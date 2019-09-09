三亚：创新全域旅游发展新模式

近年来，海南省三亚市紧紧围绕建设海南自贸区、国际旅游消费中心引领区核心目标，创新体制机制，不断优化发展环境，进一步开放旅游消费领域，积极培育旅游消费新业态、新热点，提升高端旅游消费水平，推动旅游消费提质升级，努力打造业态丰富、品牌集聚、环境舒适、特色鲜明的世界级滨海旅游城市。三亚采取了多方面创新探索，对全域旅游创新发展具有示范引领作用。

创新全域旅游综合治理模式

2016年三亚率先提出以“旅游质监局+旅游巡回法庭、工商局旅游分局和旅游警察”为代表的“1+3”全域旅游综合治理模式。2019年，三亚基于消费升级和优质旅游发展要求，在“1+3”基础上再“+3”： “旅游法庭”+依托三亚市城郊人民检察院成立的“旅游消费检察部” +“三亚旅游律师服务中心”，注重切实保护旅游消费者和旅游企业的合法权益，由此构建了“1+3+3”全域旅游综合治理新模式。同时，完善了线上线下相结合的全域旅游市场治理管理机制体制，形成以市民游客服务中心、“12301”与“12345”两条服务热线和旅游警察、三亚市旅游纠纷人民调解委员会等4个旅游专项行政部门为代表的旅游长效监管机制，为游客提供智慧旅游服务和消费诚信保障。

创新行业协会管理体制

三亚市按照“共建共治共享的社会治理格局”目标要求，积极借鉴欧美旅游发达国家行业协会管理先进经验，制定和发布《三亚市人民政府关于推进旅游行业协会深化改革和发展的指导意见》，今年新设立三亚市亲子旅游协会、体育旅游协会、婚庆旅游行业协会、旅游电子商务协会等11家专业性旅游行业协会，并与三亚市旅游景区协会等5家原有的旅游行业协会组成了包含16家行业协会在内的三亚市旅游行业协会联合会，同时依托三亚市旅游行业协会联合会设立了旅游品质保障协会，形成了由三亚市旅游行业协会联合会＋16个专业协会＋三亚市旅游品质保障协会组成的“1+16+1”的综合性旅游行业协会管理机制，构建与国际通行规则相衔接的旅游治理新格局。

优化提升旅游服务环境和品质

随着旅游发展逻辑的转变，发展优质旅游，以人民为中心发展旅游成为发展的必然逻辑。三亚以旅游行业协会联合会为纽带，举办“发现三亚最美旅游人”主题推选活动，从旅游一线岗位员工中推选出100名“最美旅游人”，在全市服务行业中树立“诚实守信、热情友善、文明礼貌、专业有素”优质服务新风尚，在全社会树立起“三亚最美的风景是人”新理念。“发现三亚最美旅游人”主题推选活动的成功举办，大大提升了旅游目的地城市的好客度和美誉度。

创新全域旅游发展路径

结合海南自贸区、海南自由贸易港和国际旅游消费中心建设目标要求，积极推动“大三亚”旅游经济圈的全域旅游发展。三亚市联合周边的陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县拟定了《“大三亚”旅游经济圈联席会议及工作协调机制》，明确联席会议的工作规则、主要职责和协调机制。联席会议召集人为各市县分管发展改革工作的副市长（县长），各市县宣传、发展改革、财政、文旅等部门为联席会议成员单位。联席会议下设“大三亚”旅游经济圈7个一体化专项工作小组和“大三亚”旅游经济圈市县推进领导小组，形成了纵横交错、无缝对接的工作推进机制，有助于实现“大三亚”旅游经济圈内设施互通、产业互补、监督互助、政策互动的整体部署，有效推动了“大三亚”旅游经济圈的全域一体化发展，有力地推动了“大三亚”地区打造海南经济增长极。

创新国际旅游营销体系

构建“大媒体、大平台、大渠道”等为代表的国际旅游营销“组合拳”体系，持续加大与境内外媒体平台的合作力度，积极推进全球精准营销，形成大媒体宣传的新体系；积极发挥“三亚市旅游行业协会联合会+18家专业性旅游行业协会”的整合营销优势，形成大阵容营销的新机制；与英国托马斯库克集团、中旅总社、韩国哈拿多乐旅游集团和德国途易集团等国际旅游集团交流合作，开展“一站式整合营销活动”，设立了11个三亚旅游海外推广中心，有效地推动三亚入境旅游的大渠道对接和大网点布局；搭建多类型层次的国际交流平台，形成大型国际活动推介、大型国际合作平台拓展的国际营销“组合拳”。

