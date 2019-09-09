转型升级在行动：坚定底气 优化布局

原标题：坚定底气 优化布局（转型升级在行动）

当前，单边主义、保护主义抬头，全球经贸风险和不确定性加剧。记者深入企业调研发现，面对外部环境变化，企业集中精力办好自己事情的决心意志更加坚定，增强信心、保持定力、坚定底气，积极开拓多元化市场、优化国际市场布局，抵御外部风险有韧劲、闯劲、后劲。

望城晟通科技集团——

关上了一扇门

走通了一条路

走进位于湖南长沙市望城经济技术开发区的晟通科技集团有限公司厂房，机器轰鸣，工人们有序操作。厂房外，一排排刚下线的轻量化铝厢车整齐摆放，甚是壮观。

“X5型厢车整车铝化率已达95%以上，比传统钢车轻3吨，这都是我们自主设计研发的。”晟通天力汽车有限公司负责人张云建给记者算了一笔账，按照一台厢车每月跑2万公里计算，每月可节省油费3900元。

与铝厢车组装车间一墙之隔的铝箔生产厂房，10多台轧机、退火炉、龙门吊车都在满负荷运转，这里生产的高精铝箔，厚度仅为头发丝直径的1/10，远销全球70多个国家和地区，被广泛用于食品、药品、家庭日用品等包装材料。

何松在晟通集团铝箔事业部从事外贸销售工作近8年。刚开始，晟通铝箔产品在东南亚缺乏市场认可度，何松去联系客户，对方往往不信任。在反复沟通后，客户同意到晟通生产现场考察，才逐渐产生了信任，东南亚市场也逐步被打开。“我们为客户提供物美价廉的铝箔产品，他们的效益也因此大幅增长，现在很多东南亚客户指定要用晟通品牌铝箔。”何松说。

今年前8个月，晟通铝箔总销量同比增长30%，除国内市场的贡献外，主要得益于欧洲市场的巩固和东南亚市场的兴起。

伴随着“一带一路”建设的深入，晟通自主研发的铝模板加快“走出去”的脚步，海外大型项目加速启动。在埃及开罗的项目工地上，由晟通制造的建筑铝模板正用于埃及新行政首都“标志塔”的建设，所有铝模板都根据沙漠气候条件定制分析、设计和配模。

晟通集团型材事业群负责人谭振明说：“创新研发不仅让我们在国内市场站稳了脚跟，还走进了新加坡、孟加拉国等地的市场。”

“我们积极落实减税降费政策，降低企业成本，支持企业走出去。初步估算，今年1—8月，园区已减税1.2亿元。”望城经开区党工委书记周剀说。

保隆科技公司——

布局全球产能

订单影响有限

8月30日下午6时，位于上海市松江区的保隆科技生产、测试车间依然机器轰鸣。“公司两班倒，现在是晚班。”工作人员介绍。车间另一侧的研发区，科研人员也在紧张地忙碌着。“我们的客户遍及海外，这个时间要与欧洲客户保持电话沟通。”

保隆科技是一家主营汽车智能化和轻量化零部件产品的研发和制造企业，总部设在上海松江，在安徽宁国、湖北武汉和德国巴登—符腾堡州、匈牙利埃尔德、奥地利贝恩多夫等地设有生产和辅助设施。保隆科技的主要产品是汽车的各类配件，别小看这些配件，采购它们的汽车品牌可是大牌云集。

面对全球经贸环境变化，保隆科技做了充分的应对准备。他们通过与海外采购商展开价格谈判、提高产品质量等方式，有效缓解了外部冲击。

为了长期稳定发展，保隆科技打算进一步布局全球市场，提升海外生产的能力和品质。“中国企业布局全球化生产也是大势所趋。”总裁张祖秋说。

君禾泵业公司——

练创新硬功夫

扩贸易“朋友圈”

9月4日上午，浙江省宁波市海曙区的君禾泵业股份有限公司内，刚从国外考察回来的总经理张君波和多位研发人员正在研讨，计划调整压缩一批拟在2020年上市的新产品开发周期。

