油盐一样，浸润到老百姓每日的生活中，折射出智慧城市惠及民生的巨大能量。

杭州在全国率先提出建设“城市大脑”，目前已覆盖全市420平方公里，疏解交通拥堵、停车难等“城市病”。2018年底，杭州新发布了“城市大脑”综合版，“城市大脑”的逻辑构架不断完善，机制平台不断形成，应用场景不断丰富，形成了警务、交通、城管、文旅、卫健、房管、应急、市场监管、农业、环保、基层治理等11大系统、48个场景同步推进的局面，带动城市服务、社会治理的变革和升级，促进群众生活品质提升。

进入5G时代，杭州如何继续在数字经济的新赛道上领跑？杭州提出了自己的目标，在万物互联的背景下高水平推进“三化融合”，用5G技术赋能制造业、传统贸易和城市治理，在打造全国数字经济第一城方面持续发力，建设具有国际一流水平的数字经济理念和技术策源地、数字产业化发展引领地和产业数字化变革示范地、社会数字治理系统解决方案输出地。

植入了“数字基因”，杭州这座城市不仅拥有了独特韵味和别样精彩，也拥有了令人羡慕的发展格局和创新能力。“数字”之于杭州，既是一个个不懈追求、不断续写的创新故事，也是一段段敢为人先、勇立潮头的创业传奇；既是推动高质量发展的强大引擎，也是创造高品质生活的重要源泉。

数据来源：杭州市委宣传部

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 15 版）

(责编：罗知之、庄红韬)