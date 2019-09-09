联合国贸易与发展会议（贸发会议）近日发布《2019年数字经济报告》，呼吁全球共同努力，缩小数字鸿沟，让更多人共享数字经济发展成果。

这是联合国贸发会议首份关于全球数字经济的研究报告。报告称，在过去20多年里，全球使用互联网的人数迅速增加，其中数字数据和数字平台是数字经济中创造价值的最主要驱动力。

报告称，近年来，全球互联网协议（IP）流量呈现爆炸性增长势头，1992年全球每天大约有100GB的流量，到2017年飙升到每秒45000GB以上。数字平台在世界经济中扮演着越来越重要的角色。2017年市值超过1亿美元的数字平台公司的总价值超过7万亿美元，比2015年增加了67%。微软、苹果、亚马逊、谷歌、脸书、腾讯和阿里巴巴这7个超级数字平台在不同领域取得强势市场地位，总的市场占比约为2/3。

尽管跨国性数字经济巨头企业发展迅速，但全球目前仍处于数字经济发展初期。报告指出，互联网连接不足的国家与高度数字化的国家之间差距趋于扩大。在数字经济时代，不断扩大的数字鸿沟让广大发展中国家，尤其是最不发达国家远远落后。

“从地理上看，数字经济的发展极不平衡，将对几乎所有可持续发展目标产生影响”，报告指出，在最不发达国家，只有1/5的人使用互联网，而在发达国家，4/5的人使用互联网。此外，在利用数字数据和前沿技术能力方面差距更明显：非洲和拉丁美洲拥有的主机代管数据中心占世界总数不到5%；而美国和中国占所有区块链相关专利技术的75%，占全球网购总额的50%，占全球云计算市场的75%以上。

联合国秘书长古特雷斯警告称，世界上超过一半的国家尚未联入互联网，或只有有限的机会接入互联网，全球数字经济不平等趋势或继续存在并加剧。“我们必须努力消除数字鸿沟，要充分认识到包容性对建设惠及所有人的数字经济的重要性。”古特雷斯说。

报告认为，各国政府应通过调整现有政策法规或制定新的政策法规，在引导数字经济发展方向上发挥关键作用。只有通过让所有发展中国家都参与地区或国际合作，才能有效应对数字经济在竞争、税收、跨境数据流动、知识产权、贸易和就业等领域带来的政策挑战。

（本报巴黎9月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 16 版）

(责编：罗知之、庄红韬)