从一家名不见经传的民营小厂到如今年产值近6亿元的公司，张君波认为，君禾泵业拥有的170项国内专利、63项境外专利，是发展壮大的最大“法宝”。今年以来，面对外部风险挑战，君禾泵业凭借“创新硬功夫”，出口量持续增长。

谈及君禾泵业在海外市场业务飘红的原因，张君波说：“国际客户虽然对供应商的考察更为严苛，但一旦通过了他们的考核，就能有稳定的新增市场。因此，苦练基本功，不断提高产品品质才能立于不败之地。”

如今，公司年均科研经费投入超过1000万元，设立省级高新技术企业研究开发中心、重点实验室、博士后工作站，研发的产品通过了欧盟CE认证。

与此同时，为了巩固市场，君禾泵业开始从“生产制造”向“服务制造”转型，第一时间收集客户和市场信息，提高服务的响应速度……近日，张君波召开东南亚、澳大利亚、中东等新兴市场的调研考察分析会，听取一线市场团队的“越洋汇报”——君禾泵业“朋友圈”越来越大。

青岛双星集团——

智能化国际化

营收逆势增长

这半年，青岛双星集团的工人们更忙了。尤其是轮胎业务，来自全球的订单让工人们加班加点忙生产。青岛双星发布的报告显示，2019年上半年，公司实现营业总收入21.59亿元，同比增长9.28%，其中，轮胎板块业务收入同比上升16%。

虽然更加忙碌，工人们的劳动强度却下降了不少。双星董家口“工业4.0”工厂副总经理邢金平在双星工作已经21年，自从工厂升级改造为“工业4.0”智能工厂后，“在有效降低工人劳动强度的同时，轮胎的质量和产能都有了显著提升。”

智能工厂，是双星逆势增长的秘诀之一。通过新旧动能转换，双星主动淘汰了90%以上的落后产能和产品，生产线改造升级，推出高差异化、高附加值产品，形成了高中端齐全的品牌矩阵。智能工厂集成了世界先进的信息通信、数字控制和智能装备技术，融“产品定制化、企业互联化、制造智能化”于一体，搭建了一个由用户（订单）指挥、数据驱动、软件运行的智能生态系统。

双星还积极开拓海外市场，加大了对中东和非洲市场的开发力度，同时对产品结构实施针对性调整，增加了深受中东和东南亚市场欢迎的带有防火功能的载重卡客车胎产品，开发了针对欧洲市场的耐撞防刺扎轿车胎产品。在全球经贸风险和不确定性加剧环境下，企业保持了整体出口业务的增长。

“一带一路”建设也给双星的发展带来重大机遇。集团提出了营销当地化、制造洲际化、研发全球化的国际化战略。2018年7月，双星集团控股韩国锦湖轮胎，目前保税仓库和海外工厂等也都已处于建设阶段。

上海荣威公司——

产销多策并举

消化关税影响

走进上海荣威塑胶工业有限公司，这里简直是充气类户外休闲产品的王国，地上泳池及便携移动式SPA产品、娱乐产品、运动产品及野营产品，应有尽有。生产车间里，工人正在不停地忙碌，来运货的卡车在厂区门口排起了长龙。

上海荣威塑胶是荣威国际控股有限公司的全球总部，旗下的Bestway是全球户外休闲领域的知名品牌，在全球使用充气技术制成的户外休闲产品行业市场占有率超1/3。在20多年的发展历程里，逐步形成了全球一体化研发体系；产品销往100多个国家、超过1300个客户；全球设有40个客户服务中心。

荣威国际全球营销总裁闫宇介绍，2018年公司销售额约60亿元，其中出口占比95%以上；2019年上半年欧洲地区销售额同比增长22.1%，收入达3.42亿美元；北美地区销售额同比增长8%，收入达1.96亿美元。

闫宇告诉记者，当前经贸形势下，一些海外客户对新销售年度下单更为谨慎。短期内，公司的部分业务增长可能会受影响，“但我们有信心，凭借我们的产品和营销，会取得更好的销售业绩。”

（本报记者何勇、申智林、谢卫群、方敏、肖家鑫、沈文敏）

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 01 版）

(责编：罗知之、庄红韬)