创新推动旅游城市国际化

三亚市编制旅游国际化方案，聚焦城市国际化水平提升、旅游产业提升、千亿级产业园区建设、“双修”升级版行动、“十镇百村”建设、智慧城市建设、幸福民生行动、人才“海绵城市”建设、强区扩权行动和强基固本行动等，推出十大行动45项具体实施内容。引来凯宾斯基、香格里拉等全球著名旅游酒店集团入驻三亚；英国汤姆斯库克集团、地中海俱乐部、复星旅文等国际知名旅游集团相继在三亚设立分公司并投资；成功举办海南岛国际电影节、三亚国际音乐节、Hobie16帆船邀请赛、世界女子九球锦标赛、FE国际汽联电动方程式锦标赛、世界大学生电子竞技联赛全球总决赛等大型赛事论坛会展活动。

创新打造三亚总部经济基地

三亚市制定实施了《三亚市促进总部经济发展暂行办法》《中国(海南)自由贸易试验区三亚总部经济及中央商务启动区控制性详细规划》，以建设成为国际化的总部经济及中央商务集聚区来引领发展。中信集团、平安集团、中船重工、中粮集团、华润集团、中交集团等20余家著名企业将在三亚总部经济及中央商务区建设总部大厦，还有45家意向总部或区域总部、板块总部将落户三亚。亚特兰蒂斯、海昌梦幻不夜城、凤凰岛邮轮母港、Hello Kitty主题乐园、大悦城综合体、三亚海上运动体育特色小镇等一批重大项目，将成为三亚旅游发展的新高地，并形成千亿级的文旅产业集群。

创新旅游业态产品开发机制

三亚将全域旅游作为推动供给侧结构性改革的重要着力点，全力推进“旅游+”创新发展。在传统“旅游+房地产”基础上，积极推动旅游与医疗、文化、商贸、商务、海洋、农业、体育等产业融合发展，出台《“金融+旅游”助力三亚国际旅游消费中心建设实施意见》的“金旅十三条”措施，推动金融和旅游产业融合。不断创新旅游产品和业态，大力推动传统景区转型升级，满足消费需求的多样化发展，注重培育全域旅游新业态，重点发展邮轮、游艇、会展、康养、文体、婚庆、亲子等旅游新业态产品；举办首届大三亚旅游产品创新设计大赛，以“深玩大三亚，旅游更精彩”为主题，针对国内外不同客源市场，围绕不同主题组织旅行商创新旅游线路，以大众创新方式推动旅游供给侧结构性改革。

创新全域旅游公共服务体系建设

三亚市依托交通枢纽区域、城市休闲商区、各大度假湾区、主要旅游景区、旅游点，建设四个层级的全域旅游散客综合服务体系，既有游客集散功能，又包括旅游吸引功能、窗口展示功能和综合服务功能，成为城市中一个个具有旅游吸引功能的特色景区、全息型展示窗口、消费型休闲商区、集散型交通区，成为“游客必到、市民常到”的“三亚客厅”。为营造优质的国际旅游服务环境，三亚市借助人工智能等先进技术手段，采用企业投资建设、政府购买服务模式，从标识牌体系建设、服务网点建设、多语种翻译服务和多语种信息化系统等推进语言无障碍国际化城市建设。

创新文化和旅游融合方式

注重文化创新，依托三亚海洋文化、黎族文化等区域特色文化，打造文化创意产品；注重文化再造，开发文化氛围浓郁的祈福婚礼、海滨婚礼等婚庆旅游产品，引领婚庆文化新潮流；注重文化融合，把海洋旅游、清爽度假、绿色旅游、三亚民俗风情与婚庆旅游产品相结合，提炼出富有文化色彩的“带着婚纱去旅行”“爱她，就带她到三亚”的浪漫口号，诠释三亚情怀。

数据来源：三亚市旅游和文化广电体育局

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 19 版）

(责编：罗知之、庄红韬)